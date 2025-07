Todo indicaba que habían tomado un rumbo distinto definitivamente y diversos medios confirmaron el posible final de ‘Luceskas’, como les habían bautizado sus fans. Tras varios días de rumores, la modelo venezolana Aleska Génesis salió al frente para hablar de la separación con Luca Onestini por presunta infidelidad. Durante su participación en el programa ‘Hoy Día’, donde es presentadora invitada, se animó a revelar detalles de lo que en realidad pasó y lo que le espera a su historia de amor que nació en el reality show ‘La casa de los famosos All-Stars’ de Telemundo.

Todo empezó hace unos días cuando la joven compartió diversas publicaciones en Instagram que daban a entender que estaban separados. “No temas entregarte… El amor no es para los perfectos, es para los valientes. El corazón que se entrega sin miedo puede romperse, sí… pero también es el único que sabe lo que es amar de verdad”, escribió y luego llegó otro mensaje aún más directo: “Gracias por la historia, ahora es tiempo de volver a mí”.

Esto llegó luego de que ambos disfrutaran de Italia, donde derramaron miel con sus fotografías. Tras esto, en el programa ‘En casa con Telemundo’ se dieron las supuestas razones por las que se separaron.

Aleska Génesis y Luca Onestini se convirtieron en los ganadores indiscutibles del premio a 'La Mejor Historia de Amor' en El Reencuentro de La Casa de los Famosos All-Stars. (Foto: @aleskagenesis / Instagram)

¿Aleska Génesis y Luca Onestini terminaron?

Los conductores Carlos Adyan y Aleyda Ortiz compartieron “la versión que tenemos de una fuente bastante cercana al italiano” sobre lo que había pasado. Según explicaron, Aleska Génesis le dijo que viajaba a Capri, en Italia, por trabajo y no invitó a su pareja quien, días después, decidió llegar por sorpresa y acudir al evento al que había sido contratada. Fue ahí donde “comenzó a sospechar de infidelidad”.

“Según nos cuenta la fuente, fue todo muy raro ya que no había evento en sí y la compañía que la contrató no le gustó que Luca estuviese presente (…) La compañía presuntamente no le pagó el pasaje de regreso a Aleska y Luca tuvo que hacerlo”, explicó Aleyda Ortiz.

Por ese motivo viajaron en tren de regreso a Bolonia, ciudad donde reside Luca, y que él tuvo que “cambiarse de vagón ya que ella estaba tan alterada y se dijeron cosas muy fuertes”.

“Lo cierto es que aquí estamos abiertos a escuchar la versión de Aleska respecto a esto. Pero sí, en efecto, algo pasó definitivamente que ha hecho que truene y no es necesariamente la distancia, como se había manejado esa versión”, agregó Carlos Adyan.

Aleska Génesis y Luca Onestini estuvieron disfrutando de Capri, Italia, donde surgieron los rumores de separación. (Foto: @aleskagenesis / Instagram)

Aleska Génesis rompe el silencio y da su versión

Durante su presencia en ‘Hoy Día’, Aleska Génesis aprovechó para defenderse y contar su verdad tras la ola de comentarios y rumores de una posible separación con el italiano.

“Todo lo que se dijo es totalmente falso. Son especulaciones, son puras mentiras. La realidad es que, ‘El Bambino’ y yo disfrutamos de Capri. Fuimos al evento de ‘Black Coffee’, estuvimos 3 días por allá disfrutando. Incluso si quieren vayan a mis redes sociales ‘Aleska Génesis’, allí van a ver las fotos, los videos, de todo lo que disfrutamos en Italia”, comentó.

La estrella de ‘La casa de los famosos All-Stars’ afirmó que todo nació con el afán de dañarla y opacar su brillo. Además, descartó que hubo infidelidad en su relación.

“Yo estoy aquí con mi frente en alto, en paz, tranquila (…) Yo sé lo que hay, yo sé lo que sucedió. No ha habido ningún tipo de infidelidad por ninguna de las partes. Entonces, todo lo que están diciendo es falso, falta que ‘El Bambino’ lo diga con sus propias palabras para el que tenga dudas”, aseveró.

Distanciamiento en la pareja

Si bien descartó la infidelidad, lo que sí confirmó es que hay un distanciamiento en la pareja y que ambos decidieron darse un tiempo, pues él vive en Italia y ella tiene diversos compromisos en Estados Unidos.

“Nosotros no es que hemos terminado… Luca y yo hemos vivido una relación espectacular, nosotros la hemos pasado increíble, llegó en el momento que más lo necesitaba. Él y yo sabemos lo hermosa que ha sido nuestra relación, estuve en Italia, me regresé porque necesito trabajar. Nosotros simplemente nos hemos dado un break, un espacio, un tiempo”, afirmó la figura que se hizo popular por sus romances con Clovis Nienow y Nicky Jam.

Aleska Génesis se defendió de acusaciones de infidelidad

