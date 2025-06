Chris Evans, debido al éxito que tiene en su carrera como actor y al hecho de que la relación con su esposa, la actriz Alba Baptista, va muy bien, podría declarar que está feliz con la vida que lleva; sin embargo, hace poco aseguró estar “triste”, y en esta nota te voy a revelar la increíble razón por la que señaló eso.

Como la más reciente película del artista es ‘Materialists’, donde interpreta a ‘John’ y donde comparte protagonismo con Dakota Johnson (‘Lucy’) y Pedro Pascal (‘Harry’), el recordado ‘Capitán América’ estuvo hablando sobre esa cinta con ScreenRant, pero a su vez mencionó que aún se mantiene en contacto con sus amigos Robert Downey Jr., Joe Russo y Anthony Russo, quienes justamente están involucrados en la filmación de la quinta película de ‘Los Vengadores’, que lleva por título: ‘Avengers: Doomsday’.

“Es donde Pedro está ahora mismo”, recalcó Chris Evans, refiriéndose a su coprotagonista de ‘Materialists’, quien repetirá su papel de ‘Reed Richards / Mister Fantástico’ en ‘Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos’, que se estrenará en julio.

Chris Evans es un actor, director y productor de cine estadounidense. (Foto: Karwai Tang / WireImage / Getty Images)

“Estoy seguro que están haciendo algo increíble”

“Quiero decir, es triste estar lejos. Es triste no estar de vuelta con la banda, pero estoy seguro que están haciendo algo increíble, y estoy seguro de que será mucho más difícil cuando salga y sientas que no fuiste invitado a la fiesta”, indicó después el actor sobre ‘Doomsday’, que se está filmando actualmente y que marcará el regreso de Robert Downey Jr. al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), pero ya no como ‘Iron Man’, sino como el villano ‘Doctor Doom’.

Chris Evans interpretó a ‘Steve Rogers / Capitán América’ en varias películas del UCM. (Foto: Jesse Grant / Getty Images for Disney / Getty Images)

Otros amigos de Chris Evans que estarán en ‘Avengers: Doomsday’

Tengamos en cuenta, además, que en ‘Avengers: Doomsday’ también estarán otros amigos de Chris Evans, como Chris Hemsworth (‘Thor’), Anthony Mackie (el actual ‘Capitán América’), Sebastian Stan (‘el Soldado del Invierno’) y Paul Rudd (‘Ant-Man’). A su vez, dirán presente todo el elenco de la nueva versión de ‘Los Cuatro Fantásticos’, de ‘Thunderbolts’ y varios actores de la franquicia de ‘X-Men’, según People.

La última vez que Chris Evans formó parte del UCM

A raíz de todo lo indicado, te comento que si bien Chris Evans se despidió de su papel de ‘Capitán América’ en ‘Avengers: End Game’ (2019), esa película no fue la última vez en la que apareció en el Universo Cinematográfico de Marvel. Y es que en 2024 participó en ‘Deadpool & Wolverine’, pero no como el ‘primer vengador’, sino como ‘la Antorcha Humana’, personaje que ‘dio vida’ en la versión de ‘Los Cuatro Fantásticos’ de la década de los 2000.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí