El estilista Law Roach aseguró que Zendaya y Tom Holland ya se casaron. Durante una entrevista brindada a Access Hollywood en la alfombra roja de los Actor Awards 2026, celebrados el domingo 1 de marzo, el “arquitecto de imagen” de la actriz sorprendió al hablar abiertamente sobre la supuesta boda. “La boda ya ocurrió”, afirmó Roach ante las cámaras. Luego, añadió en todo de broma “te la perdiste”. Cuando la reportero le preguntó si era verdad, el estilista respondió entre risas: “¡es totalmente cierto!”.

Las especulaciones sobre el compromiso de la pareja comenzaron en enero de 2025, cuando Zendaya apareció en los Globos de Oro con un anillo de diamantes en el dedo anular izquierdo. Al día siguiente, TMZ confirmó la noticia citando a fuentes cercanas a los actores.

Ese mismo día, una fuente aseguró a People que Tom llevaba tiempo queriendo dar el siguiente paso en la relación. “Había querido proponerle matrimonio [a la actriz de Challengers] desde hace un tiempo. Siempre ha estado loco por ella. Siempre supo que ella era la indicada.”

En septiembre de 2025, Holland rompió el silencio sobre el compromiso durante un panel, cuando un reportero se refirió a Zendaya como su “novia”. En un video que circuló en redes sociales se escucha al periodista decir: “Traje a mi hija y pudo conocer a tu novia.” El actor corrigió esa referencia diciendo “prometida”.

Los rumores de compromiso surgieron en 2025, cuando la actriz apareció con un anillo de diamantes en los Globos de Oro. (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

La historia entre ambos comenzó en 2016, cuando trabajaron juntos en Spider-Man: Homecoming. Aunque en ese momento insistían en que solo eran amigos, en 2017 surgieron versiones que apuntaban a un romance.

“Empezaron a salir mientras filmaban Spider-Man”, reveló una fuente, explicando que ambos fueron muy cuidadosos para mantener la relación en privado y fuera del ojo público, aunque viajaban juntos y procuraban pasar todo el tiempo posible el uno con el otro.

Otra persona cercana añadió que ambos son ambiciosos, se motivan mutuamente y, sobre todo, se hacen reír, ya que comparten un sentido del humor muy similar y disfrutan bromear entre ellos.

La relación quedó confirmada en 2021, cuando fueron vistos besándose dentro de un auto. Ese mismo año, Holland habló sobre los desafíos de equilibrar la fama con la privacidad en una entrevista con GQ.

Hasta ahora, no existe un anuncio oficial que confirme la supuesta boda secreta. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

“Una de las desventajas de nuestra fama es que la privacidad ya no está realmente bajo nuestro control, y un momento que crees que es entre dos personas que se aman mucho ahora es un momento que se comparte con todo el mundo”, explicó.

Zendaya expresó una idea similar al declarar: “El sentimiento que ambos compartimos es que cuando realmente amas y te importa alguien, hay momentos o cosas que desearías que fueran solo tuyos.”

“Creo que amar a alguien es algo sagrado y especial, y algo que quieres afrontar, vivir y disfrutar entre las dos personas que se aman”, agregó.

Más recientemente, en una entrevista con Elle de agosto de 2023, la actriz habló sobre cómo ha aprendido a aceptar que su relación siempre tendrá un componente público.

“No puedo dejar de ser una persona, vivir mi vida y amar a la persona que amo”, afirmó. “No puedes esconderte. Eso tampoco es divertido. Ahora estoy aprendiendo a manejarlo más que nunca.”

Lo que debes saber sobre Zendaya y Tom Holland

Zendaya saltó a la fama en Disney Channel y se consolidó como actriz dramática al ganar dos premios Emmy por su papel en la serie Euphoria. Protagonizó éxitos de taquilla como la trilogía de Spider-Man, Dune y Challengers. Además de su carrera actoral, es una figura clave en la industria de la moda, siendo incluida en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time.

Tom Holland, por su parte, es un actor británico conocido principalmente por interpretar a Peter Parker en el Universo Cinematográfico de Marvel. Inició su carrera en el teatro musical con Billy Elliot y diversificó su carrera al participar en películas como The Devil All the Time y la serie The Crowded Room. Es reconocido por su formación en danza y su capacidad para realizar sus propias escenas de acción.

Ambos confirmaron su relación en 2021 tras conocerse en el set de Spider-Man. Aunque mantienen su vida privada fuera de los focos, medios estadounidenses los captaron compartiendo propiedades y apoyándose en eventos públicos.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí