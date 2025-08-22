La semana pasada te informé acerca de la experiencia que tuvo Zoë Kravitz cuando vivió por un tiempo en la casa de Taylor Swift. Según contó, ‘destruyó’ el baño de esa vivienda por una situación inesperada. ¿Por qué te menciono todo esto? Porque la actriz, en una reciente entrevista, reveló si, tras ese singular episodio, regresó a la propiedad de su gran amiga. No te quedes sin saber qué manifestó.

Zoë Kravitz es una actriz, cantante, modelo, directora de cine y guionista estadounidense. (Foto: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis vía Getty Images) / Stephane Cardinale - Corbis

Con el fin de refrescarte aún más la memoria, te comento que la actriz, cuando asistió por última vez al programa ‘Late Night with Seth Meyers’ como invitada dio a conocer que la cantante le dio la posibilidad de alojarse en su casa, junto con su madre Lisa Bonet. Todo a raíz de los incendios que se produjeron en Los Ángeles.

Taylor Swift es una cantautora estadounidense conocida por sus composiciones autobiográficas, su versatilidad artística y su impacto cultural. (Foto: Matt Winkelmeyer / Getty Images for The Recording Academy) / Matt Winkelmeyer

El problema que tuvo en la casa de Taylor Swift

El tema es que su progenitora tiene una serpiente como mascota, la cual llevó a la vivienda sin imaginar que generaría una complicada situación. Resulta que ese animal se metió a un agujero que estaba junto a una baqueta empotrada en la pared del baño. Y para sacarla, Zoë Kravitz tuvo que pedir ayuda profesional. ¿Cuál fue la exacta solución? Destrozar la banqueta y, por ende, destruir “por completo”, el baño de Taylor Swift.

Como toda esa revelación causó un gran impacto, a la actriz, durante su reciente conversación con E! News, le preguntaron si después de lo que pasó había regresado a la casa de su amiga. Es ahí donde dio una respuesta llamativa.

“Es importante aclararlo”

“¿De verdad? No. Pero no porque no me hayan invitado. Simplemente porque no he estado en Los Ángeles”, expresó Zoë Kravitz entre risas. “Sí, es importante aclararlo”, dijo inmediatamente después Austin Butler, su coprotagonista en ‘Caught Stealing’, que también participaba en la entrevista. Luego la artista agregó en tono de broma: “No, ya no tengo permitido estar allí”.

¿Cuándo se hicieron buenas amigas Zoë Kravitz y Taylor Swift?

Por si no lo sabías, ambas se hicieron buenas amigas tras pasar tiempo juntas en Londres durante la pandemia de COVID-19 en 2020, de acuerdo a People. Son tan unidas que Zoë Kravitz asistió a un concierto del Eras Tour en Londres, en agosto de 2024.

