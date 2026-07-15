“23, 000 vidas” (“23,000 Lives” en inglés y “23, 000 Leben” en su idioma original), la nueva película alemana de Netflix, narra la historia real de un grupo de jóvenes sin experiencia previa en rescates marítimos que bajo el nombre de Juventud al Rescate (Jugend rettet), recaudaron fondos, compraron un viejo barco y salvaron la vida de 23 000 personas en el mar Mediterráneo. ¿Quieres conocer más detalles sobre esta producción dirigida por Markus Goller? A continuación, te comparto la fecha de estreno, trama, reparto y más.

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Este drama escrito por Oliver Ziegenbalg en colaboración con Michele Cinque cuenta con un elenco conformado por Louis Hofmann, Mala Emde, Katharina Stark, Frederick Lau, Maria Dragus, Trevor Magaya, Kathy Etoa, Felice, Saibon Wang, Joone Dankou, Merlin von Garnier, Luisa-Céline Gaffron, Omid Memar; apariciones especiales de: Corinna Harfouch, Ulrich Matthes, Franka Potente, Katja Riemann, Frank Plasberg, Herbert Knaup y Eleonora Romandini.

“23, 000 vidas”, que se centra en el conflicto moral y político de la ayuda humanitaria en el mar Mediterráneo, se estrenó en el Festival de Cine de Múnich de 2026 (del 26 de junio al 5 de julio) en la sección Spotlight. Y llegará a Netflix a mediado de julio.

Mala Emde asume el rol de Kitty y Louis Hofmann asume el rol de Lukas en el drama alemán "23, 000 vidas" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “23, 000 VIDAS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “23, 000 vidas” “cuenta la historia de un grupo de jóvenes que no pueden quedarse de brazos cruzados viendo a numerosos refugiados morir en el Mediterráneo rumbo a Europa. Sin experiencia alguna en rescate marítimo, lanzan una campaña de financiación colectiva, compran un barco viejo y se hacen a la mar para salvar a más de 23 000 personas. Sin embargo, lo que empieza como una misión llena de esperanza y determinación pronto pone a prueba lo que entienden sobre la ley y la justicia.”

Por lo visto en el tráiler, tras ver la situación en el Mediterraneo, donde miles intentan llegar a Europa desde Libia en lanchas neumáticas abarrotadas, Lukas reúne un grupo y emprenden una misión humanitaria. Tras superar varios obstáculos, consigue ayudar a muchas personas. No obstante, las autoridades estatales intervienen e incautan la embarcación.

¿CÓMO VER “23, 000 VIDAS”?

“23, 000 vidas” se estrenará el viernes 17 de julio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo drama alemán solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “23,000 LIVES”

ACTORES Y PERSONAJES DE “23, 000 VIDAS”

Louis Hofmann como Lukas

Mala Emde como Kitty

Katharina Stark como Nina

Maria Dragus como Viola

Frederick Lau como Sören

Trevor Magaya como Lamim

Kathy Etoa como Rose

Luisa-Céline Gaffron como Dominique

Eleonora Romandini

Omid Memar como Askanius

Saibon Wang como Su

Felice como Mauro

Joone Dankou como Paula

Merlin Von Garnier como Maik

Andrea Bruschi

Corinna Harfouch

Herbert Knaup

Ulrich Matthes

Felice interpreta a Mauro y Kathy Etoa interpreta a Rose en el drama alemán "23, 000 vidas", inspirado en hechos reales (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “23,000 LIVES”?

“23, 000 vidas”, que cuenta con Christopher Zwickler, Oliver Ziegenbalg y Markus Goller como productores, tiene una duración de 112 minutos, es decir, 1 hora y 52 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “23, 000 VIDAS”?

Las escenas en altamar y exteriores de “23, 000 vidas” se filmaron durante el verano de 2024 en locaciones de Malta y Berlín.

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