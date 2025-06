Zuleyka Rivera se ha convertido en la protagonista de la semana. La modelo y empresaria puertorriqueña no ha dejado de acaparar titulares desde que decidiera abandonar en vivo el programa 'Miss Universo Latina, el reality’, luego de un tenso desencuentro con el jurado. “Yo ya no tengo trabajo aquí”, fue la frase con la que dejó el estudio y a todo el público en shock.

Aunque desde entonces no ha ofrecido declaraciones sobre los motivos de su renuncia, este miércoles rompió el silencio con una publicación en Instagram que no tardó en llamar la atención, dejando entrever que su salida no fue una retirada, sino un paso firme hacia adelante.

La inesperada salida de Zuleyka Rivera dejó a todos en el set en completo desconcierto. | Crédito: Instagram zuleykarivera

Zuleyka compartió un video donde presume su más reciente portada para una revista, acompañada de un mensaje contundente: “Ser una mujer latina es sinónimo de fuerza, belleza, pasión… ¡y seguimos rompiendo barreras!”.

El mensaje, aunque sin nombrar el programa, fue interpretado como una declaración de principios. Fiel a su estilo, la ex Miss Universo optó por hablar desde la imagen poderosa y la afirmación personal, dejando entrever que su decisión de alejarse del reality no significa que se detenga su carrera.

Zuleyka Rivera abandonó en vivo 'Miss Universo Latina, el reality'. | Crédito: Instagram zuleykarivera

Los comentarios no se hicieron esperar. “La verdadera reina”, “Bravo Zuleyka, eres íntegra”, “100% contigo”, “Para que respeten y soporten” o simplemente “Bellísima”, fueron algunos de los cientos de mensajes de apoyo que inundaron su perfil.

Desde que Jacky Bracamontes confirmó en la gala del martes que Zuleyka no continuaría como capitana del equipo ‘Rubí’, las redes se dividieron entre quienes la aplauden por no ceder ante el cuestionamiento de su criterio, y quienes la acusan de falta de profesionalismo. Sin embargo, la llegada de Andrea Meza como su reemplazo no ha logrado disipar del todo la sombra que dejó su abrupta salida.

