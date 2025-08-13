El pleito legal y mediático parece haber llegado a su fin. El actor mexicano Gabriel Soto se pronunció luego de salir favorecido en un juicio por daño moral y tener que recibir una indemnización de $2,000,000 de pesos por parte de Laura Bozzo, ¿está dispuesto a perdonarle la millonaria deuda? Él fue enfático en su respuesta y dejó en claro que “estoy abierto a enfrentarme con quien sea” luego que la peruana expresara sus deseos de reunirse con él para pedirle disculpas. Aquí los detalles de este caso que se inició en 2020.

Antes de contarte todo lo que manifestó el protagonista de ‘Monteverde’, es bueno saber cómo se inició el conflicto legal. Pues la presentadora emitió en televisión comentarios ofensivos contra él y su entonces pareja Irina Baeva, poco después de su separación de Geraldine Bazán. En esa oportunidad ella afirmó que, en su opinión, la actriz rusa era una “quitamaridos” y también habría comentado que Soto solo actuaba guiado por su “miembro”.

En diciembre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México reveló que Laura Bozzo había perdido la demanda por daño moral que Gabriel Soto e Irina Baeva presentaron en su contra en una batalla legal que se prolongó varios años. Hoy en día, ambos ya no son pareja.

Laura Bozzo fue demandada por daño moral tras emitir en televisión comentarios ofensivos sobre él y su expareja, Irina Baeva. (Foto: @irinabaeva / Instagram)

¿Gabriel Soto se reunirá con Laura Bozzo?

En los últimos días se dio a conocer que la conductora dejó la puerta abierta para reunirse con el actor y pedirle disculpas por su actuar hace algunos años. Ante esto, Gabriel Soto fue enfático y respondió sin rodeos.

“Sí, claro. Yo estoy abierto a enfrentarme con quien sea, a donde sea y a la hora que sea… (…) Me acaban de decir, la verdad es que no había visto las declaraciones que hizo, pero yo siempre estoy abierto a llevar la fiesta en paz”, afirmó en declaraciones al programa ‘Sale El Sol’ de Imagen Televisión.

Laura Bozzo perdió la demanda por difamación y daño moral interpuesta por Gabriel Soto e Irina Baeva y ahora quiere pedirles disculpas. (Foto: @laurabozzo_of / Instagram)

¿Le perdonará la millonaria deuda?

El galán de telenovelas también se refirió a la posibilidad de llegar a un acuerdo que no incluya el pago de la cifra millonaria que se fijó en su favor y reveló cuál fue su verdadera motivación para enjuiciar a Laura Bozzo.

“Sí, claro (le perdonaría el pago), yo no iba tras el dinero ni mucho menos, yo iba precisamente para marcar ese precedente (…) Tenemos que respetarnos, no solamente como seres humanos sino como medios de comunicación y figuras públicas, creo que nadie tiene el derecho de juzgar la vida de alguien más", afirmó dejando en claro que su objetivo con el proceso legal era establecer un precedente sobre el respeto en los medios y las celebridades, no el dinero.

Además, opinó sobre el hecho que la peruana se haya retractado de lo dicho sobre él e Irina Baeva. “Qué bueno por ella y le doy las gracias por recapacitar y por tener esa humildad de reconocer sus errores, de eso se trataba lo que hice, de abrirle los ojos y creo que se logró. De los golpes se tiene que aprender, se tiene uno que levantar y echarle para adelante. Queda ese precedente de respetarnos, pues críticas siempre va a haber”, concluyó.

Laura Bozzo explica por qué quiere hablar con Gabriel Soto

sorprendió al decir que quiere conversar con Gabriel Soto, dejando claro que su problema fue con Irina Baeva y no con él. “A Irina sí le he dicho que lo sentía muchísimo porque realmente hablé de una manera así como soy yo, que digo lo que pienso. En cuanto a Gabriel, pues yo no tendría ningún problema en tener una conversación con él, a mí me gustaría mucho poder conversar con los dos porque ya me he dado cuenta que, a través de la prensa, se distorsiona lo que uno dice, desgraciadamente. Yo no tengo ningún problema en hablar con Gabriel Soto”, precisó en ‘El Gordo y La Flaca’.

Al ser consultada si le pediría disculpas, indicó: “le explicaría la situación y si es el caso, a ver yo he pedido muchas disculpas en mi vida, soy un ser humano (...) meto la pata y soy bruta, soy bestia y si me equivoco pido perdón porque es lo justo”.

