Rompió el silencio y reveló un secreto sobre su salud. El cantante, actor y exmiembro de NSYNC, Justin Timberlake, usó su cuenta en Instagram para contar algo muy personal y es el complicado momento que enfrenta a consecuencia de la enfermedad de Lyme. Si bien lo había mantenido en estricto privado, algo lo motivó a hacerlo público. Aquí te cuento de qué se trata y lo que viene afrontando desde que recibió el diagnóstico.

Lo primero será explicarte qué tan complicado es lo que está viviendo a sus 44 años. Se trata de una infección bacteriana transmitida por la picadura de garrapatas infectadas con la bacteria Borrelia y diversas celebridades también han tenido que enfrentarse a ella como Justin Bieber, Avril Lavigne, Bella Hadid, Thalía, entre otros.

Según explican desde Mayo Clinic, “en la mayor parte de los Estados Unidos hay garrapatas que pueden contagiar la bacteria Borrelia” y una “picadura de garrapata puede parecer un bulto muy pequeño en la piel que causa picazón, como la picadura de un mosquito”. Además, los síntomas varían y aparecen por etapas. En la primera se incluyen fiebre, dolor de cabeza, cansancio extremo, rigidez articular, molestias y dolores musculares e hinchazón de los ganglios linfáticos. En la segunda hay “mucho sarpullido en otras partes del cuerpo, dolor o rigidez en el cuello, debilidad muscular en uno o ambos lados del rostro, actividad del sistema inmunitario en el tejido del corazón que causa latidos cardíacos irregulares, dolor que comienza en la espalda y la cadera y se propaga a las piernas, dolor, entumecimiento o debilidad en las manos o los pies, hinchazón dolorosa en los tejidos del ojo o del párpado, actividad del sistema inmunitario en los nervios del ojo que causa dolor o pérdida de la visión”.

En la tercera etapa puede aparecer la artritis en articulaciones grandes, especialmente en las rodillas; el dolor, la hinchazón o la rigidez pueden durar mucho tiempo.

Justin Timberlake revela que padece la enfermedad de Lyme

En un extenso comunicado publicado en su cuenta de Instagram, el esposo de la actriz Jessica Biel describió la gira mundial que acaba de concluir y en la que promocionó su álbum ‘Everything I Thought It Was’ como “la experiencia más divertida, emocional, gratificante, físicamente exigente y, en ocasiones, agotadora”.

Tras esto indicó que “entre otras cosas, he estado lidiando con algunos problemas de salud, y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme. No lo digo para que sientan lástima por mí, sino para arrojar algo de luz sobre lo que he estado pasando detrás de escena. Si has padecido esta enfermedad o conoces a alguien que la haya padecido, sabrás que vivir con ella no da tregua: puede ser debilitante tanto a nivel mental como físico”.

Justin Timberlake actuando en el Estereo Picnic music festival en Bogotá el pasado 28 de marzo. (Foto: Alejandro Gonzalez / AFP)

Qué lo motivó a revelar que padece la enfermedad de Lyme

La gira de conciertos ‘Forget Tomorrow World Tour’ llenó de emoción a sus seguidores, pero también ha sido motivo de críticas constantes en las redes sociales, ya que muchos cuestionaron el desenvolvimiento del cantante sobre el escenario y que interpretó pocas canciones. A raíz de esto, él decidió revelar la enfermedad que padece y afirmar que muchas veces ha estado cantando sintiendo un dolor en los nervios “masivo”.

“Cuando me diagnosticaron la enfermedad, sin dudas me dejó impactado, pero al menos me permitió entender por qué cuando estaba en el escenario sentía mucho dolor en el nervio o me sentía muy cansado o enfermo. Me enfrentaba a una decisión personal: ¿dejar de hacer la gira, o seguir adelante y descifrarlo sobre la marcha? Decidí que la alegría que me produce hacer los shows supera con creces el estrés pasajero que sentía mi cuerpo. Me alegro mucho de haber continuado”, escribió el intérprete de ‘Cry Me a River’.

Justin Timberlake continuó diciendo que “no sólo me demostré a mí mismo mi tenacidad, sino que ahora tengo tantos recuerdos especiales con todos ustedes que jamás olvidaré. Me resistía a hablar del tema porque siempre me decían que me guardara este tipo de cosas para mí; así es como me criaron. Pero estoy intentando ser más transparente sobre mis luchas para que no se malinterpreten”.

Además, agradeció el apoyo de su esposa Jessica Biel y sus hijos Silas y Phin. “Nada es más poderoso que su amor incondicional (…) Ustedes son mi corazón y mi hogar”, dijo.

Justin Timberlake agradeció el apoyo de su esposa Jessica Biel mientras enfrenta la enfermedad de Lyme (Foto: Michael TRAN / AFP)

El impacto de la enfermedad de Lyme en su gira

Los comentarios negativos no tardaron en llegar a redes sociales. Según reportan desde The Independent, él dejó que el público interprete varios de sus clásicos. “Imagina pagar 600 dólares para ir a un concierto de Justin Timberlake y que el público termine cantando las canciones”. Además, en febrero, Timberlake canceló el último concierto de su gira por EE. UU. en Columbus, Ohio, apenas 10 minutos antes de que empezara.

