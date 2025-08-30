William Levy ha celebrado un año más de vida, pues alcanzó los 45 años de edad. Por su día, el galán de telenovelas habrá recibido numerosos saludos de su familia y colegas. Sin embargo, habrá sentido una gran emoción al leer el emotivo mensaje que le dedicó Kailey, su hija , mediante la red social Instagram.

Desde su cuenta personal, la adolescente de 15 años realizó una publicación de tres fotografías en las que aparece junto al protagonista de exitosas telenovelas, como ‘La Tempestad’ y ‘Triunfo del Amor’, pero no fue lo único, ya que también redactó unas cuantas palabras.

William Levy actuará junto a su hija Kailey en una próxima película. Ambos compartirán escenas. (Crédito: @willevy / Instagram)

“¡Feliz cumpleaños, papi! Te amo con todo, gracias por ser el mejor hombre y papá del mundo. Gracias por todo lo que has hecho, enseñado, dado, mostrado por todo el amor que nos has dado a mí y a mi hermano. No estaría donde estoy hoy sin ti. Espero compartir muchas más risas y recuerdos contigo. ¡Los 45 nunca se han visto mejor! Te amo hasta los cocos azules, papi”, se lee en su post.

Este tierno mensaje tuvo una respuesta inmediata de Levy: “Mi niña hermosa, gracias a ti por elegirme como tu papi. Eres mi princesa, por siempre. Te amo, mi amor”.

Su hijo Christopher también lo saludó

Kailey no fue la única que le dedicó un cariñoso mensaje a William Levy; su otro hijo, Christopher Alexander, de 19 años, también quiso expresar su amor a través de su perfil de la mencionada red social.

“¡Feliz cumpleaños, papá! Te amo con todo en mí. Gracias por ser mi apoyo y guía días tras día. Estoy tan orgulloso y agradecido de poder llamarte mi papá. Gracias por mostrarme cada día cómo ser un mejor hombre. Te quiero”, fueron las palabras expresadas por su hijo de 19 años.

Aunque ya no mantiene una relación con Elizabeth Gutiérrez, la madre de sus dos únicos hijos , esto no ha sido un impedimento para que el actor cubano cumpla su labor de padre con Christopher y Kailey. Es más, William Levy suele mostrar con orgullo en sus redes sociales cada uno de los logros de sus hijos.

William Levy ha manifestado en distintas ocasiones que está aprovechando al máximo su etapa como padre. (Crédito: @kaileylevy19 / @willevy / Instagram)

