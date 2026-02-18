Las autoridades continúan trabajando contrarreloj para recuperar imágenes de seguridad de la vivienda de Nancy Guthrie, aunque las posibilidades de obtener nuevo material son limitadas. Así lo explicó el sheriff a cargo de la investigación, quien señaló que Google intentó extraer videos de distintas cámaras instaladas en la casa, pero con escasos resultados hasta ahora.

La madre de 84 años de la copresentadora del programa Today, Savannah Guthrie, contaba con varias cámaras de seguridad en su domicilio ubicado cerca de Tucson; sin embargo, los investigadores solo han podido recuperar un video de Google Nest en el que se observa a un hombre enmascarado acercándose a la puerta principal de la vivienda.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, indicó que su equipo insistió a la empresa tecnológica para saber si es posible obtener más grabaciones; no obstante, la respuesta fue desalentadora. “No creemos que podamos conseguir nada”, dijo el sheriff en declaraciones a NewsNation el martes.

Aunque la vivienda contaba con varias cámaras, solo se ha recuperado un video que muestra a un hombre enmascarado acercándose a la casa. (Foto: Pima County Sheriff's Department)

Uno de los principales obstáculos, explicó Nanos, es que Nancy no tenía una suscripción activa para sus cámaras de seguridad, lo que complica aún más la recuperación del material almacenado.

“Es como despegar pintura: tienes imágenes sobre imágenes sobre imágenes. Y tienes que hacerlo muy despacio porque podrías destruir la capa que querías”, detalló.

A pesar de las dificultades, el sheriff mantiene la esperanza de que nuevas imágenes puedan ser decisivas para encontrar a Nancy.

El sheriff a cargo del caso asegura que sigue presionando para obtener más grabaciones pese a las bajas probabilidades. (Foto: @savannahguthrie / Instagram)

El video difundido la semana pasada generó casi 5.000 pistas, lo que hace creer a las autoridades que el caso puede resolverse. La búsqueda de la mujer ya entra en su día número 18.

Nanos se mostró firme al decir que el caso se resolverá. Aseguró tener “100% de fe” en que los investigadores lograrán esclarecer lo ocurrido. “Si tú fueras el tipo, si fueras ese monstruo, deberías estar preocupado”, afirmó.

Mientras tanto, se ofrece una recompensa de hasta 100.000 dólares por información que conduzca a la localización de Nancy o al arresto y condena de sus captores.

Cabe agregar que las autoridades enfrentaron un nuevo revés cuando el ADN hallado en un guante, encontrado a dos millas de la casa, no arrojó coincidencias en la base de datos nacional del FBI, conocida como CODIS.

Qué se sabe hasta hoy sobre la desaparición de Nancy Guthrie

Nancy Guthrie, de 84 años y madre de la presentadora Savannah Guthrie, fue reportada como desaparecida desde la noche del 31 de enero de 2026 en su casa en Catalina Foothills, cerca de Tucson. Según Univision, la investigación está siendo tratada como un posible secuestro tras hallar sangre en la entrada de su vivienda y objetos personales dentro de la casa.

People informa que las autoridades compartieron imágenes de video vigilancia que muestran a un hombre enmascarado con una mochila armada fuera de su casa la noche de su desaparición y equipos forenses encontraron muestras de ADN que no coinciden con Guthrie ni con personas cercanas a ella mientras siguen analizando otras evidencias físicas.

El caso de la desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años y madre de la presentadora Savannah Guthrie, sigue bajo investigación en Arizona. (Foto: Pima County Sheriff's Department)

A medida que el caso entra en su tercera semana, no se han realizado arrestos ni identificado oficialmente sospechosos, aunque agentes ejecutaron registros en viviendas cercanas y detuvieron temporalmente a varias personas sin presentar cargos.

Según The Guardian, las autoridades, incluyendo el Federal Bureau of Investigation y la oficina del sheriff de Pima, ofrecen una recompensa de hasta 100 000 dólares por información relevante que conduzca a alguna pista de interés o arresto.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí