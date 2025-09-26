El conflicto legal entre Christian Nodal y Universal Music sigue creciendo. Ulrich Richter Morales, abogado de la disquera, reveló nuevos detalles sobre la investigación que enfrenta el cantante por presunta falsificación de más de 30 contratos, caso que ya fue judicializado.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva por la mañana (Radio Fórmula), el abogado explicó que el problema surgió cuando Nodal reclamó los derechos de tres producciones musicales, se especula que Me dejé llevar, Ahora y Ayayay!, y presentó como prueba 34 contratos que hoy son revisados por un juez por posibles inconsistencias.

“Nosotros reclamamos el uso de documento falso, son 34 contratos; uno por la canción y otro por el video, por cada álbum. Esta estrategia ha sido fallida y lo ha llevado a una serie de actos que demeritan su prestigio. Creo que debe de reflexionar el cantante”, declaró Richter Morales.

Universal Music aseguró que Nodal ha dejado de cobrar sus regalías, aunque la disquera sigue depositándolas puntualmente en el juzgado. | Crédito: Vianney Le Caer/Invision/AP)

Universal Music abre la puerta a la conciliación

Pese a la tensión, el abogado aseguró que la disquera no busca dañar a Nodal y está abierta a una conciliación. “Universal Music no tiene como propósito afectar a algún artista, siempre los ha apoyado. Incluso fue la que hizo a Nodal, tomó a un joven talentoso y lo convirtió en estrella. Dedícate a eso y corrige el camino”, enfatizó.

Richter Morales también reconoció el talento del sonorense, aunque advirtió que, de no atender su situación legal, las repercusiones podrían afectar tanto su carrera artística como sus negocios.

El abogado Ulrich Richter Morales advirtió que Nodal debe reflexionar y corregir el camino para no dañar su carrera. | Crédito: YouTube / Grupo Fórmula

Posibles medidas cautelares

El caso ya se encuentra en proceso judicial, y mientras se espera la audiencia inicial, existen escenarios en los que el juez podría imponer medidas cautelares. Según explicó el abogado, estas van desde la retención del pasaporte hasta la prohibición de salir del país o incluso el arraigo domiciliario.

“Un día sabemos que está en Guadalajara, otro en la Ciudad de México, otro en ranchos. Ni siquiera tiene un arraigo en la jurisdicción del juez”, puntualizó.

Finalmente, Richter Morales subrayó que Universal Music ha cumplido con el pago puntual de regalías a Nodal, pero aseguró que el artista ha dejado de cobrarlas. “Hemos sido tan exigentes que hemos consignado los billetes de depósito en el juzgado. Al inicio recibió las regalías y ahora las niega. Por eso ya no ha querido ir a recogerlas, ahí siguen. Nosotros seguimos depositando”, concluyó.

