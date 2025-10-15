Jennifer Aniston tiene la costumbre de sorprendernos con su gran talento para la actuación, pero también con sus declaraciones. Precisamente, ayer te conté que reveló la razón por la que no quiere adoptar niños. Hoy te comento que también informó por qué casi no entró a la famosa escuela secundaria LaGuardia.

Resulta que la famosa actriz participó recientemente en el pódcast ‘Armchair Expert’ de Dax Shepard, y ahí reflexionó sobre su paso por la prestigiosa escuela secundaria de música, arte y artes escénicas Fiorello H. LaGuardia, que se encuentra en New York y que es conocida por inspirar la película de 1980 y posteriormente serie de televisión, ‘Fame’.

“Fui una persona de último minuto que ‘entró en esa escuela’. Era una estudiante pésima. Voy a decir cosas que me avergonzarán para siempre. Era una estudiante terrible”, aseguró. “Fueron audiciones tardías, no sé por qué, la verdad es que no lo recuerdo”, agregó.

Jennifer Aniston es una actriz, comediante, directora y productora de cine estadounidense. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Más adelante, recalcó por qué acabó entrando a la escuela. “Aprendí dos monólogos, hice la audición, volví y, de repente, me aceptaron”, sostuvo Jennifer Aniston, que subrayó que tiene dislexia, al igual que Dax Shepard. “No tienes el mismo resentimiento que yo. Soy un sabelotodo. Todos piensan que soy tonto. Tengo que demostrar que soy inteligente todo el tiempo. Es agotador”, indicó el presentador del pódcast.

“Simplemente sé lo que sé y sé lo que no sé”

“Sí, no tengo eso”, bromeó la artista. “Simplemente sé lo que sé y sé lo que no sé. Hubo una época en la que me daba vergüenza entrar en una habitación o estar en una fiesta. Pensaba: ‘No sé cómo mantener una conversación’”, señaló después.

Jennifer Aniston nació el 11 de febrero de 1969 en Sherman Oaks, Los Ángeles, California, Estados Unidos. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

“Puedo decir que soy experta en la calle”

Afortunadamente, Jennifer Aniston llegó a aprender que “lo mejor que se puede hacer es simplemente hacer preguntas” y fue capaz de navegar el aspecto social de la escuela secundaria. “Puedo decir que soy experta en la calle. Mi inteligencia emocional contra mi coeficiente intelectual. Así que lo estamos haciendo bastante bien”, precisó.

Cabe mencionar que en la entrevista también recalcó que nunca se adaptó al ambiente escolar tradicional, al punto de que la mandaban constantemente a pararse en el pasillo porque distraía a sus compañeros. “Estaba garabateando, escribiendo pequeñas escenas, sketches para representar en el recreo, o le escribía una nota a alguien. Entonces, me reía muchísimo y decía: ‘¡Genial!’”, sentenció.

La carrera de Jennifer Aniston como actriz

Debido a que en el primer párrafo toqué el tema de la carrera de Jennifer Aniston como actriz, considero oportuno repasarla. Por si no estabas enterado(a), ella, tras graduarse de una escuela secundaria de artes escénicas en New York, protagonizó algunas producciones Off-Broadway. Además, participó en programas de televisión, antes de su debut en la pantalla grande con ‘Leprechaun’ de 1993. Cómo olvidar su paso por la exitosa serie ‘Friends’, que duró desde 1994 a 2004, interpretando el papel de ‘Rachel Green’. Lo curioso es que durante esa etapa también participó en películas, como ‘My Affection’ (1998), ‘Office Space’ (1999), ‘The Good Girl’ (2002), ‘Bruce Almighty’ (2003) y ‘Along Came Polly’ (2004).

Tras el final de ‘Friends’, Jennifer Aniston protagonizó otros proyectos cinematográficos, como ‘Marley & Me’ (2008), ‘He’s Just Not That Into You’ (2009), ‘Just Go with It’ (2011), ‘Horrible Bosses’ (2011) con su secuela de 2014, ‘We’re the Millers’ (2013), ‘Cake’ (2014), ‘Dumplin’ (2018) y ‘Murder Mystery’ (2019) con su secuela de 2023. Por último, tengamos en cuenta que actualmente protagoniza ‘The Morning Show’ de Apple TV+.

