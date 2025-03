Taylor Swift y Selena Gomez son muy buenas amigas desde 2008, por lo que es normal que ambas se apoyen en los distintos proyectos que tienen. Como la exestrella de Disney lanzó un nuevo álbum (‘I Said I Love You First’) con su prometido Benny Blanco, se esperaba que la intérprete de ‘Love Story’ lo escuchara. El tema aquí es que nadie imaginó que ella iba a tener una reacción como la que finalmente tuvo tras oír todas las canciones de su fiel amiga.

De acuerdo a People, el sábado 22 de marzo, la ganadora de 14 premios Grammy usó su cuenta de Instagram (@taylorswift) para publicar una historia que si bien ya no se puede visualizar en su perfil, fue descargada por miles de usuarios debido a su contenido tan inesperado.

La emoción de Taylor Swift por el álbum ‘I Said I Love You First’

¿Qué puso en aquel post? Pues elogió el álbum ‘I Said I Love You First’ etiquetando a los responsables del mismo. Para ser exactos, escribió: “@selenagomez & @itsbennyblanco ME ENCANTA ESTE ÁLBUM. ¡DIOS MÍOOOOOOOO!”. Pero eso no es todo. También adjuntó un enlace para que sus seguidores puedan disfrutar de la producción musical.

Taylor Swift, a través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, dejó en claro que le encanta el álbum musical de Selena Gomez y Benny Blanco. (Foto: @taylorswift / Instagram)

Hay que mencionar que Selena Gomez y Benny Blanco lanzaron el mencionado álbum el 21 de marzo y, desde entonces, todos los temas que están ahí han recibido buenas críticas. Sobre todo ‘Sunset Blvd’, una canción especial para la pareja que se comprometió en diciembre del año pasado.

Selena Gomez y Benny Blanco iniciaron su relación sentimental en 2023. Ambos se comprometieron a finales de 2024. (Foto: Jhon Shearer / 97th Oscars / The Academy via Getty Images)

Lo último indicado en el anterior párrafo es por el hecho de que la propia Selena, en una publicación en su cuenta de Instagram (@selenagomez), aseguró que Sunset Blvd (Los Ángeles, California, Estados Unidos) fue el lugar de la primera cita que tuvo con su futuro esposo.