El drama no tardó en hacerse presente en 'Miss Universe Latina, el reality’, el nuevo programa de Telemundo que promete mostrar la competencia detrás de la corona. Este lunes, durante la esperada gala de inmunidad, Zuleyka Rivera decidió abandonar el escenario en plena transmisión en vivo.

Todo comenzó cuando el diseñador mexicano David Salomón, miembro del jurado, hizo una observación que no cayó nada bien a la ex Miss Universo. Salomón advirtió a las concursantes que tuvieran cuidado con los consejos que recibían, incluso si provenían de sus propias capitanas.

Un comentario del jurado sobre el rol de Zuleyka Rivera como capitana fue el detonante. | Crédito: Instagram zuleykarivera

La reacción de Zuleyka fue inmediata y contundente: “¿A qué te refieres? Dilo de frente. ¿Tú has estado alguna vez en una competencia de Miss Universo? ¿No, verdad? Nunca lo has estado. Si vas a decir algo, dilo de frente”, le respondió visiblemente molesta.

Lejos de calmarse, la tensión escaló. Salomón insistió con nombre y apellido: “Ojo con lo que escuchan, así se lo digan sus capitanas, Zuleyka Rivera o Alicia Machado, porque eso puede valer una descalificación si no siguen instrucciones. Esta foto no cuenta porque no siguieron las indicaciones, se brincaron a Jacky [la presentadora]”, declaró tajante.

Fabián Ríos, otro miembro del jurado, apoyó el comentario con un tono más diplomático, recomendando a las concursantes simplemente “escuchar instrucciones”.

Zuleyka Rivera abandonó el reality

Pero el daño ya estaba hecho. Zuleyka, visiblemente afectada por lo que consideró una desautorización pública a su labor como guía, decidió retirarse sin titubeos. “Ya yo no tengo trabajo aquí. Buenas noches. Muchas gracias”, dijo antes de abandonar el escenario ante la mirada atónita de todos los presentes.

La inesperada salida de Zuleyka Rivera dejó a todos en el set en completo desconcierto. | Crédito: Instagram zuleykarivera

La reacción fue inmediata. “¿Es en serio?”, preguntó Aracely Arámbula, sin poder ocultar su asombro. El gesto de Zuleyka no solo sorprendió a los demás capitanes y concursantes, sino que también dejó en suspenso lo que ocurrirá en los próximos episodios del reality.

