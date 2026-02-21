La muerte de Willie Colón marca el final de una era para la salsa y obliga a mirar hacia atrás, hacia los momentos que definieron no solo su carrera, sino también una de las alianzas más influyentes de la música latina. Su historia con Rubén Blades comenzó en medio del auge creativo de Nueva York y terminó marcada por diferencias personales, visiones opuestas y una disputa económica que nunca terminó de resolverse públicamente. Entender esa ruptura es también entender un capítulo crucial de la música tropical.

El nacimiento de una revolución musical

Corría 1968 cuando en la ciudad de Nueva York se consolidaba un fenómeno que cambiaría para siempre el sonido latino: la creación de Fania All-Stars. Más que un sello disquero, fue un movimiento cultural que reunió a figuras como Cheo Feliciano, Celia Cruz, Rubén Blades y Willie Colón.

Metiendo Mano! es el primer álbum realizado en conjunto por Willie Colón y Rubén Blades que fue lanzado el 7 de octubre de 1977. | Crédito: Fania Records

Colón empezó muy joven. Tenía apenas 16 años cuando firmó un contrato con Fania. Años después reconocería que fue un acuerdo largo y poco favorable. En una entrevista recordó con ironía que la responsabilidad fue de su abogado de entonces, que era su propia madre. Aun así, admitía que sin esa decisión quizá no habría alcanzado el lugar que ocupó en la historia de la salsa.

Su balance sobre Fania siempre fue agridulce. Valoraba la libertad creativa —“tenía carta blanca”, decía—, pero cuestionaba la forma en que se distribuían las ganancias cuando los discos se convertían en éxitos internacionales.

Canciones del Solar de los Aburridos es el tercer álbum realizado en conjunto por Willie Colón y Rubén Blades que fue publicado por Fania Récords a finales de agosto y principios de septiembre de 1981. | Crédito: Fania Records

El encuentro con Rubén Blades

Fue precisamente en ese entorno donde Colón y Blades se conocieron. La química artística fue inmediata. Juntos construyeron una sociedad musical que produjo temas emblemáticos como “Pedro Navaja”, canción que se convirtió en un fenómeno mundial y consolidó la salsa como un género narrativo, urbano y sofisticado.

Colón aportaba la calle, la crudeza del Bronx, la energía del barrio. Blades sumaba letras elaboradas, formación universitaria y una visión más conceptual. La mezcla fue explosiva y brillante. Pero también era frágil.

“Dos bueyes en la misma cueva”

Con el paso de los años, las diferencias comenzaron a pesar más que la música. Cuando le preguntaron por qué se fracturó su relación con Blades, Colón fue directo y citó a Celia Cruz: “Dos bueyes en la misma cueva no pueden vivir”.

Reconocía que ambos tenían personalidades fuertes y eran “muy egoístas” en el sentido creativo. “Yo nací y me crié en la 139, en la calle, soy muy calle. Y Rubén se crió en Panamá, fue a la universidad”, explicó en una ocasión. No era solo una diferencia de carácter, sino de origen, formación y manera de ver el mundo.

La tensión no fue únicamente artística. Según relató Colón, tras uno de sus últimos conciertos juntos surgió un conflicto económico. Blades afirmó que habían sido víctimas de un robo y que desapareció dinero que, según Colón, él nunca recibió. Ese episodio terminó de romper la confianza.

¿Hubo posibilidad de reconciliación?

A pesar de la disputa, Colón nunca cerró completamente la puerta a una colaboración futura. Cuando le preguntaron si volvería a grabar con Blades, respondió que no tenía problema, “siempre que no fuera él (Rubén Blades) quien manejara el dinero”. La frase, mitad broma mitad reclamo, resumía años de desencuentros.

Pese a todo, Rubén Blades se manifestó sobre la muerte de Willie Colón con un mensaje breve y respetuoso. “Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido”, escribió. En sus palabras envió condolencias a Julia, esposa del músico, así como a sus hijos y familiares, y adelantó que más adelante, con mayor calma, se referirá a su “vital e importante legado musical”, dejando en evidencia que, más allá de cualquier disputa, el reconocimiento artístico permanece.

WILLIE COLON

Acabo de confirmar lo que me resistÍa a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido.

A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame.

Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical.



Rubén… pic.twitter.com/mx7OakRTLH — Rubén Blades (@rubenblades) February 21, 2026

