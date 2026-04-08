Ambientada 20 años después del final de la serie original, “Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta” (“Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair” en su idioma original) es un revival de Hulu y Disney+ que sigue a un Malcolm adulto (Frankie Muniz), quien tras años de distanciamiento, es obligado a reunirse con su caótica familia para el 40º aniversario de bodas de Hal y Lois. Malcolm, que vive feliz con su propia hija Leah y su novia Tristan, debe lidiar de nuevo con el caos de sus hermanos y padres. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes regresan en la nueva miniserie?

La comedia creada por Linwood Boomer y dirigida por Ken Kwapis cuenta con el regreso de Frankie Muniz, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Christopher Masterson , Emy Coligado y Justin Berfield. A ellos se suman, Caleb Ellsworth-Clark, Anthony Timpano, Vaughan Murrae, Keeley Karsten y Kiana Madeira. Sin embargo, Erik Per Sullivan no volverá como Dewey.

En diciembre de 2025, Muniz aseguró a People que, “no sabía cómo iba a ser fácil ser Malcolm. Si iba a ser incómodo volver con el elenco, y sin querer sonar a cliché, fue como si no hubiera pasado ni un solo día. Todos nosotros, absolutamente todos, retomamos instantáneamente nuestros personajes, y me refiero a la primera lectura del guion”.

Frankie Muniz, Justin Berfield, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Christopher Masterson, y Caleb Ellsworth-Clark en la comedia "Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta" (Foto: Disney/ Hulu)

¿DE QUÉ TRATA “MALCOLM IN THE MIDDLE: LA VIDA SIGUE SIENDO INJUSTA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Disney, en “Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta”, también conocida como “Malcolm: de mal en peor”, “pasaron veinte años desde que vimos a Malcolm y su familia, y después de todo este tiempo, no aprendieron absolutamente nada.”

El tráiler revela que Malcolm encontró la forma de tener una vida tranquila: alejarse de sus padres y hermanos. Aunque su plan ha funcionado por años y de hecho, tiene una hija maravillosa y una novia estupenda, su caótica familia descubre su secreto y lo arrastra de nuevo a la locura.

Aunque su novia Tristan (Kiana Madeira) aconseja reconciliarse con su familia, Malcolm se niega a volver a formar parte de ese mundo caótico. En tanto, Leah (Keeley Karsten) se acerca a sus abuelos y tíos.

¿CÓMO VER “MALCOLM IN THE MIDDLE: LA VIDA SIGUE SIENDO INJUSTA”?

“Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta” se estrenará el 10 de abril de 2026 en Disney+ y Hulu. Por lo tanto, para ver el revival solo necesitas una suscripción a dichas plataformas de streaming.

TRÁILER DE “MALCOLM IN THE MIDDLE: LA VIDA SIGUE SIENDO INJUSTA”

ACTORES Y PERSONAJES DE “MALCOLM IN THE MIDDLE: LA VIDA SIGUE SIENDO INJUSTA”

Frankie Muniz como Malcolm

Jane Kaczmarek como Lois

Bryan Cranston como Hal

Christopher Masterson como Francis

Emy Coligado como Piama

Justin Berfield como Reese

Caleb Ellsworth-Clark como Dewey

Anthony Timpano como Jamie

Vaughan Murrae como Kelly

Keeley Karsten como Leah

Kiana Madeira como Tristan

Craig Lamar Traylor como Stevie Kenarban

David Anthony Higgins como Craig Feldspar

Gary Anthony Williams como Abe Kenarban

Eric Nenninger como Eric Hanson

Arjay Smith como Ken Finley

Keeley Karsten como Leah, Kiana Madeira como Tristan y Frankie Muniz como Malcolm en la comedia "Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta" (Foto: Disney/ Hulu)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “MALCOLM IN THE MIDDLE: LA VIDA SIGUE SIENDO INJUSTA”?

“Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta”, que cuenta con Linwood Boomer, Bryan Cranston, Tracy Katsky, Gail Berman, Arnon Milchan, Yariv Milchan, Natalie Lehmann y Ken Kwapis como productores ejecutivos, tiene cuatro episodios de 30 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “MALCOLM IN THE MIDDLE: LA VIDA SIGUE SIENDO INJUSTA”?

El rodaje principal de “Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta”, producida por las compañías Satin City Productions, KatCo, New Regency y 20th Television, comenzó el 13 de abril de 2025 en los estudios de cine de Vancouver y finalizó el 16 de mayo del mismo año.

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