Los capítulos de “Las hermanas Guerra” mantendrán en vilo a la audiencia, que verá cómo Perla y Antonia cobran venganza por el daño que ambas se causaron en el pasado. Mientras que la primera traicionó a su hermana teniendo un romance con su cuñado, la segunda hará “justicia” cuando nazca su sobrina y se quede con ella, aunque más adelante la dejará en un orfanato. En este lugar, adoptará a un menor llamado Pedro, quien gozará de todas las comodidades y atenciones de la familia Zenteno. Años después, el joven tendrá la intención de buscar información sobre sus padres biológicos. El papel de este muchacho es interpretado por Bernardo Flores. ¿Quién es este actor? Si conoces poco o no sabes nada sobre él, sigue leyendo esta nota.

En la ficción, Pedro se convierte en el hijo varón que tanto había anhelado Antonia, quien queda estéril tras sufrir un accidente. Cuando él le comenta a su madre adoptiva su intención de buscar a sus verdaderos progenitores, no le cae bien la noticia. En el tráiler, vemos al joven yendo al orfanato, donde fue adoptado, para recopilar información, pero se encuentra con que sufrió un incendio. La decepción y angustia se apoderan de él.

La decepción de Pedro al ver que el orfanato sufrió un incendio en "Las hermanas Guerra" (Foto: Malule Entertainment / Mar Abierto Productions)

1. DATOS PERSONASLES DE BERNARDO FLORES

Nombre completo: Bernardo Flores

Bernardo Flores Lugar de nacimiento: Guadalajara, Jalisco, México

Guadalajara, Jalisco, México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 9 de marzo

9 de marzo Año de nacimiento: 1996

1996 Edad: 28 años

28 años Instagram: @bernardofloresmx

2. ¿QUIÉN ES BERNARDO FLORES?

Bernardo Flores es un actor de televisión que ha formado parte de algunas producciones como “Pasión de gavilanes 2″ y “Like”.

En sus redes sociales sube contenido de su día a día (Foto: Bernardo Flores / Instagram)

3. ESTUDIÓ ACTUACIÓN

Como anhelaba formar parte del mundo de la actuación, Flores estudió actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

4. DEBUT Y TRABAJO ACTORAL

Hizo su debut en televisión en la serie “Como dice el dicho” y la telenovela “Caer en tentación”, ambas en 2017. Luego estuvo en “Luis Miguel: la serie”, “Like”, “La Doña”, “Esta historia me suena”, “Express”, “Pasión de gavilanes”, “Senda prohibida”, “Urban. La vida es nuestra” y “Las hermanas Guerra”.

Sebastián Osorio, Bernardo Flores y Juan Manuel Restrepo serán los hijos de Juan Reyes y Norma Elizondo en la temporada 2 de "Pasión de gavilanes" (Foto: Telemundo)

5. AMANTE DEL GIMNASIO

A Bernardo le encanta mantenerse en forma, por lo que es amante de los ejercicios, en especial del gimnasio, donde se ejercita, tal como lo vemos en sus publicaciones en redes sociales.

6. ¿BERNARDO FLORES TIENE PAREJA?

Sí. Bernardo Flores tiene pareja. Él está casado con la también actriz Sury Sadai Vaughn. Los dos unieron sus vidas el 3 de noviembre de 2023.

El mexicano con su esposa Sury Sadai Vaughn (Foto: Bernardo Flores / Instagram)

7. ¿BERNARDO FLORES TIENE HIJOS?

Bernardo Flores no tiene hijos. La joven pareja de esposos aún no ha decidido agrandar su familia, pero no descartan hacerlo en el futuro.

8. LE GUSTA VIAJAR

Otra de las actividades que le gusta realizar es ir de viaje, tal como lo muestra en sus redes sociales. Ahora junto a su esposa disfrutan de diversos lugares.

De paseo en Marruecos (Foto: Bernardo Flores / Instagram)