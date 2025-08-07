Jennifer Lopez vivió un momento inesperado durante una visita a un exclusivo centro comercial en Estambul. La cantante se encontraba en Istinye Park, uno de los malls más lujosos de Turquía, cuando intentó entrar a la tienda de Chanel, según informó Turkiye Today.

Sin embargo, un guardia de seguridad le negó el ingreso, al parecer porque la tienda estaba al máximo de su capacidad.

A pesar de lo sorpresivo de la situación, la artista no se alteró. “OK, no hay problema”, respondió tranquilamente la estrella de 56 años.

Jennifer Lopez refused entry into Chanel store — and has surprising reaction: report https://t.co/yAnLAWOydU pic.twitter.com/Rncpw3fXeE — Page Six (@PageSix) August 7, 2025

La también actriz vestía un conjunto rosa pastel con gafas de sol a juego, antes de alejarse sin mostrar molestia.

Más tarde, empleados de la boutique se acercaron para invitarla a regresar a la tienda, pero ella rechazó la invitación.

En lugar de insistir, decidió continuar con sus compras en otras marcas de lujo como Celine y Beymen, donde, según el medio, gastó decenas de miles de dólares.

Según los reportes, la cantante reaccionó con calma y se alejó sin mostrar molestia. (Foto: David Becker / Getty Images) / David Becker

Actualmente, Lopez se encuentra de gira con su tour de verano “Up All Night”, que incluye 19 presentaciones en países de Europa, Asia y el Medio Oriente. El recorrido comenzó el 8 de julio en Vigo, España, y concluirá el 10 de agosto en Almaty, Kazajistán.

Tras finalizas sus shows, la cantante comparte mensajes de alegría en su cuenta de Instagram; sin embargo, hasta ahora no ha publicado nada sobre su concierto del 5 de agosto en Estambul, según el Portal Page Six.

Empleados del lugar le ofrecieron regresar, pero ella rechazó la invitación y prefirió comprar en otras tiendas de lujo cercanas. (Foto: Ethan Miller / Getty Images) / Ethan Miller

Por otra parte, Lopez sí celebró su cumpleaños número 55 en Turquía, justo un día después de su presentación en Antalya. Lo hizo con una publicación en redes titulada “BirthDAY”, donde compartió varias imágenes de la celebración.

“Antalya, Turquía. ¡Qué regalo son todos ustedes! Muchas gracias por todos sus hermosos deseos de cumpleaños”, escribió.

Las fotos y videos la mostraban bailando junto a un pastel, recibiendo flores, cantando en el escenario y relajándose en su hotel.

Jennifer Lopez celebró su 56 cumpleaños con una lujosa fiesta en Turquía durante una pausa de su gira Up All Night: Live in 2025. (Foto: AFP)

Jennifer Lopez y las celebraciones por sus 56 años

Jennifer Lopez celebró su 56º cumpleaños el 24 de julio en Antalya, Turquía, en plena gira Up All Night: Live in 2025. Lució un vestido plateado y compartió un emotivo mensaje de agradecimiento a sus seguidores.

El ambiente se completó con una atmósfera de lujo y diversión: pastel decorado con chispas, champán, coreografías y una celebración emotiva junto a su equipo.

La cantante celebró su cumpleaños 56 en Turquía y en compañía de su equipo. (Foto: @jlo / Instagram)

