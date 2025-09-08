En la ceremonia de los MTV Video Music Awards 2025, el fallecido Ozzy Osbourne, conocido como el Príncipe de las Tinieblas, fue homenajeado con un emotivo tributo de rock. Sobre el escenario se unieron Steven Tyler y Joe Perry, de Aerosmith, junto al cantante de Yungblud y el guitarrista Nuno Bettencourt, en una presentación que emocionó al público.

El segmento comenzó con un video especial presentado por Jack Osbourne y las cuatro hijas de Ozzy, quienes, luciendo camisetas con su nombre, compartieron recuerdos de su padre antes de dar paso a la actuación.

Luego, Yungblud apareció en escena imitando el icónico grito de Ozzy, “All Aboard”, antes de interpretar su versión de los clásicos de Black Sabbath, “Changes” y “Crazy Train”. Más tarde, el joven cantante de 28 años se unió a Tyler y Perry para cantar “Mama, I’m Coming Home”, recibiendo una gran ovación.

La familia del músico presentó el emotivo segmento, que incluyó clásicos como “Changes”, “Crazy Train” y “Mama, I’m Coming Home”. (Foto: MTV / YouTube)

Antes del show, varias celebridades hablaron sobre Ozzy en la alfombra roja. Taylor Momsen, vocalista de The Pretty Reckless, comentó: “Ozzy es muy importante para mí. Black Sabbath es muy importante para mí y lo que hago”.

La actriz y cantante, conocida por su papel en Gossip Girl, añadió que aunque nunca conoció personalmente a Ozzy, su música quedó “arraigada en [su] psique y ser”.

Por su parte, Nuno Bettencourt, guitarrista y colaborador cercano de Ozzy, declaró a Page Six lo que significó para él formar parte del tributo: “Como guitarrista que empezó a escuchar rock y metal, él fue un padrino para nosotros”. También elogió su influencia en la música y en la cultura: “Este tipo influyó en la cultura de alguna manera y tocó a todos de muchas maneras diferentes”.

Durante la gala, Yungblud también mostró un detalle especial: una cruz en forma de collar que le regaló Ozzy antes de su fallecimiento. El legendario exlíder de Black Sabbath murió el 22 de julio de 2025 a los 76 años, rodeado de su familia, según confirmó un comunicado oficial.

Su última presentación fue semanas antes en el concierto de despedida de Black Sabbath en Villa Park, Birmingham.

Celebridades como Taylor Momsen destacaron la influencia del legendario exlíder de Black Sabbath en la música. (Foto: MTV / YouTube)

Tras su muerte, Tom Morello, quien fue director musical del último show, comentó en entrevista con Q101: “Si tienes que ir —quiero decir, desearía que Ozzy viviera otros 30 años— pero si tienes que salir, realmente sentí que él lo sabía”.

Morello destacó lo significativo que fue verlo tocar por última vez temas como “Paranoid” y “Crazy Train”.

Finalmente, la familia Osbourne le dio el último adiós en una emotiva ceremonia en Birmingham. Cada uno rindió homenaje con detalles personales: Sharon llevó uno de los anillos de boda de Ozzy colgado en un collar, Aimee lució un broche con forma de murciélago en referencia al famoso episodio de 1982, Kelly usó unas gafas azules circulares similares a las de su padre, y Jack vistió una corbata negra con una cruz plateada, símbolo característico del icónico cantante.

Tras su muerte en julio, la familia Osbourne le dio un emotivo adiós en Birmingham, rindiéndole homenaje con símbolos personales. (Foto: AFP)

Ozzy Osbourne, el ícono que transformó el rock para siempre

Ozzy Osbourne nació en Birmingham en 1948. Dejó la escuela a los 15 años y pasó por varios trabajos antes de involucrarse en delitos menores. Su pasión por la música surgió tras escuchar a The Beatles y en 1967 formó su primera banda con Geezer Butler.

Saltó a la fama con Black Sabbath en los años 70, siendo clave en el nacimiento del heavy metal. Luego triunfó como solista con su álbum Blizzard of Ozz y la canción Crazy Train.

Junto a su esposa Sharon, construyó una carrera sólida, convirtiéndose en una de las parejas más influyentes de la industria del entretenimiento.

En julio de 2025, Ozzy se despidió de sus fans con un concierto en Aston Villa Park. Poco después, murió en casa rodeado de su familia; sin embargo, su legado como ícono del rock seguirá vigente.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí