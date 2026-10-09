Para concretar su sueño de escapar a los Estados Unidos, Lee Ga-kyung (Kim Yoo-jung), la carterista más hábil de Gyeongseong de 1932, acepta infiltrarse dentro del Gobierno General japonés en “100 días de engaño” (“100 Days of Deception” en inglés y “100irui geojinmal” en su idioma original). Con la finalidad de conseguir información para la resistencia independentista también debe enamorar al brillante intérprete Kim Tae-woong (Park Jin-young). Pero esto complica su misión, ya que la farsa amenaza con convertirse en realidad. ¿Quiénes completan el reparto de la serie surcoreana de Netflix?
Dirigido por Yoo In-shik (“Woo, una abogada extraordinaria”, “Dr. Romántico”) a partir del guion de Ryu Bo-ri, este drama histórico de espionaje, acción y romance también muestra “la lucha apasionada de activistas independentistas que se sacrifican por la liberación de su nación”, aseguró Yoo In-shik.
Kim Yoo-jung, Park Jin-young, Kim Hyun-joo, Lee Moo-saeng y Jin Seon-kyu lideran el reparto de “100 días de engaño”, que también cuenta con las actuaciones de Seo Jeong-yeon, Oiko Kiko, Park Jung-yeon, Lee Seon, Kim In-kwon, Choi Deok-moon, Lee Do-gun, Jeon Seok-chan, Go Se-bin, Kim Joong-hee, Kim Do-hyun y Kouri Yuka.
LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “100 DÍAS DE ENGAÑO”
1. Kim You-jung como Lee Ga-kyung / Geum Seo-hee
Kim You-jung, que fue parte de series como “Moon Embracing the Sun”, “May Queen”, “Angry Mom”, “Love in the Moonlight”, “Lovers of the Red Sky”, “One Ordinary Day” y “Mi adorable demonio”, interpreta a Lee Ga-kyung / Geum Seo-hee, carterista de Gyeongseong que sueña con ir a Estados Unidos. Para conseguir el dinero que necesita, acepta una oferta del grupo antiindependentista japonés Gu-guk-dan y se convierte en espía.
“Elegí este proyecto por el director, el guionista y mis compañeros de reparto. Al leer el guion, me sentí honrada de formar parte de él. Lo que más me atrajo fue que mi personaje tiene poco más de 20 años: una joven que aún busca sus sueños en medio de la confusión. Quería experimentar y sentir ese crecimiento”, señaló la actriz coreana.
- Instagram: @you_r_love
2. Park Jin-young como Kim Tae-woong / Sato Hideo
Park Jin-young, que debutó como actor en “Dream High 2” y apareció en producciones como “When a Man Falls in Love”, “Mi amada Eun-dong” y “A Stray Goat”, asume el papel de Kim Tae-woong / Sato Hideo, hijo adoptivo de Sato Shinichi e intérprete de élite recién nombrado en el Gobierno General de Corea. Habla inglés, japonés y coreano, y regresa tras más de 10 años en el extranjero para una importante misión.
Respecto a interpretar a un personaje que habla varios idiomas, dijo: “La práctica era la única solución. Actuar en idiomas extranjeros era algo nuevo para mí. Lo abordé con ligereza, pero me di cuenta del gran esfuerzo que requería. Ensayé hasta que las líneas me salían con naturalidad, pero aun así cometí errores durante el rodaje, así que me mantuve tenso hasta el final”.
- Instagram: @jinyoung_0922jy
3. Kim Hyun-joo como Yoo So-ran
Kim Hyun-joo, que fue parte de “Boys Over Flowers”, “What’s With This Family”, “I Have a Lover”, “Miracle That We Met”, “Under Cover”, “Hellbound”, “Love All Play”, “El tranvía” y “El legado”, da vida a Yoo So-ran, una francotiradora del grupo antijaponés Gukgukdan que tiene una deuda pendiente con Sato Shinichi. Tras diez años, regresa con un matrimonio por conveniencia con Phillip Yoo y una nueva identidad.
4. Lee Moo-saeng como Yoo Phillip
Lee Moo-saeng, conocido principalmente por sus papeles en los dramas “The World of the Married”, “The Silent Sea”, “Thirty-Nine” y “Cleaning Up”, se encarga de interpretar a Yoo Phillip en “100 Days of Deception”. Se trata de un corresponsal de Gyeongseong que trabaja para una agencia de noticias estadounidense. Utiliza su posición para apoyar a Gu-guk-dan y presionar al Jefe Político del Gobierno General.
5. Jin Seon-kyu como Sato Shinichi
Jin Seon-kyu, que apareció en “Marriage Contract”, “The Doctors”, “Kingdom”, “Vincenzo”, “King the Land “, “The Uncanny Counter”, “The Witch”, “Heroes Next Door”, “Typhoon Family” y “The Price of Confession”, asume el rol de Sato Shinichi, el Secretario Jefe de Asuntos Políticos del Gobierno General Japonés y padre adoptivo de Sato Hideo. Este ambicioso hombre está dispuesto a todo por poder.
Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “100 Days of Deception”:
- Seo Jeong-yeon como Ryu Gwan-sil / Yanagi
- Oiko Kiko como Sato Hanako
- Park Jung-yeon como Kim Myeong-nam
- Lee Seon como Lee Yeong-bok
- Kim In-kwon como Han Cheol-ryong
- Choi Deok-moon como Gwak Un-hak
- Lee Do-gun como Jang Jeong-yeop
- Jeon Seok-chan como Kim Chi-geon
- Go Se-bin como Hwang Gyu-yeong
- Kim Joong-hee como Fukuda
- Kim Do-hyun como Suzuki
- Kouri Yuka como Yamada
- Hong Sa-bin como Inoma
- Kim Ra-hee como Bang Kkot-nim
- Lee Seok como Ma Mun-mak
- Unknown como Lee Bak-chun
- Lee No-ah como Im Geum-ok
- Yang Jo-ah como Kim Jo-i
- Lee Ki-young como Kim Seung-eok
- Go Han-min como Mitarai
- Jeon Yung-beop como Song Jeon
- Kim Dong-young como Park Se-hwan
- Kang Ha-eun
- Choi Ji-woo
¿DE QUÉ TRATA “100 DÍAS DE ENGAÑO”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “100 Days of Deception”, “con la esperanza de conseguir libertad, la mejor carterista de Gyeongseong se infiltra en el Gobierno colonial japonés para robar secretos, pero se enamora del hijo de su objetivo.”
El director Yoo In-seok indicó que se trata de “una historia de intenso espionaje, amor desgarrador y la lucha apasionada de activistas independentistas que se sacrifican por la liberación de su nación. La hicimos con todo nuestro corazón, así que estamos nerviosos y emocionados por ver cuánto la recibirá el público”.
¿CÓMO VER “100 DÍAS DE ENGAÑO”?
“100 días de engaño” se estrenará el sábado 10 de octubre de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.
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