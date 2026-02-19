Una noche llena de estrellas de la música latina es lo que ofrece la edición número 38 de Premio Lo Nuestro, que se lleva a cabo en el Kaseya Center de Miami, en Estados Unidos, y reúne a cantantes de pop, urbano, regional mexicano y géneros tropicales. Bajo el lema “Honrando lo que Somos”, la gala rinde tributo a nuestra identidad con presentaciones de lujo como las de Marc Anthony y Romeo Santos, entre otras figuras consagradas invitadas a shows especiales y homenajes. Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro lideran las nominaciones con 10 menciones cada uno, seguidos de Beéle, Fuerza Regida y Karol G con ocho menciones. A continuación, la lista completa de ganadores en todas las categorías.
LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL PREMIO LO NUESTRO 2026
El periodo de votaciones de Premio Lo Nuestro 2026 se llevó a cabo del 13 al 26 de enero. Mira la lista completa de ganadores en las 44 categorías y a quiénes vencieron:
Artista Premio Lo Nuestro del Año
- Bad Bunny
- Beéle
- Carín León
- Fuerza Regida
- Karol G
- Maluma
- Marc Anthony
- Rauw Alejandro
- Romeo Santos
- Shakira
Canción del Año
- ‘DTMF’ - Bad Bunny
- ‘Desde Hoy’ - Natti Natasha
- ‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León
- ‘Imagínate’ - Danny Ocean & Kapo
- ‘Khé?’ - Rauw Alejandro & Romeo Santos
- ‘Latina Foreva’ - Karol G
- ‘Me Jalo’ - Fuerza Regida & Grupo Frontera
- ‘No Me Sé Rajar’ - Alejandro Fernández
- ‘Otra Noche (Feat. Darell)’ - Myke Towers & Darell
- ‘Soltera’ - Shakira
Álbum del Año
- ‘Debí Tirar Más Fotos’ - Bad Bunny
- ‘¿Y Ahora Qué +?’ - Alejandro Sanz
- ‘111XPANTIA’ - Fuerza Regida
- ‘Babylon Club’ - Danny Ocean
- ‘Cosa Nuestra’ - Rauw Alejandro
- ‘Eterno’ - Prince Royce
- ‘Island Boyz’ - Myke Towers
- ‘La Ciudad’ - Alleh & Yorghaki
- ‘Palabra de To’s (Seca)’ - Carín León
- ‘Tropicoqueta’ - Karol G
Mejor Combinación Femenina
- ‘Brujería’ - Yuridia & Majo Aguilar
- ‘Amiga Date Cuenta’ - Ha*Ash & Thalia
- ‘Blackout’ - Emilia, Tini & Nicki Nicole
- ‘De Maravisha’ - Tokischa & Nathy Peluso
- ‘En 4’ - Kenia Os & Anitta
- ‘En Tu Marea’ - Goyo & Greeicy
- ‘FKN Movie’ - Karol G & Mariah Angeliq
- ‘Maldita Billetera’ - Alicia Villarreal & Lila Downs
- ‘Maldita Primavera’ - Yuri & Ángela Aguilar
- ‘Pa’ Qué Volviste?’ - Elena Rose & Maria Becerra
Colaboración “Crossover” del Año
- ‘Lost In Translation’ - Carín León & Kacey Musgraves
- ‘Ba Ba Bad Remix’ - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
- ‘I Adore You’ - Hugel, J Balvin, Ellie Goulding ft. Topic, Arash & Daecolm
- ‘No Hay Break’ - Myke Towers ft. Omah Lay
- ‘Now Or Never’ - Bon Jovi & Pitbull
- ‘São Paulo’ - The Weeknd & Anitta
La Mezcla Perfecta del Año
‘Carteras Chinas’ - Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
‘Coleccionando Heridas’ - Karol G & Marco Antonio Solís
‘El Vino de Tu Boca’ - Alejandro Sanz & Carín León
‘Khé?’ - Rauw Alejandro & Romeo Santos
‘Misterio’ - J Balvin & Gilberto Santa Rosa
‘Que Me Quiera Ma’ - Marc Anthony & Wisin
‘Sabes Qué Hora Es’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Luis Fonsi
‘Sin Ti’ - Morat & Jay Wheeler
‘Súfrale’ - Grupo Firme & Gloria Trevi
‘Weltita’ - Bad Bunny & Chuwi
Tour del Año
- ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ - Shakira
- ‘Cosa Nuestra World Tour’ - Rauw Alejandro
- ‘De Rey a Rey’ - Alejandro Fernández
- ‘Más Cerca de Ti Tour’ - Marco Antonio Solís
- ‘No Me Quiero Ir de Aquí Residencia’ - Bad Bunny
- ‘Vivir Sin Aire Tour’ - Maná
Artista Revelación del Año Masculino
Alleh
Clave Especial
Esaú Ortiz
Juan Duque
Hamilton
La Cruz
Macario Martínez
Roa
Santos Bravos
Yorghaki
Artista Revelación del Año Femenino
- Camila Fernández
- Aria Bela
- Delilah
- Estevie
- Mar
- Paloma Morphy
- Yailín La Más Viral
- Yeri Mua
- Ysa C
- Zoe Gotusso
Mejor Canción de Música Cristiana
- ‘Sonríele’ - Daddy Yankee
- ‘Alabaré’ - Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo
- ‘La Respuesta’ - Gocho
- ‘Ponte Bonita (Remix)’ - Yaronk Rouse & Rosalina
- ‘Si Volviera Jesús’ - Víctor Manuelle
- ‘Todo Va Estar Bien’ - Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodriguez
AfroBeat del Año
- ‘Soleao’ - Myke Towers & Quevedo
- ‘Bien Pedos’ - Xavi & Kapo
- ‘Cosita Linda’ - Elena Rose & Justin Quiles
- ‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
- ‘Me Pasa (Piscis)’ - Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical
- ‘Mi Reina’ - Hamilton & Nanpa Básico
- ‘San Blas’ - Boza
- ‘Sanka’ - Ryan Castro & Dongo
Artista Masculino del Año - Urbano
Arcángel
Bad Bunny
Beéle
Eladio Carrión
Feid
J Balvin
Myke Towers
Rauw Alejandro
Wisin
Yandel
Artista Femenina del Año - Urbano
- Karol G
- Anitta
- Bad Gyal
- Fariana
- Natti Natasha
- Rainao
- Tokischa
- Yailín La Más Viral
- Yeri Mua
- Young Miko
Canción del Año - Urbano
- ‘Latina Foreva’ - Karol G
- ‘Ba Ba Bad Remix’ - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
- ‘Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol.0/66’ - Bizarrap & Daddy Yankee
- ‘Hablame Claro’ - Yandel & Feid
- ‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
- ‘Lo Caro Y Lo Bueno’ - Chencho Corleone
- ‘Qué Pasaría…’ - Rauw Alejandro & Bad Bunny
- ‘Rio’ - J Balvin
- ‘Romeo’ - Anitta
- ‘Soleao’ - Myke Towers & Quevedo
Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano
‘Bum Bum’ - El Alfa, Jon Z & Alofoke Music
‘Cuando No Era Cantante’ - El Bogueto & Yung Beef
‘Duro Ma’ - Bryant Myers, Dei V & Saiko
‘En La City’ - Trueno & Young Miko
‘Flash Foto’ - Arcángel & Neutro Shorty
‘Love’ - Clarent
‘Nueva Era’ - Duki & Myke Towers
‘Primer Lugar’ - Eladio Carrión & Omar Courtz
‘Tokischa RMX’ - J Castle, Hades66, Ñengo Flow & Tokischa
‘Yogurcito Remix’ - Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa
Colaboración del Año - Urbano
‘+57’ - Karol G, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd
‘AMG’ - Eladio Carrión & Young Miko
‘Doblexxó’ - J Balvin & Feid
‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
‘Luna’ - Wisin & Kapo
‘Otra Noche’ (Feat. Darell)’ - Myke Towers & Darell
‘Perfumito Nuevo’ - Bad Bunny & Rainao
‘Pórtate Bonito’ - Anuel AA, Blessd & Ovy On The Drums
‘Wells Fargo’ - Arcángel, Yandel, Ñengo Flow & De La Ghetto
‘Woahh’ - Rvssian, Young Miko, Omar Courtz ft. Clarent
Mejor Canción Dembow
‘Bing Bong’ - Yailín La Más Viral & Puyalo Pantera
‘Celos’ - Tokischa & Bulin 47
‘Dem Bow’ - Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow
‘Pa Que Lo Bailes (Bailalo Rocky)’ - Lomiiel
‘Quita Y Pone’ - El Alfa & Fariana
Álbum del Año - Urbano
‘Borondo’ - Beéle
‘Don Kbrb’ - Eladio Carrión
‘El Sobreviviente WWW’ - Wisin
‘Elyte’ - Yandel
‘Ferxxo Vol X: Sagrado’ - Feid
‘Island Boyz’ - Myke Towers
‘Lo Mismo De Siempre’ - Mora
‘Sendé’ - Ryan Castro
‘Sr. Santos II Sueños De Grandeza’ - Arcángel
‘Underwater’ - Fariana
Artista Pop Masculino del Año
- Maluma
- Alejandro Sanz
- Camilo
- Danny Ocean
- Juanes
- Manuel Turizo
- Marco Antonio Solís
- Pitbull
- Ricardo Arjona
- Sebastián Yatra
Artista Pop Femenina del Año
- Cazzu
- Aitana
- Elena Rose
- Emilia
- Gloria Trevi
- Kany García
- Kenia Os
- Laura Pausini
- Shakira
- Yami Safdie
Grupo o Dúo del Año - Pop/Rock
Ca7riel & Paco Amoroso
DND | Do Not Disturb
Ha*Ash
Matisse
Latin Mafia
Maná
Mau Y Ricky
Morat
Rawayana
Reik
Canción Del Año - Pop
- ‘Con Otra’ - Cazzu
- ‘Bronceador’ - Maluma
- ‘El Cielo Te Mandó Para Mí’ - Ha*Ash
- ‘La Carretera’ - Pedro Capó
- ‘La Pelirroja’ - Sebastián Yatra
- ‘Mientes’ - Reik
- ‘Noviogangsta <3’ - Emilia
- ‘Palmeras en el Jardín’ - Alejandro Sanz
- ‘Soltera’ - Shakira
- ‘Un Beso Menos’ - Elena Rose & Morat
Colaboración del Año - Pop
- ‘Bésame’ - Alejandro Sanz & Shakira
- ‘Abrázame’ - Ángela Aguilar & Felipe Botello y El Sonoro Rugir
- ‘Accidente’ - Jesse & Joy & Elsa Y Elmar
- ‘Bunda’ - Emilia & Luísa Sonza
- ‘Conmigo Sin Ti’ - Matisse & Cristian Castro
- ‘Huir’ - Kany García & Lia Kali
- ‘La Del Primer Puesto’ - Reik & Xavi
- ‘Se Fue’ - Rauw Alejandro & Laura Pausini
- ‘Si Tuviera Que Elegir’ - Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner
- ‘Sin Ti’ - Morat & Jay Wheeler
Canción del Año - Pop/Balada
‘Alguien’ - Carlos Rivera
‘Cueste Lo Que Cueste’ - Gloria Trevi
‘El Reclamo’ - Olga Tañón
‘Tierra Mía’ - Kany García
‘Mujer’ - Ricardo Arjona
‘Querida Yo’ - Yami Safdie & Camilo
Álbum del Año - Pop
‘Cuarto Azul’ - Aitana
‘El Vuelo’ - Gloria Trevi
‘En Las Nubes (Con Mis Panas)’ - Elena Rose
‘Haashville’ - Ha*Ash
‘La Carretera’ - Pedro Capó
‘Milagro’ - Sebastián Yatra
‘Noches De Cantina’ - Maná
‘Preguntas a las 11:11’ - Ela Taubert
‘¿Qué Significa el Amor?’ - Carlos Rivera
‘Ya Es Mañana’ - Morat
Colaboración del Año - Pop/Urbano
- ‘Que Haces’ - Becky G & Manuel Turizo
- ‘2AM’ - Sebastián Yatra & Bad Gyal
- ‘Samaná’ - Mau Y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki
- ‘Tamo Bien’ - Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino
- ‘Te Acuerdas?’ - DND | Do Not Disturb & R!ch Yashel
- ‘Volver’ - Piso 21, Marc Anthony & Beéle
Canción del Año - Pop/Urbano
- ‘6 De Febrero’ - Aitana
- ‘A.K.A’ - Mari La Carajita
- ‘Cables Cruzados’ - Farruko
- ‘Carita Linda’ - Rauw Alejandro
- ‘Cosas Pendientes’ - Maluma
- ‘DTMF’ - Bad Bunny
- ‘Sirenita’ - Ozuna
- ‘Tengo Celos’ - Myke Towers
- ‘Tocando el Cielo’ - Luis Fonsi
- ‘Una Como Tu’ - Jay Wheeler
Canción del Año - Pop/Rock
‘¿Es En Serio?’ - Ela Taubert
‘Me Toca a Mí’ - Morat & Camilo
‘Sabe Bien’ - Pedro Capó
‘Una Noche Contigo’ - Juanes
‘Vivir Sin Aire’ - Maná & Carín León
Mejor “EuroSong” - Pop/Urbano
- ‘6 De Febrero’ - Aitana
- ‘Da Me’ - Bad Gyal
- ‘Esa Diva’ - Melody
- ‘Moja1ta’ - Lola Indigo
- ‘Quiero Decirte’ - Abraham Mateo & Ana Mena
- ‘Tatami’ - JC Reyes
- ‘Tuchat’ - Quevedo
- ‘Tu Vas Sin (Fav)’ - Rels B
Artista del Año - Tropical
Carlos Vives
Elvis Crespo
Gloria Estefan
Jerry Rivera
Luis Figueroa
Marc Anthony
Olga Tañón
Prince Royce
Romeo Santos
Silvestre Dangond
Canción del Año - Tropical
‘Desde Hoy’ - Natti Natasha
‘Fuera De Lugar’ - Venesti
‘Hello, What’s Up’ - Christian Alicea
‘How Deep Is Your Love’ - Prince Royce
‘La Indiferencia’ - Silvestre Dangond & Fonseca
‘Malportada’ - Nathy Peluso & Rawayana
‘Más Que un Beso’ - Luis Figueroa
‘Por Si Te Me Vas’ - Olga Tañón & Lenny Tavárez
‘Raíces’ - Gloria Estefan
‘Tú Con Él’ - Rauw Alejandro
Colaboración del Año - Tropical
- ‘Café con Ron’ - Bad Bunny & Los Pleneros De La Cresta
- ‘En Privado’ - Xavi & Manuel Turizo
- ‘La Diferente’ - Lenier & Gente De Zona
- ‘La Tierra Del Olvido (Versión Salsa)’ - Carlos Vives & Grupo Niche
- ‘Me Muevo’ - Fariana & Kiko El Crazy
- ‘Nuestra Canción’ - Elvis Crespo & Jerry Rivera
- ‘Repetimos’ - Arthur Hanlon, Yotuel & Darell
- ‘Venga Lo Que Venga’ - Fonseca & Rawayana
- ‘Vestido Rojo’ - Silvestre Dangond & Emilia
- ‘Volver (La Salsa)’ - Piso 21, Beéle & Marc Anthony
Álbum del Año - Tropical
- ‘Natti Natasha En Amargue’ - Natti Natasha
- ‘Debut Y Segunda Tanda, Vol. 2’ - Gilberto Santa Rosa
- ‘El Último Baile’ - Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
- ‘Escalona Nunca Se Había Grabado Así (Deluxe)’ - Carlos Vives
- ‘Eterno’ - Prince Royce
- ‘Gris’ - Luis Figueroa
- ‘Llegué yo’ - Jerry Rivera
- ‘Poeta Herío’ - Elvis Crespo
- ‘Raíces’ - Gloria Estefan
- ‘Reparto By Gente De Zona’ - Gente De Zona
Artista Masculino del Año - Música Mexicana
Alejandro Fernández
Carín León
Christian Nodal
Eden Muñoz
Ivan Cornejo
Luis Angel ‘El Flaco’
Netón Vega
Oscar Maydon
Pepe Aguilar
Xavi
Artista Femenina del Año - Música Mexicana
Aida Cuevas
Ana Bárbara
Angela Leiva
Ángela Aguilar
Camila Fernández
Carolina Ross
Chiquis
Lupita Infante
Majo Aguilar
Yuridia
Grupo o Dúo del Año - Música Mexicana
Banda El Recodo
Banda Los Sebastianes de Saúl Plata
Fuerza Regida
Grupo Firme
Grupo Frontera
Intocable
Julián Álvarez Y Su Norteño Banda
La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
Los Ángeles Azules
Los Tigres Del Norte
Canción del Año - Música Mexicana
- ‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León
- ‘Amor Bonito’ - Luis Angel ‘El Flaco’
- ‘El Amigo’ - Christian Nodal
- ‘Hija De Papi’ - Xavi & Netón Vega
- ‘Hecha Pa’ Mi’ - Grupo Frontera
- ‘Loco’ - Netón Vega
- ‘Me Prometí’ - Ivan Cornejo
- ‘Otro Capítulo’ - Becky G
- ‘Por Esos Ojos’ - Fuerza Regida
- ‘Traigo Saldo Y Ganas De Rogar’ - Eden Muñoz
Colaboración del Año - Música Mexicana
‘300 Noches’ - Belinda & Natanael Cano
‘Crisis’ - Becky G & Tito Double P
‘En Tiempo Y Forma (Juntos)’ - Josi Cuen & Jorge Medina
‘Lo Que No Saben’ - Calibre 50 & Los De La Noria
‘Me Jalo’ - Fuerza Regida y Grupo Frontera
‘Morena’ - Netón Vega & Peso Pluma
‘Si Tú Me Vieras’ - Carín León & Maluma
‘Tu Tu Tu’ - Clave Especial & Edgardo Nuñez
‘Un Bendito Día’ - Yuridia & Alejandro Fernández
‘Yo Me Lo Busqué’ - Los Ángeles Azules & Thalia
Canción Banda del Año
‘Amor Bonito’ - Luis Angel ‘El Flaco’
‘El Beneficio de la Duda’ - Grupo Firme
‘Una Historia Mal Contada’ - La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
‘Una Peda Menos’ - Banda Los Recoditos
‘Voy a Levantarme’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata
Canción Mariachi/Ranchera del Año
- ‘Sin Llorar’ - Yuridia
- ‘Amé’ - Christian Nodal
- ‘Amémonos de Nuevo’ - Lupita Infante & Leonardo Aguilar
- ‘Cuídamela Bien’ - Pepe Aguilar
- ‘Nadie Se Va Como Llegó’ - Ángela Aguilar
- ‘No Me Sé Rajar’ - Alejandro Fernández
Canción Norteña del Año
- ‘Rey Sin Reina’ - Julión Álvarez Y Su Norteño Banda
- ‘Chelas Y Besos’ - La Fiera De Ojinaga
- ‘La Lotería’ - Los Tigres Del Norte
- ‘Me Gusta Mi Vida’ - Intocable
- ‘Mi Lugar Favorito’ - Eden Muñoz
Fusión Música Mexicana del Año
‘2+2’ - Omar Camacho & Victor Mendivil
‘Loco’ - Netón Vega
‘Marlboro Rojo’ - Fuerza Regida
‘No Capea’ - Xavi & Grupo Frontera
‘Tu Tu Tu’ - Clave Especial & Edgardo Nuñez
Mejor Electro Corrido - Música Mexicana
‘Bachata Bélica’ - Los Esquivel, Prince Royce & Brray
‘Corridos Y Alcohol’ - Steve Aoki & Oscar Maydon
‘La Fiesta’ - Luis R Conriquez, José Guicho & Tito Double P
‘Tierno’ - Joaquin Medina & Codiciado
‘Triple Lavada Remix’ - Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Victor Mendivil
Álbum del Año - Música Mexicana
‘¿Quién + Como Yo?’ - Christian Nodal
‘111XPANTIA’ - Fuerza Regida
‘De Rey a Rey (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México, 2024)’ - Alejandro Fernández
‘Eden’ - Eden Muñoz
‘Encuentros’ - Becky G
‘La Lotería’ - Los Tigres Del Norte
‘Next’ - Xavi
‘Palabra de To’s (Seca)’ - Carín León
‘Sin Llorar’ - Yuridia
‘Voy a Levantarme’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata
