La ‘paz’ no duró mucho tiempo entre Mireddys González y Daddy Yankee. Luego de que llegaran a un “acuerdo total y definitivo” que le permite a Ramón Luis Ayala Rodríguez usar sus nombres comerciales “Daddy Yankee” y “DY” sin problemas, una nueva acusación sale a la luz. Ahora la exesposa del cantante reclama el pago de 10 millones de dólares y aquí te cuento los detalles que se conocen hasta el momento.

En días en los que más de uno comenta su entrevista con ‘Billboard en Español’ en la que aconsejó a las nuevas generaciones de músicos que “aunque no sean famosos ni exitosos, y están comenzando su carrera, cásense con capitulación. Aunque tu carrera no haya explotado, aunque [aún] no te reconozcan. Porque la música es impredecible” y alista todo para su regreso a la música con su disco “Lamento en baile”, que saldrá a la luz el 26 de octubre, el artista que inició una transformación espiritual afronta nuevamente problemas legales con quien fuera su pareja por 30 años.

Este nuevo capítulo de la larga batalla legal que protagonizan desde que anunciaran su separación y posterior divorcio se suma a la división de sus bienes como otros casos relacionados a las corporaciones que aún está pendiente.

El conflicto entre Daddy Yankee y su exesposa Mireddys González parece estar lejos de llegar a su fin. (Foto: @daddyyankee / Instagram)

Por qué Mireddys González le exige a Daddy Yankee 10 millones de dólares

En la moción presentada ante el Tribunal de Primera Instancia de Carolina, en Puerto Rico, por su representación legal, la madre de sus hijos acusa al cantante de incurrir en prácticas que considera actos de “violencia económica”. Según detallan desde ‘El Nuevo Día’, pidió que se impongan medidas urgentes y se ordene, so pena de desacato, que se le adelante 10 millones de dólares de su “participación ganancial”.

“Acudimos al tribunal en carácter urgente, en solicitud se expidan las medidas cautelares ya solicitadas. Además, se ordene so pena de desacato se adelante a la demandante la cantidad de $10,000,000.00 de su participación ganancial, derecho que le asiste, lo cual ha sido imposible lograr desde que el demandado tiene el control de todo el capital efectivo de la masa postganancial”, dice la moción.

Según el equipo legal de Mireddys González, desde que el artista tomó el control del efectivo de los bienes gananciales, “no reconoce, ni da importancia alguna a los derechos, que, como cuestión de realidad jurídica” tiene “la mujer con la cual logró desarrollar varias empresas familiares de gran valor”, es decir, ella está siendo víctima de violencia económica por parte del hombre con quien compartió 30 años de su vida y dos hijos Jesaaelys y Jeremy.

La licenciada Mayra López Mulero dijo al medio que su representada está siendo ignorada como pieza clave en el desarrollo del “patrimonio” que logró el cantante. Además, dijo que su clienta solo quiere que se le haga justicia, que se le respete y se le entregue lo que le corresponde. “No es una dádiva (…) No va a claudicar por el capricho machista”, dijo.

Sobre Daddy Yankee afirmó que se está empleando una estrategia mediática, producto de una “mente enferma”, que busca “distorsionar la realidad” y poner a su representada como “avara” y “despechada”, cuando en verdad ella “ha sido una dama” y “fue una extraordinaria esposa y una extraordinaria empresaria”.

La representación legal de Mireddys presentó una moción ante el Tribunal de Primera Instancia de Carolina, en Puerto Rico, en la que se acusó a Daddy Yankee de incurrir en prácticas que considera actos de “violencia económica”. (Foto: EFE)

¿Cuánto debe recibir Mireddys González en la división de bienes?

Este proceso en su batalla legal todavía está pendiente y, según Mayra López Mulero, la mitad, el 50% del caudal, le corresponde a su clienta. “Ambos equipos legales cuentan con extraordinarios contables. Se lograron unos avances para evaluar esos valores, pero todavía no se ha culminado el proceso. Está por verse”, indicó la licenciada quien enfatizó en que “Mireddys está segura de que el derecho le asiste”.

En otro punto de la moción se indicó que el cantante ha presentado “todo tipo de litigio dilatando temerariamente la liquidación de bienes gananciales” y se solicitó que se le anote en rebeldía alegando que han transcurrido más de tres meses desde que fue emplazado con la demanda de liquidación de bienes gananciales y no ha presentado respuesta ante el tribunal.

