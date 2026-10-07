Ambientado en el Gyeongseong de 1932, durante la ocupación colonial japonesa, “100 días de engaño” (“100 Days of Deception” en inglés y “100irui geojinmal” en su idioma original) es la nueva serie coreana que llega a Netflix y narra la historia de una hábil carterista que para conseguir su libertad acepta la misión de infiltrarse en el gobierno colonial japonés con el objetivo de conseguir información para un grupo de independentistas coreanos. Todo se complica cuando se enamora del hijo adoptivo del inspector general Sato Shinichi. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto principal?
Este drama histórico de espionaje, acción y romance promete ser uno de los grandes lanzamientos del año, destacando principalmente por elementos como la tensión constante de espionaje, la química explosiva y prohibida de sus protagonistas, la alta dosis de acción de época y la calidad técnica bajo la dirección de Yoo In-shik (“Woo, una abogada extraordinaria”, “Dr. Romántico”).
“100 días de engaño”, escrita por Ryu Bo-ri y protagonizada por Kim Yoo-jung, Park Jin-young, Kim Hyun-joo, Lee Moo-saeng y Jin Seon-kyu, es parte del un proyecto especial para conmemorar el 20.º aniversario de tvN.
¿DE QUÉ TRATA “100 DÍAS DE ENGAÑO”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “100 Days of Deception”, “con la esperanza de conseguir libertad, la mejor carterista de Gyeongseong se infiltra en el Gobierno colonial japonés para robar secretos, pero se enamora del hijo de su objetivo.”
El director Yoo In-seok indicó que se trata de “una historia de intenso espionaje, amor desgarrador y la lucha apasionada de activistas independentistas que se sacrifican por la liberación de su nación. La hicimos con todo nuestro corazón, así que estamos nerviosos y emocionados por ver cuánto la recibirá el público”.
Por lo visto en el tráiler, enamorar a Tae Ung, un intérprete coreano nacido en Joseon que trabaja dentro de la misma institución, también es parte de la misión de la protagonista. No obstante, él también tiene sus propios secretos y planes ocultos. ¿Realmente están fingiendo y siguiendo órdenes de sus superiores?
¿CÓMO VER “100 DÍAS DE ENGAÑO”?
“100 días de engaño” se estrenará el sábado 10 de octubre de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.
“100 Days of Deception” se estrenará en tvN el 10 de octubre de 2026 y se emitirá todos los sábados y domingos a las 21:10 (KST). Además, estará disponible en TVING en Corea del Sur.
TRÁILER DE “100 DAYS OF DECEPTION”
ACTORES Y PERSONAJES DE “100 DÍAS DE ENGAÑO”
- Kim You-jung como Lee Ga-kyung / Geum Seo-hee
- Park Jin-young como Kim Tae-woong / Sato Hideo
- Kim Hyun-joo como Yoo So-ran
- Lee Moo-saeng como Yoo Phillip
- Jin Seon-kyu como Sato Shinichi
- Seo Jeong-yeon como Ryu Gwan-sil / Yanagi
- Oiko Kiko como Sato Hanako
- Park Jung-yeon como Kim Myeong-nam
- Lee Seon como Lee Yeong-bok
- Kim In-kwon como Han Cheol-ryong
- Choi Deok-moon como Gwak Un-hak
- Lee Do-gun como Jang Jeong-yeop
- Jeon Seok-chan como Kim Chi-geon
- Go Se-bin como Hwang Gyu-yeong
- Kim Joong-hee como Fukuda
- Kim Do-hyun como Suzuki
- Kouri Yuka como Yamada
- Hong Sa-bin como Inoma
- Kim Ra-hee como Bang Kkot-nim
- Lee Seok como Ma Mun-mak
- Unknown como Lee Bak-chun
- Lee No-ah como Im Geum-ok
- Yang Jo-ah como Kim Jo-i
- Lee Ki-young como Kim Seung-eok
- Go Han-min como Mitarai
- Jeon Yung-beop como Song Jeon
- Kim Dong-young como Park Se-hwan
- Kang Ha-eun
- Choi Ji-woo
¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “100 DAYS OF DECEPTION”?
La primera temporada de “100 días de engaño”, producida por las compañías Studio Dragon y Nangman Crew, tiene 16 episodios.
¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “100 DÍAS DE ENGAÑO”?
El rodaje de “100 Days of Deception” comenzó el 9 de marzo de 2026 en Sunshine Land, en Nonsan, provincia de Chungcheong del Sur.
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