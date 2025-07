Jamie Lee Curtis ha protagonizado una gran cantidad de películas taquilleras. Precisamente, ahora mismo está en la etapa de promoción de ‘Freakier Friday’ (‘Otro viernes de locos’, en español), una cinta que apunta a ser un éxito. Pero hay que decir también que una de las más especiales, sin duda, es ‘Everything Everywhere All at Once’ (‘Todo en todas partes al mismo tiempo’), donde interpretó a ‘Deirdre Beaubeirdre’, ya que gracias a ese papel obtuvo su primer y único (hasta la fecha) Oscar en 2023 (en la categoría mejor actriz de reparto). Te comento esto porque hace poco ella recordó el momento “alucinante” que vivió en la gala de ese año, justo antes de recibir la distinción. ¿Te interesa saber qué dijo? Entonces no te vayas de esta nota. Léela hasta el final.

Es fundamental indicarte que la información la compartió en una entrevista que le hizo AARP The Magazine, la cual se puede apreciar a través de un video en YouTube que fue publicado por el propio medio de comunicación. A continuación, averiguarás lo que contó la artista.

“En cuanto entramos a los Oscar, miré mi teléfono y decía: ‘Fila uno, asiento cuatro’”, comenzó diciendo Jamie Lee Curtis. “¡Espera, estamos sentados en primera fila en los Oscar!”, expresó después la actriz, dejando en claro que fue muy emocionante para ella tener esa ubicación en la gala.

Jamie Lee Curtis estando en la primera fila de los Premios Oscar 2023 como nominada. (Foto: Rich Polk / Variety vía Getty Images)

Las preguntas qué les hizo a cada uno de sus colegas que estaban cerca de ella

Tras ello, comentó cómo fue su interacción con otros colegas que se encontraban muy cerca de ella. “En cuanto Ke (Huy Quan), Steph Hsu y Michelle Yeoh llegaron y se sentaron en la misma fila, me acerqué a cada uno de ellos y les pregunté: ‘Ke, ¿dónde estamos?’. Y él dijo: ‘Estamos en los Oscar’. ‘¿Y dónde estás sentado?’. Y él dijo: ‘En la primera fila’”, contó.

Jamie Lee Curtis sosteniendo con orgullo su Oscar en la gala de Premios de la Academia de 2023. (Foto: Rodin Eckenroth / Getty Images)

“Ese momento, para mí, lo fue todo”

“Y lo hice por todos y cada uno de nosotros porque nadie jamás, jamás, jamás, jamás, jamás pensó que estaría sentado en primera fila en los Premios de la Academia como nominado. Y ese momento, para mí, lo fue todo. Fue alucinante. Y lo sigue siendo”, agregó. Si te interesa ver la entrevista completa que le hicieron, esta es tu oportunidad de mirarla.

Películas destacadas de Jamie Lee Curtis

‘Halloween’ (1978)

‘Halloween II’ (1981)

‘Halloween H20: 20 Years Later’ (1998)

‘Halloween: Resurrection’ (2002)

‘Halloween’ (2018)

‘Halloween Kills’ (2021)

‘Halloween Ends’ (2022)

‘The Fog’ (1980)

‘Prom Night’ (1980)

‘Terror Train’ (1980)

‘True Lies’ (1994)

‘A fish Called Wanda’ (1988)

‘Freaky Friday’ (2003)

‘Everything Everywhere All at Once’ (2022)

‘Knives Out’ (2019)

