Cada persona tiene alguna música en particular que no duda en reproducir cuando está en sus momentos más tristes. Es una conexión que nos permite liberar todas nuestras emociones. Las celebridades tampoco se escapan de ello y eso no puede negarlo Karol G, quien reveló qué canción suele escuchar en sus días complicados y su respuesta ha sorprendido a todos sus fanáticos.

Esto ocurrió durante una conversación con Selena Gomez para la sección de GOAT Talk de la revista Complex. La dinámica consistía en que ambas celebridades debían realizase distintas preguntas a fin de conocer sus experiencias y gustos vinculados a sus vidas personales y a la música.

Lo interesante fue cuando le consultaron a la artista colombiana qué canción suele escuchar en sus momentos complicados. Muchos creerían que se trata de una canción en español o relacionado a algún artista hispanohablante, pero no fue así.

Selena Gomez y Karol G mantuvieron una conversación sobre sus preferencias personales y situaciones relacionas a la música. (Crédito: Complex | YouTube)

Esta es la canción favorita de Karol G para llorar

Para la intérprete de ‘Latina Foreva’, considera que ‘Apocalypse’ o ‘Cry’, ambas de Cigarettes After Sex, son ideales para aquellas situaciones donde la tristeza inunda su ser. Finalmente, se inclinó por la segunda opción debido a su poder emocional.

Esta respuesta ha sorprendido a su mayoría de seguidores, pues no consideraron que esta banda americana sería cómplice en sus momentos más oscuros vinculados al amor. Sin embargo, esto demuestra que Karol G tiene cierta afinidad por distintos géneros musicales .

Karol G pasó un momento divertido durante este conversatorio con Selena Gomez. (Crédito: Complex | YouTube)

¿Cuál fue la mejor fiesta que asistió Karol G?

En otras de las preguntas, Selena Gomez también le consultó cuál de todas las fiestas que asistió ha obtenido una experiencia increíble y logró divertirse en todo momento.

Sin lugar a la duda, Karol G indicó que la mejor fiesta que le tocó asistir fue aquella donde se celebró el cumpleaños de la intérprete de ‘Single Soon’. Sus razones se deben porque ningún invitado podía usar su móvil y eso provocó que bailarán toda la noche.

