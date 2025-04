ATENCIÓN SPOILERS. El final de la temporada 2 de “1923” nos dejó con algunos momentos trágicos, pero también con muchas preguntas. Y es que, más allá de las dudas sobre la identidad del hijo de Spencer y Alex, muchos queremos saber si Michelle Randolph reaparecerá como Elizabeth Dutton en “1944”, la próxima precuela de “Yellowstone”. Por eso, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que dijo la actriz sobre el futuro de su personaje. ¡Presta atención!

Vale precisar que Michelle Randolph es parte de la franquicia “Yellowstone” desde el 2022, año en el que la serie “1923″ vio la luz por primera vez en Paramount+.

De esta manera, fue parte del show que mostró a la familia Dutton durante una época de diversas dificultades, incluyendo la era de la Prohibición, la sequía y las primeras etapas de la Gran Depresión.

Antes de continuar, mira el tráiler de “1923″:

¿QUÉ PASÓ CON ELIZABETH DUTTON AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “1923”?

Tras la trágica muerte de Jack Dutton (Darren Mann) en la ficción, la última escena que vemos de Elizabeth (Michelle Randolph) es cuando Cara (Helen Mirren) acepta que ella y el bebé que lleva en su vientre se marchen a Boston.

Así, somos testigos de cómo Cara le desea a la viuda de su sobrino nieto que siga adelante con su vida, pues sabe que encontrará un nuevo amor y que ese dolor que siente se convertirá en un recuerdo lejano.

Por supuesto, como mencioné previamente, esto hace que nos cuestionemos acerca del futuro de Elizabeth y especulemos sobre su presencia en la serie “1944”, la cual desarrolla su trama más de dos décadas después de “1923”. Pero, ¿realmente será posible?

¿QUÉ OPINA MICHELLE RANDOLPH SOBRE EL FINAL DE SU PERSONAJE EN “1923”?

En declaraciones para The Hollywood Reporter, la actriz Michelle Randolph dejó abierta la posibilidad de que, pese a lo que muchos suponemos, el hijo de su personaje podría ser el abuelo del protagonista de “Yellowstone” y no el bebé de Spencer y Alex.

“Mi interpretación es que aún no sabemos [quién es el abuelo]. No está verificado. Podría ser cualquiera de los dos... Pensé que al final de la temporada lo sabríamos, y es gracioso porque esa es obviamente la pregunta que siempre me hacen. Todo el mundo dice: ‘Bueno, seguro que sabes lo que pasa al final’. Si alguien dice que lo sabe, está mintiendo. Creo que Taylor [Sheridan] lo mantiene en secreto por una razón”, aseguró.

Por otro lado, expresó su punto de vista acerca del sentir de Elizabeth al final de la temporada 2 de “1923”: “Creo que ahora es más Dutton que antes. No creo que vaya a la ciudad y se olvide de su vida y se deje arrastrar por ella. Espero que tenga momentos de alivio, pero es una Dutton”.

MICHELLE RANDOLPH, ¿PODRÍA REAPARECER COMO ELIZABETH DUTTON EN “1944”?

Respecto a una posible reaparición de Elizabeth Dutton en “1944”, Michelle Randolph le dijo al referido medio que le entusiasmaba la idea, pero que no sabía si sería una realidad.

“Quiero decir, ¡estoy viva! Estoy viva. Si pudiera estar en ‘1944´, me encantaría. No tengo ni idea de dónde arranca la historia ni a quién sigue. No sé nada al respecto”, manifestó.

Finalmente, sobre el futuro de su personaje, explicó: “Podría ir en muchas direcciones diferentes. Tal vez tenga al niño y quiera enseñarle de dónde viene, y sobre su padre, y encuentren el camino de vuelta a Montana. Quizá ella quiere hacerse cargo del rancho”.

“Tal vez ella aprendió de Cara lo suficiente. También estoy tratando de no encariñarme con nada, porque -por supuesto- la fantasía en mi cabeza es que todavía estoy viva y podría estar en ‘1944′ de alguna manera (hacen prótesis increíbles). Pero no puedo encariñarme, ¡porque yo podría ser irrelevante!”, puntualizó.

Michelle Randolph como Liz Strafford y Helen Mirren como Cara Dutton en una escena de la serie "1923" (Foto: Paramount) ×