Beyoncé es una de las grandes cantantes de Estados Unidos que tienen la costumbre de impactar a todos con sus acciones. Precisamente, no hace mucho ella dio de qué hablar en las redes sociales al expresar su agradecimiento a Paul McCartney “por escribir una de las mejores canciones jamás hechas”. Si tienes ganas de conoce más detalles sobre su accionar, debes leer esta nota hasta el final.

Resulta que la artista nacida en Houston, Texas, usó su cuenta oficial de Instagram (@beyonce) para homenajear al exintegrante de The Beatles a raíz de un tema que tiene un lugar destacado como cover en su álbum ‘Cowboy Carter’. Sí, estoy hablando de la canción ‘Blackbird’ de 1968.

“Cada vez que la canto me siento muy honrada”

“Gracias, Sir Paul McCartney, por escribir una de las mejores canciones jamás hechas. Cada vez que la canto me siento muy honrada”, aseguró la cantante al inicio de su publicación en la que incluyó 9 fotos de su persona utilizando una vestimenta muy singular. “Y es un momento de círculo completo usar el hermoso diseño de su hija”, agregó la intérprete de ‘Halo’ sobre el trabajo de la diseñadora de moda Stella McCartney.

Beyoncé es una cantante, compositora, productora, bailarina, actriz, directora, diseñadora y empresaria estadounidense. (Foto: Matt Winkelmeyer / Getty Images for The Recording Academy)

Tras ello, Beyoncé le dedicó unas palabras a sus fans. “Gracias, Londres, por crear recuerdos inolvidables para mí y mi familia. ¡Les mando saludos cuando vuelva de gira!”, escribió, a raíz de que varias personas asistieran a sus conciertos en la capital de Inglaterra como parte de su gira ‘Cowboy Carter’ en el estadio del Tottenham Hotspur.

La vez que Paul McCartney elogió a Beyoncé por su versión de ‘Blackbird’

Es necesario mencionar que la canción ‘Blackbird’ que aparece en el álbum ‘Cowboy Carter’ de Beyoncé cuenta con la participación de los artistas country Tanner Adell, Brittney Spencer, Reyna Roberts y Tiera Kennedy. Además, el propio Paul McCartney, tras escuchar la versión de la artista, decidió elogiarla.

Paul McCartney es un cantautor, compositor, músico, pacifista, filántropo, multiinstrumentista, escritor, pintor y actor británico. (Foto: Jo Hale / Redferns / Getty Images)

“Estoy muy contento con la versión de @beyoncé de mi canción ‘Blackbird’”, escribió McCartney en una publicación en Instagram (su cuenta oficial es @paulmccartney) realizada en abril de 2024 y donde aparece con ella. “Creo que hace una versión magnífica y refuerza el mensaje de los derechos civiles que me inspiró a escribir la canción. Creo que Beyoncé ha hecho una versión fabulosa y animo a cualquiera que aún no la haya escuchado a que la escuche. ¡Les va a encantar! Hablé con ella por FaceTime y me agradeció por escribirla y dejarla hacerlo. Le dije que el placer era mío y que había hecho una versión genial. Cuando vi las imágenes en televisión a principios de los 60 de las chicas negras siendo rechazadas en la escuela, me impactó y no puedo creer que todavía hoy en día haya lugares donde este tipo de cosas sucedan. Cualquier cosa que mi canción y la fabulosa versión de Beyoncé puedan hacer para aliviar la tensión racial sería algo grandioso y me enorgullece mucho”, indicó después.

