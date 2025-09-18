Bad Bunny hizo historia en su natal Puerto Rico debido a los 30 shows que brindó en el Coliseo José Miguel Agrelot, también conocido como ‘Choliseo’, como parte de su ‘Residencia’ . Si bien cada concierto realizó ‘sold out’ y puso a su país en el foco mundial, no todo sería felicidad para el artista de 31 años. Te comentaré que ha recibido una demanda por parte de un adulto mayor de 84 años. ¿A qué se debe? En esta nota te explicaré las razones.

En caso hayas estado presente en uno de estos conciertos o visualizaste los distintos clips en las redes sociales, notaste un singular detalle: la famosa ‘casita’. Si bien este ‘hogar’ fue una idea innovadora planteada por el ‘Conejo Malo’, ahora es la causa de un nuevo problema legal en su contra.

Según primeros informes, Román Carrasco, conocido como ‘Don Román’, de 84 años, realizó una demanda contra el cantante reggaetonero y las compañías Rimas Entertainment, Move Concerts y A1 Productions.

Los conciertos de 'La Residencia' fueron un rotundo éxito en Puerto Rico. (Crédito: AFP)

El demandante solicita una compensación económica de US$1 millón por “daños emocionales y angustias mentales”, el pago de los gastos judiciales y la invalidez de los contratos firmados por Bad Bunny y el equipo del cantante.

Respecto al último punto, ‘Don Román’ asegura que firmó contratos en blanco sin tener conocimiento de los términos concretos para permitir que el artista usara su propiedad, situada en Humacao, en el cortometraje ‘Debí Tirar Más Fotos’.

“De inicio, estos contratos no fueron entregados a Don Romám no se le explicó ni se le leyó su contenido. El demandante tampoco los podía leer, pues no posee tal habilidad”, se lee en la querella.

Esta es 'La Casita' que estuvo presente en cada show que brindó Bad Bunny en Puerto Rico. (Crédito: @badbunnypr/Instagram)

Tiene visitantes no deseados

En la demanda presentada por el adulto mayor se estipula que su domicilio está recibiendo “un gran flujo” de visitantes que desconoce, ya que son fanáticos de Bad Bunny. Además, añade que no recibe algún beneficio a pesar de que su casa se utilizada como referencia en redes sociales.

Finalmente, Román Carrasco señala que no pretende “hacer daño” a Benito Martínez, solo busca una compensación justa. Por ahora, el intérprete de ‘DTMF’ no se ha pronunciado al respecto.