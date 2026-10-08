El único sueño de Lee Ga-kyung (Kim Yoo-jung), la carterista más hábil de Gyeongseong de 1932, es juntar suficiente dinero para huir a los Estados Unidos, pero sus planes cambian cuando la resistencia independentista la recluta a la fuerza en “100 días de engaño” (“100 Days of Deception” en inglés y “100irui geojinmal” en su idioma original). Ella debe infiltrarse dentro del Gobierno General japonés para robar secretos de estado y enamorar al brillante intérprete Kim Tae-woong (Park Jin-young). Esto último la confunde, ya que siente una atracción real y peligrosa. ¿Cuántos episodios tiene la serie coreana de Netflix? ¿Cuándo se estrenarán?
El director Yoo In-seok indicó que se trata de “una historia de intenso espionaje, amor desgarrador y la lucha apasionada de activistas independentistas que se sacrifican por la liberación de su nación. La hicimos con todo nuestro corazón, así que estamos nerviosos y emocionados por ver cuánto la recibirá el público”.
“100 días de engaño”, drama histórico de espionaje, acción y romance que promete ser uno de los grandes lanzamientos del año, cuenta con la dirección de Yoo In-shik (“Woo, una abogada extraordinaria”, “Dr. Romántico”) a partir del guion de Ryu Bo-ri, y con las actuaciones de Kim Yoo-jung, Park Jin-young, Kim Hyun-joo, Lee Moo-saeng y Jin Seon-kyu.
¿CÓMO VER “100 DÍAS DE ENGAÑO”?
El primer episodio de “100 días de engaño” se estrenará el sábado 10 de octubre de 2026 en Netflix. Cada semana se emitirán dos episodios hasta finales de noviembre.
“100 Days of Deception” se estrenará en tvN el 10 de octubre de 2026 y se emitirá todos los sábados y domingos a las 21:10 (KST). Además, estará disponible en TVING en Corea del Sur.
Por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.
¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “100 DAYS OF DECEPTION”?
La primera temporada de “100 días de engaño”, producida por las compañías Studio Dragon y Nangman Crew, tiene 16 episodios.
FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “100 DÍAS DE ENGAÑO”
- Episodio 1: Sábado 10 de octubre de 2026
- Episodio 2: Domingo 11 de octubre de 2026
- Episodio 3: Sábado 17 de octubre de 2026
- Episodio 4: Domingo 18 de octubre de 2026
- Episodio 5: Sábado 24 de octubre de 2026
- Episodio 6: Domingo 25 de octubre de 2026
- Episodio 7: Sábado 31 de octubre de 2026
- Episodio 8: Domingo 1 de noviembre de 2026
- Episodio 9: Sábado 7 de noviembre de 2026
- Episodio 10: Domingo 8 de noviembre de 2026
- Episodio 11: Sábado 14 de noviembre de 2026
- Episodio 12: Domingo 15 de noviembre de 2026
- Episodio 13: Sábado 21 de noviembre de 2026
- Episodio 14: Domingo 22 de noviembre de 2026
- Episodio 15: Sábado 28 de noviembre de 2026
- Episodio 16: Domingo 29 de noviembre de 2026
¿A QUÉ HORA VER “100 DÍAS DE ENGAÑO”?
|Países
|Horario
|Estados Unidos
|7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET)
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|8:00 a.m.
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|9:00 a.m.
|Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|10:00 a.m.
|Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil
|11:00 a.m.
|España
|3:00 p.m.
TRÁILER DE “100 DAYS OF DECEPTION”
¿DE QUÉ TRATA “100 DÍAS DE ENGAÑO”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “100 Days of Deception”, “con la esperanza de conseguir libertad, la mejor carterista de Gyeongseong se infiltra en el Gobierno colonial japonés para robar secretos, pero se enamora del hijo de su objetivo.”
Para cumplir su objetivo, Ga-kyung debe ganarse la confianza de Kim Tae-woong, un brillante intérprete de élite coreano que trabaja bajo el nombre japonés de Sato Hideo para sobrevivir enamorarlo. Pero él también tiene sus propios planes secretos.
REPARTO DE “100 DÍAS DE ENGAÑO”
- Kim You-jung como Lee Ga-kyung / Geum Seo-hee
- Park Jin-young como Kim Tae-woong / Sato Hideo
- Kim Hyun-joo como Yoo So-ran
- Lee Moo-saeng como Yoo Phillip
- Jin Seon-kyu como Sato Shinichi
- Seo Jeong-yeon como Ryu Gwan-sil / Yanagi
- Oiko Kiko como Sato Hanako
- Park Jung-yeon como Kim Myeong-nam
- Lee Seon como Lee Yeong-bok
- Kim In-kwon como Han Cheol-ryong
- Choi Deok-moon como Gwak Un-hak
- Lee Do-gun como Jang Jeong-yeop
- Jeon Seok-chan como Kim Chi-geon
- Go Se-bin como Hwang Gyu-yeong
- Kim Joong-hee como Fukuda
- Kim Do-hyun como Suzuki
- Kouri Yuka como Yamada
- Hong Sa-bin como Inoma
- Kim Ra-hee como Bang Kkot-nim
- Lee Seok como Ma Mun-mak
- Unknown como Lee Bak-chun
- Lee No-ah como Im Geum-ok
- Yang Jo-ah como Kim Jo-i
- Lee Ki-young como Kim Seung-eok
- Go Han-min como Mitarai
- Jeon Yung-beop como Song Jeon
- Kim Dong-young como Park Se-hwan
- Kang Ha-eun
- Choi Ji-woo
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