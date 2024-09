La serie “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” ya está disponible en Netflix, estableciéndose como la segunda parte de la antología desarrollada por Ian Brennan y Ryan Murphy que comenzó con ”Monster: The Jeffrey Dahmer Story“. Así, la plataforma aborda uno de los casos criminales más conocidos de Estados Unidos que, según un delicado testimonio, guardaría relación con la agrupación musical Menudo.

En 1996, los hermanos Lyle y Erik Menéndez fueron condenados por el asesinato de sus padres, José y Mary Louise Menéndez. Si bien ellos alegaron que habían sido sometidos a años de abuso por parte de su progenitor, finalmente el jurado los declaró culpables.

Años después, en el 2023, el caso volvió a tomar relevancia. No solo por el proyecto de Netflix, sino también porque Peacock estrenó la docuserie “Menendez + Menudo: Boys Betrayed”.

Y sí, tal como lo sugiere el título, relata la relación de este caso policial con Menudo, la popular banda integrada por artistas como Ricky Martin, Roy Roselló o Ray Reyes. ¿Quieres saber más al respecto? Pues, a continuación, te cuento las más importantes revelaciones del programa.

Erik y Lyle Menéndez durante el juicio en su contra (Foto: Kim Kulish / AFP)

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE MENUDO Y EL CRIMEN DE LOS HERMANOS LYLE Y ERIK MENÉNDEZ?

Menudo fue una agrupación musical puertorriqueña creada en 1977. Si bien tuvo mucho éxito durante sus inicios, más tarde su legado se vio empañado debido a diversos rumores de abuso sexual por parte del fundador y productor Edgardo Díaz.

Pero, ¿cómo se conecta esta historia con los hermanos Menéndez? Pues, en los años 80′s, Menudo firmó con el sello RCA Records. Precisamente, era la empresa donde José Menéndez se desempeñaba como ejecutivo. Desde entonces, el padre de Lyle y Erik se involucró con la banda.

Con estas pistas, los periodistas Robert Rand y Nery Ynclan decidieron investigar el vínculo potencial entre las acusaciones contra Díaz y Menéndez. En ese sentido, la denuncia de uno de los integrantes de Menudo fue crucial para establecer la relación.

LA ACUSACIÓN DE ROY ROSELLÓ CONTRA JOSÉ MENÉNDEZ

Roy Roselló, quien integró la banda en los años 80′s, es una de las figuras centrales de la serie. Su valiente testimonio relata el presunto abuso que sufrió a manos de Edgardo Díaz. Además, acusa al fallecido ejecutivo discográfico José Menéndez de haber abusado sexualmente de él.

Según Roselló, conoció a Menéndez en una limusina de camino a casa del hombre. Al llegar a la propiedad, le dieron vino, comenzó a sentirse raro y solo pudo recordar que lo llevaron por un largo pasillo hacia un dormitorio.

Cuando Roy despertó, estaba de regreso en su hotel. No sabe cómo llegó allí, pero detalló que estuvo sangrando mucho y tuvo dolor durante semanas después del incidente.

Roy Roselló en la docuserie “Menendez + Menudo: Boys Betrayed” (Foto: Peacock)

UN NUEVO CAPÍTULO EN EL CASO DE LOS HERMANOS LYLE Y ERIK MENÉNDEZ

De acuerdo con Digital Trends, el abogado de los hermanos Menéndez ha presentado una petición para que el caso sea revisado a la luz de la nueva evidencia basada en el relato de Roy Roselló.

Cabe resaltar que, en el segundo juicio contra Lyle y Erik, diversos testimonios sobre el supuesto abuso de José Menéndez fueron descartados. Esto, al considerarse que no tenían relación con el caso de homicidio. Ahora, podría abrirse un nuevo capítulo en la historia.

Erik y Lyle Menéndez fueron condenados por el asesinato de sus padres (Foto: Kim Kulish / AFP)

¿DE QUÉ TRATA “MENENDEZ + MENUDO: BOYS BETRAYED”?

Así se lee en la sinopsis oficial: “Lyle y Erik Menéndez brutalmente asesinaron a sus padres en 1989. Menudo fue la primera agrupación juvenil de niños en conquistar el mundo. En esta explosiva serie limitada, nuestra audiencia conocerá la conexión que existe entre ambas historias que podría corroborar las acusaciones que realizaron los hermanos hace décadas contra de su padre, José Menéndez”.

“Un exmiembro de la banda Menudo podría ser la clave para cambiar la percepción del público en el caso de los hermanos, mientras simultáneamente lucha por conseguir justicia para sí mismo”.

Escena de la docuserie “Menendez + Menudo: Boys Betrayed” (Foto: Peacock)

EL TRÁILER DE “MENENDEZ + MENUDO: BOYS BETRAYED”