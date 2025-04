Luego que el empresario e influencer fitness, Ashton Hall, causara sensación en las redes sociales por su singular régimen extremo de varios pasos que empieza minutos antes de las 4:00 am y acaba poco más de las 9:30 am, muchas personas se han animado a hacer videos similares. Tal es el caso de Ed Sheeran, quien decidió mostrar, con mucho humor, su “rutina matutina”. Lo curioso es que en su clip hubo un detalle que no pasó desapercibido por sus fans.

La singular rutina de higiene de Ed Sheeran

La grabación que hago mención en el primer párrafo la subió a su cuenta oficial de TikTok (@edsheeran). Al reproducirla, se puede apreciar que el artista británico suele levantarse a las 6:00 am, pero, a modo de broma, dio la idea de que lo hace con una guitarra convenientemente a su lado en la cama. Luego se ve que él opta por sumergir su rostro en un recipiente con agua fría, que, según People, es de Saratoga Spring (la misma marca que usa Hall).

El artista británico dejó en claro que suele levantarse a las 6:00 am, teniendo su guitarra muy cerca de él. (Foto: @edsheeran / TikTok)

Tras hacer ejercicios, el cantante recibió masajes. Después se duchó y continuó con su singular rutina de higiene, que consistió en frotarse cáscaras de clementina (una variedad de mandarina) en su rostro, además de introducirse la fruta en la nariz y cepillarse los dientes con salsa picante.

Eventualmente, su rutina acaba con él vistiéndose, desayunando, creando una lista de misiones secundarias y escuchando su nuevo tema ‘Azizam’. Todo a las 8:11 am. Ahora, si te preguntas qué es lo que más llamó la atención en el video, pues fue el hecho de que, en cierto momento, Ed Sheeran llegó a salir con el torso desnudo, lo que permitió ver la gran cantidad de tatuajes que posee.

Ed Sheeran, a la hora de mostrar su “rutina matutina”, llegó a enfocarse con el torso desnudo, lo que permitió ver la gran cantidad de tatuajes que tiene. (Foto: @edsheeran / TikTok)

“Se le ve muy colorido”

“Su cuerpo es una obra de arte por todos los tatuajes que tiene. Se le ve muy colorido”, comentó un fan del intérprete de ‘Shape of You’. Otros, en tanto, recalcaron que no se acordaban o no sabían que él tenía varios diseños grabados en su piel: “Siempre se me olvida que está completamente tatuado”, “¿Cómo no iba a saber que Ed Sheeran estaba TATUADOOOOO?” y “que alguien me diga cuántos tatuajes tiene. ¡Dios, hay bastantes!”.

Debido a todo lo mostrado, el video es un verdadero éxito en TikTok. “Todos dicen que parezco estar envejeciendo al revés. Aquí está mi rutina matutina”, colocó Ed Sheeran como descripción del clip, que ya posee más de 19 millones de reproducciones. Aquí te lo dejo para que lo veas.