Ayer te informé que Vanessa Kirby contó cómo ha sido grabar ‘Avengers: Doomsday’ estando embarazada y, definitivamente, las palabras que usó sorprendieron a todos. Ahora te comento que ella misma es nuevamente noticia por haber revelado el motivo por el que tuvo un “dolor de espalda terrible” durante el rodaje de ‘The Fantastic Four: First Steps’. Sigue leyendo la nota para que sepas qué dijo.

Resulta que la actriz, que interpreta a ‘Sue Storm / Invisible Woman’ en el UCM (Universo cinematográfico de Marvel), fue invitada al programa ‘Late Night with Seth Meyers’ y ahí abordó varios temas, pero aquí nos vamos a centrar en el momento en que conversó con el presentador sobre lo diferente que es tener una barriguita de embarazo real (ella está esperando su primer bebé) y usar una falsa (tuvo que utilizar una al grabar la nueva cinta de ‘Los 4 Fantásticos’).

“Oh, Dios mío, es genial que hayas permanecido en el personaje”, empezó bromeando Seth Meyers por el hecho de que la actriz está en la dulce espera. “Sinceramente, creo que mucha gente piensa que es una maniobra publicitaria. Es una locura”, expresó después Vanessa Kirby, antes de detallar lo que implicó crear su embarazo en pantalla.

Vanessa Kirby es una actriz británica que nació el 18 de abril de 1988. (Foto: Gilbert Flores / Variety vía Getty Images)

Lo que tuvo que cargar al usar una barriga falsa

“Básicamente, la barriga falsa es como una cosa de espuma. Cuando es de espuma, se siente muy ligera y un poco ridícula. Así que le decía a Flick, quien se encarga de mi vestuario: ‘Quiero más. Tiene que ser más pesado’. Así que probábamos todo tipo de cosas, y al final me puso unos paquetes de arroz pesados en la barriga, y se me hizo tan pesada que me dio un dolor de espalda terrible”, aseguró.

Joseph Quinn (‘Johnny Storm / Human Torch’), Pedro Pascal (‘Reed Richards / Mr. Fantastic’), Ebon Moss-Bachrach (‘Ben Grimm / The Thing’) y Vanessa Kirby (‘Sue Storm / Invisible Woman’) son los protagonistas de ‘The Fantastic Four: First Steps’. (Foto: Brendon Thorne / Getty Images)

“Me causé un dolor de espalda sin motivo alguno”

Como la actriz eventualmente quedó embarazada en la vida real de su novio Paul Rabil, ahora sabe que el peso que se puso al grabar ‘The Fantastic Four: First Steps’ fue exagerado. “Y la verdad es que no se parece en nada a esto. Esto es... mucho más ligero. Así que me causé dolor de espalda sin motivo alguno”, recalcó.

¿Desde cuándo se sabe que Vanessa Kirby está embarazada?

A raíz de lo recientemente expresado por la artista es necesario mencionar que la noticia de su embarazo real comenzó a circular luego que ella caminara por la alfombra roja del Festival de Cine CCXPMX en la Ciudad de México (en mayo de 2025) con un vestido ajustado. Aquel entonces, mientras posaba, sostuvo su barriga.

