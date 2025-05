Tom Cruise, a lo largo de su carrera, ha realizado acrobacias increíbles en sus películas de ‘Misión: Imposible’, pero una en especial le llevó décadas perfeccionar y lograr. ¿Quieres saber sobre cuál estoy hablando? Pues para que lo descubras debes leer esta nota hasta el final. Sí, no se te pide mucho. ¡Vamos!

Las cintas donde el actor interpreta a ‘Ethan Hunt’ tienen la costumbre de dejar a los espectadores en shock. Todo a raíz de las impresionantes escenas que el artista acaba protagonizando para cumplir bien su papel como agente en la ficción.

La última película de la saga: ‘Mission: Impossible - The Final Reckoning’, que se estrena en cines el 23 de mayo, no es la excepción a lo ya indicado. En ese filme hay mucha acción, pero lo más llamativo es que permite ver la increíble acrobacia que a Tom Cruise le llevó décadas perfeccionar y lograr.

¿Cuál es esa? Pues resulta que en dicha cinta el actor llegó a sujetarse del ala de un avión mientras este volaba a velocidades de casi 150 mph. Sí, una verdadera locura. Justamente, sobre esa acrobacia habló en su participación en ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘.

Según le contó al presentador de televisión, pasaron un año y medio discutiendo la maniobra, pero hubo más trabajo de fondo para lograrla. “Nos llevó décadas darnos cuenta, honestamente”, dijo Tom, quien también aseguró que la hazaña estuvo inspirada en “imágenes en blanco y negro de los primeros días del vuelo sobre las alas”, una actividad de alto riesgo en la que la gente literalmente camina sobre las alas de un avión mientras este está en vuelo, de acuerdo a People.

La primera vez que se le vio a Tom Cruise interpretando a 'Ethan Hunt' fue en 'Misión: Imposible', estrenada en 1996. (Foto: Dia Dipasupil / FilmMagic / Getty Images)

“Pensé: ‘¡Guau! Me encantaría hacer eso’. Era pequeño”, recordó el artista. Luego indicó que, a la hora de planificar las acrobacias que aparecerían en la última entrega de ‘Misión: Imposible’, él y el director Christopher McQuarrie querían hacer algo en el aire.

Las dificultades que tuvo para realizar la acrobacia

“Elegimos el avión, y sé cómo pilotarlo y lo entiendo. Y empezamos a ver cómo podía conseguir gravedad cero entre las alas y qué podíamos hacer”, manifestó Tom, que tuvo que lidiar con la presión a la que se enfrentaba su cuerpo mientras el avión viajaba a velocidades extremadamente altas.

“No sé si alguna vez han sacado la mano por la ventana a unos 233 kilómetros por hora”, expresó entre risas del público. “Bueno, a 96 kilómetros por hora y luego, ya saben, multiplicarlo. Pero sientan la fuerza. Fue bastante intenso, debo decirlo”, aseveró.

Tom Cruise nació en Siracusa, New York, el 3 de julio de 1962. Actualmente, tiene 62 años. (Foto: Todd Owyoung / NBC vía Getty Images)

Si crees que eso fue todo, te equivocas. También tuvo que lidiar con el hecho de poder respirar adecuadamente debido a toda esa presión. “Tuve que descubrir cómo tomar el viento y respirar aquí abajo, así”, señaló, ilustrando algunos de los trucos que implementó.

Más adelante indicó que el motor se detendría al volcar el avión, lo que planteaba otro problema a resolver. Pero quiso aumentar la apuesta, diciendo: “A ver cuánto tiempo podemos aguantar eso”. Después sostuvo: “Pasamos mucho tiempo tratando de entender esto”.

“Me llevó décadas darme cuenta, la verdad. Piloto todos estos aviones y he estado creando y construyendo diferentes cosas aéreas, incluso de forma privada, estudiando cámaras y desarrollando la técnica y la tecnología para poder contar una historia con tomas aéreas. Porque si ves ‘Top Gun’, ‘American Made’, ‘Fallout’, eso condujo a ‘Top Gun: Maverick’, y esto conduce a esta secuencia aérea”, recalcó el actor antes de comparar la secuencia con “el entrenamiento de pesas más intenso que hayas tenido”. En ese entonces, se animó a preguntar: “¿Alguna vez has levantado un peso que ya no puedes... Es imposible volver a levantar?”. Tras ello, dijo: “Eso es lo que se siente después de un par de minutos en esa ala”. Si quieres ver la entrevista donde cuenta todo al respecto, aquí te la comparto para que la aprecies sin problemas.