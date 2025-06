Si bien mucha gente puede llegar a creer que solo en diciembre Mariah Carey llama fuertemente la atención, debido a su canción ‘All I Want For Christmas Is You’, la realidad es que eso no es así. Ella, en varios momentos de un año calendario, sorprende a la gente con sus acciones. Precisamente, hace poco generó impacto al revelar el increíble motivo por el que asegura que no tiene cumpleaños.

No creas que te estoy bromeando. La artista dio a conocer la razón durante su participación en la estación de radio del Reino Unido Capital FM, donde pudo conversar con los presentadores Sian Welby, Jordan North y Chris Stark, quienes le hicieron preguntas sobre el tema ya mencionado.

Mariah Carey no reconoce el paso del tiempo

Todo comenzó cuando North le consultó a Mariah Carey lo siguiente: “¿Es cierto que no reconoces el paso del tiempo?”. Ante esa interrogante, la artista respondió que eso era verdad. Es así como Welby le preguntó qué quería decir exactamente con ello.

“Simplemente no creo en eso”, aseveró la cantante. Como Stark todavía se encontraba confundido, quiso saber si ella se refería a las zonas horarias y, eventualmente, supo que no. “Solo al tiempo”, subrayó la artista.

Mariah Carey es una cantante, compositora, productora discográfica y actriz estadounidense. (Foto: Christopher Polk/ Billboard vía Getty Images)

“¿Entonces no hay relojes? ¿No te interesa?”, consultó después Welby. “Sí. No, déjalo pasar”, contestó Mariah Carey con indiferencia, según People. Tras ello, Welby volvió a hacerle una pregunta, pero esta vez ligada al día de su nacimiento: “¿Celebras tu cumpleaños?”.

Mariah Carey nació el 27 de marzo de 1969 en Huntington, New York, Estados Unidos. (Foto: Paras Griffin / Getty Images for BET)

En ese entonces, la cantante sostuvo que no tiene cumpleaños. “Aniversarios, sí”, precisó. A raíz de todas las respuestas brindadas, los presentadores quedaron atónitos. “Pero si nos vemos más tarde, ¿cómo sabremos cuándo?”, consultó Stark. “Es en el horario de Mariah”, añadió North. “Sí, haría que alguien te llamara y lo averiguara”, recalcó la artista. Si quieres ver toda la conversación que tuvo con ellos, aquí te dejo el video donde se aprecia dicho diálogo.

Otras veces en las que Mariah Carey compartió sus creencias sobre el tiempo y el envejecimiento

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Mariah Carey comparte sus creencias sobre el tiempo y el envejecimiento. Por ejemplo, en 2014, durante una entrevista con la revista Out, ella indicó que tiene “eternamente” 12 años. Tras ello, explicó: “No cuento los años, pero definitivamente los desprecio. Tengo aniversarios, no cumpleaños, porque celebro la vida, cariño”.

“Por favor, pongan un LOL al lado de esto porque la gente se va a quedar como: ‘¿Qué demonios?’”, bromeó después la cantante en aquel entonces. Años más tarde, exactamente en 2019, volvió a decir que tiene eternamente 12 años y que sus fans saben eso. Todo ello lo manifestó durante una conversación con Variety.

