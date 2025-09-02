Si bien Amanda Seyfried es muy recordada por su papel de ‘Karen Smith’ en ‘Mean Girls’, también ha participado en otras grandes producciones cinematográficas. Precisamente, la última cinta en la que ha trabajado es ‘The Testament of Ann Lee’, donde ella interpretó a la líder fundadora de la secta religiosa los Shakers. Te menciono esto porque hace poco la artista habló sobre lo que tuvo que hacer para ‘dar vida’ a su personaje.

La revelación la actriz de 39 años se produjo, de acuerdo a People, en una conferencia de prensa antes del estreno de la película en cuestión en el Festival de Cine de Venecia. En aquel entonces, ella dejó en claro que la responsabilidad que tuvo “se sentía como una oportunidad sin ataduras”.

“Nunca me había liberado de esta manera”

“Básicamente, sigo a Mona (de apellido Fastvold: ella es la escritora y directora de ‘The Testament of Ann Lee’) hacia la luz y todo vale, porque hay muchísima libertad, y la única amenaza es no usarla a tu favor como artista para llegar tan lejos como puedas y crear los sonidos más locos. Nunca me había liberado de esta manera”, aseguró después, exponiendo lo que tuvo que hacer para cumplir con su labor.

Amanda Seyfried es una actriz, cantante y modelo estadounidense. (Foto: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images) / Daniele Venturelli

“Me encantan las intenciones de Mona y Ann Lee detrás de todo lo que hicieron”

Más adelante, Amanda Seyfried indicó que interpretar a Ann Lee fue una experiencia “increíble”, pero a su vez señaló que “es muy difícil interpretar a alguien que es un líder”. En otras palabras, se esforzó al máximo. “Sí, me identifico con el instinto maternal, con la necesidad de comunidad, la bondad, la compasión y la calidad. Y me encantan las intenciones de Mona y Ann Lee detrás de todo lo que hicieron, y fue simplemente muy atractivo”, subrayó.

Amanda Seyfried nació el 3 de diciembre de 1985 en Allentown, Pensilvania, Estados Unidos. (Foto: JB Lacroix / FilmMagic / Getty Images) / JB Lacroix

“Pero al mismo tiempo, también pensaba: ‘Mona, no tienes que elegirme’. Le insistía: ‘Contrata a alguien inglés’, porque el acento me parecía muy difícil. No fue lo más difícil, pero simplemente vi el amor que Mona tenía. Era su bebé, y no quería arruinarlo. Pero ella creyó en mí, así que yo creí en mí, y aquí estamos”, sentenció.

Es necesario mencionar que ‘The Testament of Ann Lee’ es el primer musical cinematográfico de Amanda Seyfried desde ‘Mamma Mia! Here We Go Again’ de 2018. Además de ella, la película cuenta con las participaciones estelares de Thomasin McKenzie, Lewis Pullman, Stacy Martin, Tim Blake Nelson y Christopher Abbott.

Películas destacadas de Amanda Seyfried

‘Mean Girls’ (2004)

‘Veronica Mars’ (2005)

‘Mamma Mia!’ (2008)

‘Jennifer’s Body’ (2009)

‘Chloe’ (2009)

‘Letters to Juliet’ (2010)

‘In Time’ (2011)

‘Mamma Mia! Here We Go Again’ (2018)

‘Les Misérables’ (2012)

‘The Big Wedding’ (2013)

‘A Million Ways to Die in the West’ (2014)

‘Lovemore’ (2017)

‘First Reformed’ (2017)

‘The Art of Racing in the Rain’ (2019)

‘You Should Have Left’ (2020)

‘Things Heard & Seen’ (2021)

