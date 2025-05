La segunda temporada de ‘Nine Perfect Strangers’, la serie de Hulu, ya se estrenó en Beverly Estate este último jueves y ahí estuvo presente Nicole Kidman, quien interpreta a la gurú del bienestar Masha Dmitrichenko en la mencionada producción. Justamente, durante su conversación con los periodistas que asistieron, la artista abordó varios temas y hasta se dio el tiempo de dar grandes consejos para una persona que entra a una habitación llena de extraños.

De acuerdo a People, Nicole Kidman hizo acto de presencia en el estreno usando un elegante traje de pantalón con un escote pronunciado. Dicho conjunto lo supo combinar con un broche de flores blancas y guantes de cuero largos, por lo que, definitivamente, deslumbró.

La misma fuente también informó sobre el tema que motivó la creación de esta nota. Según indicó, el tema salió a raíz de que varios personajes de ‘Nine Perfect Strangers’ llegan a entrar a una habitación llena de extraños. Para conocer sus exactas palabras, lee lo siguiente:

Nicole Kidman es una actriz, productora y cantante australoestadounidense. (Foto: Savion Washington / WireImage / Getty Images) ×

“Lee el ambiente”

“Depende de su personalidad, ¿no? Si eres introvertido, tienes que superar tu incomodidad, indicó. “Si eres extrovertido, baja un poco el tono. Lee el ambiente”, agregó la actriz, que también se animó a dar un consejo clave sobre citas.

Nicole Kidman ha recibido numerosos galardones, incluidos un Premio Oscar, un Premio BAFTA, un Premio del Sindicato de Actores, dos Premios Primetime Emmy y seis Globos de Oro. (Foto: Savion Washington / WireImage / Getty Images) ×

“No he tenido muchas citas, pero no pierdas tu poder”, manifestó. “No renuncies a tu poder. Ahí lo tienes. ¿Te gusta? Sí. Sé quién eres y no pierdas tu poder. No lo renuncies”, remarcó la actriz que, como se recuerda, llegó a estar casada con Tom Cruise (de 1990 a 2001) y hasta comprometida con el cantante Lenny Kravitz. Actualmente, ella disfruta de su matrimonio (inició en 2006) con Keith Urban, con quien tiene dos hijas: Sunday Rose, de 16 años, y Faith Margaret, de 14.