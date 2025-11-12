El mes pasado te informé que el propio Rami Malek contó cómo la serie ‘Mr. Robot’ le ayudó a conseguir su papel ganador del Oscar (refiriéndose a su interpretación de Freddie Mercury en ‘Bohemian Rhapsody’). Ahora te comento que el mismo actor decidió revelar ciertos detalles acerca de su próxima película musical.

La cinta en cuestión se llama ‘The Man I Love’ y, según dijo, en una entrevista con People en la proyección especial de ‘Nuremberg’ de Sony Pictures Classics, organizada por la Cinema Society en el MoMA (The Museum of Modern Art en New York), ese filme le permitirá volver a cantar en la gran pantalla, así como lo hizo en la cinta biográfica del líder de la banda Queen, que se estrenó en 2018.

Rami Malek es un actor estadounidense conocido principalmente por su papel como ‘Elliot Alderson’ en la serie televisiva ‘Mr. Robot’. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

“Es muy emocionante”

“Sí. Sí, es un musical”, expresó primero Rami Malek. “Es una fantasía musical. Es muy emocionante. Acabamos de terminar, y creo que tenemos algo especial entre manos. Sonrío cuando pienso en ello, así que debe ser algo especial”, agregó.

Rami Malek nació el 12 de mayo de 1981 en Torrance, California, Estados Unidos. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

De momento, no se sabe cuándo se estrenará ‘The Man I Love’, pero es un hecho que ya ha generado mucha expectativa. Todo a raíz de que se sabe que contará con la participación de un ganador del Oscar como Rami Malek.

Películas destacadas de Rami Malek

‘Bohemian Rhapsody’ (2018)

‘No Time to Die’ (2021)

‘Papillon’ (2017)

‘The Little Things’ (2021)

‘Amsterdam’ (2022)

‘The Master’ (2012)

‘Short Term 12’ (2013)

‘Night at the Museum’ (2006)

‘Night at the Museum: Battle of the Smithsonian’ (2009)

‘Night at the Museum: Secret of the Tomb’ (2014)

‘The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2’ (2012)

‘Ain’t Them Bodies Saints’ (2013)

‘Buster’s Mal Heart’ (2016)

