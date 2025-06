Damson Idris todavía se ríe al recordar lo que vivió junto a Brad Pitt durante la filmación de ‘F1′, la nueva película sobre automovilismo que ambos protagonizan. El actor británico, de 33 años, compartió en una reciente entrevista un momento tan incómodo como inesperado, que lo hizo pensar que su carrera en Hollywood estaba por acabarse.

Durante su participación en The Late Show with Stephen Colbert, Idris confesó que todo ocurrió en una escena particularmente intensa, en la que debía gritarle a Pitt en la cara.

Los nervios, la emoción del momento y la fuerza del personaje hicieron que, sin querer, escupiera al rostro del actor. “Fue un accidente. Era una escena llena de furia… y vi cómo la saliva volaba hacia Brad”, recordó entre risas.

Según Damson Idris, Brad Pitt reaccionó con total calma durante una toma especialmente intensa. | Crédito: Andrej ISAKOVIC / AFP

“Me quedé paralizado. Pensé: ‘Acabo de escupirle a Brad Pitt. Voy a perder mi trabajo ahora mismo’”, contó Idris, asegurando que el actor de Fight Club reaccionó con total profesionalismo y siguió actuando como si nada hubiera pasado. “Y yo, durante toda la toma, no podía dejar de ver cómo el escupitajo le bajaba por la cara”, dijo.

Más allá del bochorno, Damson solo tuvo palabras de admiración para Pitt: “Trabajar con él fue increíble. Es un ser humano hermoso, un actor muy generoso. Y tiene un futuro brillante”, bromeó, luego de que Colbert lo presentara como un “prometedor actor en ascenso”.

Damson Idris pensó que perdería su trabajo tras una escena clave junto a Brad Pitt. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

Damson Idris y Brad Pitt

La conexión entre ambos no es nueva. Idris recordó también una anécdota previa a su carrera como actor, cuando trabajaba como acomodador en el Lyceum Theatre de Londres. “Una vez creí que Brad Pitt fue a ver El Rey León y me lancé a buscarlo, pero solo vi a alguien con cabello rubio y botas salir. Me prometí a mí mismo que algún día trabajaría con él”.

Al contarle la historia años después, Pitt lo desmintió con humor: “Nunca he visto El Rey León”, le dijo.

Además de las anécdotas, Idris reveló que tanto él como Brad condujeron los autos reales en la película. “Llegamos a manejar a 180 millas por hora. Brad es realmente rápido, es un adicto a la adrenalina, le encantan las motos”, compartió. Su entrenamiento duró cuatro meses, y bromeó diciendo que, tras dos años de rodaje, “técnicamente, probablemente soy más rápido que Lewis Hamilton”.

