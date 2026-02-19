Bad Bunny y Cazzu fueron algunos de los ganadores de las 44 categorías de Premio Lo Nuestro 2026 (Foto: Premio Lo Nuestro / Instagram)
Una noche llena de estrellas de la música latina es lo que ofrece la edición número 38 de Premio Lo Nuestro, que se lleva a cabo en el Kaseya Center de Miami, en Estados Unidos, y reúne a cantantes de pop, urbano, regional mexicano y géneros tropicales. Bajo el lema “Honrando lo que Somos”, la gala rinde tributo a nuestra identidad con presentaciones de lujo como las de Marc Anthony y Romeo Santos, entre otras figuras consagradas invitadas a shows especiales y homenajes. Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro lideran las nominaciones con 10 menciones cada uno, seguidos de Beéle, Fuerza Regida y Karol G con ocho menciones. A continuación, la lista completa de ganadores en todas las categorías.

LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL PREMIO LO NUESTRO 2026

El periodo de votaciones de Premio Lo Nuestro 2026 se llevó a cabo del 13 al 26 de enero. Mira la lista completa de ganadores en las 44 categorías y a quiénes vencieron:

Artista Premio Lo Nuestro del Año

  • Bad Bunny
  • Beéle
  • Carín León
  • Fuerza Regida
  • Karol G
  • Maluma
  • Marc Anthony
  • Rauw Alejandro
  • Romeo Santos
  • Shakira

Canción del Año

  • ‘DTMF’ - Bad Bunny
  • ‘Desde Hoy’ - Natti Natasha
  • ‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León
  • ‘Imagínate’ - Danny Ocean & Kapo
  • ‘Khé?’ - Rauw Alejandro & Romeo Santos
  • ‘Latina Foreva’ - Karol G
  • ‘Me Jalo’ - Fuerza Regida & Grupo Frontera
  • ‘No Me Sé Rajar’ - Alejandro Fernández
  • ‘Otra Noche (Feat. Darell)’ - Myke Towers & Darell
  • ‘Soltera’ - Shakira

Álbum del Año

  • ‘Debí Tirar Más Fotos’ - Bad Bunny
  • ‘¿Y Ahora Qué +?’ - Alejandro Sanz
  • ‘111XPANTIA’ - Fuerza Regida
  • ‘Babylon Club’ - Danny Ocean
  • ‘Cosa Nuestra’ - Rauw Alejandro
  • ‘Eterno’ - Prince Royce
  • ‘Island Boyz’ - Myke Towers
  • ‘La Ciudad’ - Alleh & Yorghaki
  • ‘Palabra de To’s (Seca)’ - Carín León
  • ‘Tropicoqueta’ - Karol G

Mejor Combinación Femenina

  • ‘Brujería’ - Yuridia & Majo Aguilar
  • ‘Amiga Date Cuenta’ - Ha*Ash & Thalia
  • ‘Blackout’ - Emilia, Tini & Nicki Nicole
  • ‘De Maravisha’ - Tokischa & Nathy Peluso
  • ‘En 4’ - Kenia Os & Anitta
  • ‘En Tu Marea’ - Goyo & Greeicy
  • ‘FKN Movie’ - Karol G & Mariah Angeliq
  • ‘Maldita Billetera’ - Alicia Villarreal & Lila Downs
  • ‘Maldita Primavera’ - Yuri & Ángela Aguilar
  • ‘Pa’ Qué Volviste?’ - Elena Rose & Maria Becerra

Colaboración “Crossover” del Año

  • ‘Lost In Translation’ - Carín León & Kacey Musgraves
  • ‘Ba Ba Bad Remix’ - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
  • ‘I Adore You’ - Hugel, J Balvin, Ellie Goulding ft. Topic, Arash & Daecolm
  • ‘No Hay Break’ - Myke Towers ft. Omah Lay
  • ‘Now Or Never’ - Bon Jovi & Pitbull
  • ‘São Paulo’ - The Weeknd & Anitta

La Mezcla Perfecta del Año

‘Carteras Chinas’ - Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules

‘Coleccionando Heridas’ - Karol G & Marco Antonio Solís

‘El Vino de Tu Boca’ - Alejandro Sanz & Carín León

‘Khé?’ - Rauw Alejandro & Romeo Santos

‘Misterio’ - J Balvin & Gilberto Santa Rosa

‘Que Me Quiera Ma’ - Marc Anthony & Wisin

‘Sabes Qué Hora Es’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Luis Fonsi

‘Sin Ti’ - Morat & Jay Wheeler

‘Súfrale’ - Grupo Firme & Gloria Trevi

‘Weltita’ - Bad Bunny & Chuwi

Tour del Año

  • ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ - Shakira
  • ‘Cosa Nuestra World Tour’ - Rauw Alejandro
  • ‘De Rey a Rey’ - Alejandro Fernández
  • ‘Más Cerca de Ti Tour’ - Marco Antonio Solís
  • ‘No Me Quiero Ir de Aquí Residencia’ - Bad Bunny
  • ‘Vivir Sin Aire Tour’ - Maná

Artista Revelación del Año Masculino

Alleh

Clave Especial

Esaú Ortiz

Juan Duque

Hamilton

La Cruz

Macario Martínez

Roa

Santos Bravos

Yorghaki

Artista Revelación del Año Femenino

  • Camila Fernández
  • Aria Bela
  • Delilah
  • Estevie
  • Mar
  • Paloma Morphy
  • Yailín La Más Viral
  • Yeri Mua
  • Ysa C
  • Zoe Gotusso

Mejor Canción de Música Cristiana

  • ‘Sonríele’ - Daddy Yankee
  • ‘Alabaré’ - Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo
  • ‘La Respuesta’ - Gocho
  • ‘Ponte Bonita (Remix)’ - Yaronk Rouse & Rosalina
  • ‘Si Volviera Jesús’ - Víctor Manuelle
  • ‘Todo Va Estar Bien’ - Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodriguez

AfroBeat del Año

  • ‘Soleao’ - Myke Towers & Quevedo
  • ‘Bien Pedos’ - Xavi & Kapo
  • ‘Cosita Linda’ - Elena Rose & Justin Quiles
  • ‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
  • ‘Me Pasa (Piscis)’ - Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical
  • ‘Mi Reina’ - Hamilton & Nanpa Básico
  • ‘San Blas’ - Boza
  • ‘Sanka’ - Ryan Castro & Dongo

Artista Masculino del Año - Urbano

Arcángel

Bad Bunny

Beéle

Eladio Carrión

Feid

J Balvin

Myke Towers

Rauw Alejandro

Wisin

Yandel

Artista Femenina del Año - Urbano

  • Karol G
  • Anitta
  • Bad Gyal
  • Fariana
  • Natti Natasha
  • Rainao
  • Tokischa
  • Yailín La Más Viral
  • Yeri Mua
  • Young Miko

Canción del Año - Urbano

  • ‘Latina Foreva’ - Karol G
  • ‘Ba Ba Bad Remix’ - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
  • ‘Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol.0/66’ - Bizarrap & Daddy Yankee
  • ‘Hablame Claro’ - Yandel & Feid
  • ‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
  • ‘Lo Caro Y Lo Bueno’ - Chencho Corleone
  • ‘Qué Pasaría…’ - Rauw Alejandro & Bad Bunny
  • ‘Rio’ - J Balvin
  • ‘Romeo’ - Anitta
  • ‘Soleao’ - Myke Towers & Quevedo

Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano

‘Bum Bum’ - El Alfa, Jon Z & Alofoke Music

‘Cuando No Era Cantante’ - El Bogueto & Yung Beef

‘Duro Ma’ - Bryant Myers, Dei V & Saiko

‘En La City’ - Trueno & Young Miko

‘Flash Foto’ - Arcángel & Neutro Shorty

‘Love’ - Clarent

‘Nueva Era’ - Duki & Myke Towers

‘Primer Lugar’ - Eladio Carrión & Omar Courtz

‘Tokischa RMX’ - J Castle, Hades66, Ñengo Flow & Tokischa

‘Yogurcito Remix’ - Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa

Colaboración del Año - Urbano

‘+57’ - Karol G, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd

‘AMG’ - Eladio Carrión & Young Miko

‘Doblexxó’ - J Balvin & Feid

‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums

‘Luna’ - Wisin & Kapo

‘Otra Noche’ (Feat. Darell)’ - Myke Towers & Darell

‘Perfumito Nuevo’ - Bad Bunny & Rainao

‘Pórtate Bonito’ - Anuel AA, Blessd & Ovy On The Drums

‘Wells Fargo’ - Arcángel, Yandel, Ñengo Flow & De La Ghetto

‘Woahh’ - Rvssian, Young Miko, Omar Courtz ft. Clarent

Mejor Canción Dembow

‘Bing Bong’ - Yailín La Más Viral & Puyalo Pantera

‘Celos’ - Tokischa & Bulin 47

‘Dem Bow’ - Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow

‘Pa Que Lo Bailes (Bailalo Rocky)’ - Lomiiel

‘Quita Y Pone’ - El Alfa & Fariana

Álbum del Año - Urbano

‘Borondo’ - Beéle

‘Don Kbrb’ - Eladio Carrión

‘El Sobreviviente WWW’ - Wisin

‘Elyte’ - Yandel

‘Ferxxo Vol X: Sagrado’ - Feid

‘Island Boyz’ - Myke Towers

‘Lo Mismo De Siempre’ - Mora

‘Sendé’ - Ryan Castro

‘Sr. Santos II Sueños De Grandeza’ - Arcángel

‘Underwater’ - Fariana

Artista Pop Masculino del Año

  • Maluma
  • Alejandro Sanz
  • Camilo
  • Danny Ocean
  • Juanes
  • Manuel Turizo
  • Marco Antonio Solís
  • Pitbull
  • Ricardo Arjona
  • Sebastián Yatra

Artista Pop Femenina del Año

  • Cazzu
  • Aitana
  • Elena Rose
  • Emilia
  • Gloria Trevi
  • Kany García
  • Kenia Os
  • Laura Pausini
  • Shakira
  • Yami Safdie

Grupo o Dúo del Año - Pop/Rock

Ca7riel & Paco Amoroso

DND | Do Not Disturb

Ha*Ash

Matisse

Latin Mafia

Maná

Mau Y Ricky

Morat

Rawayana

Reik

Canción Del Año - Pop

  • ‘Con Otra’ - Cazzu
  • ‘Bronceador’ - Maluma
  • ‘El Cielo Te Mandó Para Mí’ - Ha*Ash
  • ‘La Carretera’ - Pedro Capó
  • ‘La Pelirroja’ - Sebastián Yatra
  • ‘Mientes’ - Reik
  • ‘Noviogangsta <3’ - Emilia
  • ‘Palmeras en el Jardín’ - Alejandro Sanz
  • ‘Soltera’ - Shakira
  • ‘Un Beso Menos’ - Elena Rose & Morat

Colaboración del Año - Pop

  • ‘Bésame’ - Alejandro Sanz & Shakira
  • ‘Abrázame’ - Ángela Aguilar & Felipe Botello y El Sonoro Rugir
  • ‘Accidente’ - Jesse & Joy & Elsa Y Elmar
  • ‘Bunda’ - Emilia & Luísa Sonza
  • ‘Conmigo Sin Ti’ - Matisse & Cristian Castro
  • ‘Huir’ - Kany García & Lia Kali
  • ‘La Del Primer Puesto’ - Reik & Xavi
  • ‘Se Fue’ - Rauw Alejandro & Laura Pausini
  • ‘Si Tuviera Que Elegir’ - Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner
  • ‘Sin Ti’ - Morat & Jay Wheeler

Canción del Año - Pop/Balada

‘Alguien’ - Carlos Rivera

‘Cueste Lo Que Cueste’ - Gloria Trevi

‘El Reclamo’ - Olga Tañón

‘Tierra Mía’ - Kany García

‘Mujer’ - Ricardo Arjona

‘Querida Yo’ - Yami Safdie & Camilo

Álbum del Año - Pop

‘Cuarto Azul’ - Aitana

‘El Vuelo’ - Gloria Trevi

‘En Las Nubes (Con Mis Panas)’ - Elena Rose

‘Haashville’ - Ha*Ash

‘La Carretera’ - Pedro Capó

‘Milagro’ - Sebastián Yatra

‘Noches De Cantina’ - Maná

‘Preguntas a las 11:11’ - Ela Taubert

‘¿Qué Significa el Amor?’ - Carlos Rivera

‘Ya Es Mañana’ - Morat

Colaboración del Año - Pop/Urbano

  • ‘Que Haces’ - Becky G & Manuel Turizo
  • ‘2AM’ - Sebastián Yatra & Bad Gyal
  •  ‘Samaná’ - Mau Y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki
  • ‘Tamo Bien’ - Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino
  • ‘Te Acuerdas?’ - DND | Do Not Disturb & R!ch Yashel
  • ‘Volver’ - Piso 21, Marc Anthony & Beéle

Canción del Año - Pop/Urbano

  • ‘6 De Febrero’ - Aitana
  • ‘A.K.A’ - Mari La Carajita
  • ‘Cables Cruzados’ - Farruko
  • ‘Carita Linda’ - Rauw Alejandro
  • ‘Cosas Pendientes’ - Maluma
  • ‘DTMF’ - Bad Bunny
  • ‘Sirenita’ - Ozuna
  • ‘Tengo Celos’ - Myke Towers
  • ‘Tocando el Cielo’ - Luis Fonsi
  • ‘Una Como Tu’ - Jay Wheeler

Canción del Año - Pop/Rock

‘¿Es En Serio?’ - Ela Taubert

‘Me Toca a Mí’ - Morat & Camilo

‘Sabe Bien’ - Pedro Capó

‘Una Noche Contigo’ - Juanes

‘Vivir Sin Aire’ - Maná & Carín León

Mejor “EuroSong” - Pop/Urbano

  • ‘6 De Febrero’ - Aitana
  • ‘Da Me’ - Bad Gyal
  • ‘Esa Diva’ - Melody
  • ‘Moja1ta’ - Lola Indigo
  • ‘Quiero Decirte’ - Abraham Mateo & Ana Mena
  • ‘Tatami’ - JC Reyes
  • ‘Tuchat’ - Quevedo
  • ‘Tu Vas Sin (Fav)’ - Rels B

Artista del Año - Tropical

Carlos Vives

Elvis Crespo

Gloria Estefan

Jerry Rivera

Luis Figueroa

Marc Anthony

Olga Tañón

Prince Royce

Romeo Santos

Silvestre Dangond

Canción del Año - Tropical

‘Desde Hoy’ - Natti Natasha

‘Fuera De Lugar’ - Venesti

‘Hello, What’s Up’ - Christian Alicea

‘How Deep Is Your Love’ - Prince Royce

‘La Indiferencia’ - Silvestre Dangond & Fonseca

‘Malportada’ - Nathy Peluso & Rawayana

‘Más Que un Beso’ - Luis Figueroa

‘Por Si Te Me Vas’ - Olga Tañón & Lenny Tavárez

‘Raíces’ - Gloria Estefan

‘Tú Con Él’ - Rauw Alejandro

Colaboración del Año - Tropical

  • ‘Café con Ron’ - Bad Bunny & Los Pleneros De La Cresta
  • ‘En Privado’ - Xavi & Manuel Turizo
  • ‘La Diferente’ - Lenier & Gente De Zona
  • ‘La Tierra Del Olvido (Versión Salsa)’ - Carlos Vives & Grupo Niche
  • ‘Me Muevo’ - Fariana & Kiko El Crazy
  • ‘Nuestra Canción’ - Elvis Crespo & Jerry Rivera
  • ‘Repetimos’ - Arthur Hanlon, Yotuel & Darell
  • ‘Venga Lo Que Venga’ - Fonseca & Rawayana
  • ‘Vestido Rojo’ - Silvestre Dangond & Emilia
  • ‘Volver (La Salsa)’ - Piso 21, Beéle & Marc Anthony

Álbum del Año - Tropical

  • ‘Natti Natasha En Amargue’ - Natti Natasha
  • ‘Debut Y Segunda Tanda, Vol. 2’ - Gilberto Santa Rosa
  • ‘El Último Baile’ - Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
  • ‘Escalona Nunca Se Había Grabado Así (Deluxe)’ - Carlos Vives
  • ‘Eterno’ - Prince Royce
  • ‘Gris’ - Luis Figueroa
  • ‘Llegué yo’ - Jerry Rivera
  • ‘Poeta Herío’ - Elvis Crespo
  • ‘Raíces’ - Gloria Estefan
  • ‘Reparto By Gente De Zona’ - Gente De Zona

Artista Masculino del Año - Música Mexicana

Alejandro Fernández

Carín León

Christian Nodal

Eden Muñoz

Ivan Cornejo

Luis Angel ‘El Flaco’

Netón Vega

Oscar Maydon

Pepe Aguilar

Xavi

Artista Femenina del Año - Música Mexicana

Aida Cuevas

Ana Bárbara

Angela Leiva

Ángela Aguilar

Camila Fernández

Carolina Ross

Chiquis

Lupita Infante

Majo Aguilar

Yuridia

Grupo o Dúo del Año - Música Mexicana

Banda El Recodo

Banda Los Sebastianes de Saúl Plata

Fuerza Regida

Grupo Firme

Grupo Frontera

Intocable

Julián Álvarez Y Su Norteño Banda

La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho

Los Ángeles Azules

Los Tigres Del Norte

Canción del Año - Música Mexicana

  • ‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León
  • ‘Amor Bonito’ - Luis Angel ‘El Flaco’
  • ‘El Amigo’ - Christian Nodal
  • ‘Hija De Papi’ - Xavi & Netón Vega
  • ‘Hecha Pa’ Mi’ - Grupo Frontera
  • ‘Loco’ - Netón Vega
  • ‘Me Prometí’ - Ivan Cornejo
  • ‘Otro Capítulo’ - Becky G
  • ‘Por Esos Ojos’ - Fuerza Regida
  • ‘Traigo Saldo Y Ganas De Rogar’ - Eden Muñoz

Colaboración del Año - Música Mexicana

‘300 Noches’ - Belinda & Natanael Cano

‘Crisis’ - Becky G & Tito Double P

‘En Tiempo Y Forma (Juntos)’ - Josi Cuen & Jorge Medina

‘Lo Que No Saben’ - Calibre 50 & Los De La Noria

‘Me Jalo’ - Fuerza Regida y Grupo Frontera

‘Morena’ - Netón Vega & Peso Pluma

‘Si Tú Me Vieras’ - Carín León & Maluma

‘Tu Tu Tu’ - Clave Especial & Edgardo Nuñez

‘Un Bendito Día’ - Yuridia & Alejandro Fernández

‘Yo Me Lo Busqué’ - Los Ángeles Azules & Thalia

Canción Banda del Año

‘Amor Bonito’ - Luis Angel ‘El Flaco’

‘El Beneficio de la Duda’ - Grupo Firme

‘Una Historia Mal Contada’ - La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho

‘Una Peda Menos’ - Banda Los Recoditos

‘Voy a Levantarme’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata

Canción Mariachi/Ranchera del Año

  • Sin Llorar’ - Yuridia
  • ‘Amé’ - Christian Nodal
  • ‘Amémonos de Nuevo’ - Lupita Infante & Leonardo Aguilar
  • ‘Cuídamela Bien’ - Pepe Aguilar
  • ‘Nadie Se Va Como Llegó’ - Ángela Aguilar
  • ‘No Me Sé Rajar’ - Alejandro Fernández

Canción Norteña del Año

  • ‘Rey Sin Reina’ - Julión Álvarez Y Su Norteño Banda
  • ‘Chelas Y Besos’ - La Fiera De Ojinaga
  • ‘La Lotería’ - Los Tigres Del Norte
  • ‘Me Gusta Mi Vida’ - Intocable
  • ‘Mi Lugar Favorito’ - Eden Muñoz

Fusión Música Mexicana del Año

‘2+2’ - Omar Camacho & Victor Mendivil

‘Loco’ - Netón Vega

‘Marlboro Rojo’ - Fuerza Regida

‘No Capea’ - Xavi & Grupo Frontera

‘Tu Tu Tu’ - Clave Especial & Edgardo Nuñez

Mejor Electro Corrido - Música Mexicana

‘Bachata Bélica’ - Los Esquivel, Prince Royce & Brray

‘Corridos Y Alcohol’ - Steve Aoki & Oscar Maydon

‘La Fiesta’ - Luis R Conriquez, José Guicho & Tito Double P

‘Tierno’ - Joaquin Medina & Codiciado

‘Triple Lavada Remix’ - Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Victor Mendivil

Álbum del Año - Música Mexicana

‘¿Quién + Como Yo?’ - Christian Nodal

‘111XPANTIA’ - Fuerza Regida

‘De Rey a Rey (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México, 2024)’ - Alejandro Fernández

‘Eden’ - Eden Muñoz

‘Encuentros’ - Becky G

‘La Lotería’ - Los Tigres Del Norte

‘Next’ - Xavi

‘Palabra de To’s (Seca)’ - Carín León

‘Sin Llorar’ - Yuridia

‘Voy a Levantarme’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata

