En el año 2002, Cillian Murphy protagonizó “28 Days Later” (en español: “Exterminio“), una emblemática película centrada en un mundo afectado por un virus letal. Así, más de 20 años después, por fin podemos disfrutar de la continuación de la historia a cargo del mismísimo director Danny Boyle, quien lanza “28 Years Later” (“Exterminio: La evolución”). En ese sentido, ¿te gustaría conocer a todos los actores y personajes de la nueva cinta? Pues, en las siguientes líneas, te presento su guía de reparto (cast guide). ¡Te aviso que la lista incluye a varias estrellas!

Vale precisar que la producción se desarrolla a lo largo de 115 minutos de metraje, tiempo en el que el terror, la ciencia ficción y el suspenso son ingredientes claves en el relato.

De esta manera, tras los sucesos de “28 Days Later“, el virus de la rabia ha regresado y, por lo tanto, un grupo de supervivientes debe sobrevivir en un mundo asolado por hordas de infectados.

Antes de continuar, mira el tráiler de “28 Years Later”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “28 YEARS LATER”?

1. Jodie Comer como Isla

Para saber quién es quién en la película, debemos comenzar con una de las protagonistas: Isla. Ella es una sobreviviente que sufre pérdida de memoria.

La actriz que la interpreta es Jodie Comer, reconocida figura de títulos como “The Last Duel“, ”Free Guy" y “Killing Eve“.

Jodie Comer como Isla en la película “28 Years Later” (Foto: Sony Pictures)

2. Aaron Taylor-Johnson como Jamie

Jamie es otro de los supervivientes y esposo de Isla.

El artista que le da vida al personaje es Aaron Taylor-Johnson, famoso por su trabajo en “Kick-Ass“, ”Nocturnal Animals“, ”Godzilla“, entre otros proyectos.

Aaron Taylor-Johnson como Jamie en una escena de la película “28 Years Later” (Foto: Sony Pictures)

3. Ralph Fiennes como el Dr. Ian Kelson

El Dr. Ian Kelson es otro de los sobrevivientes de la pandemia.

El histrión que asume este rol es la leyenda Ralph Fiennes, también integrante de los elencos de “Schindler’s List“, ”The Grand Budapest Hotel" y, por supuesto, la saga “Harry Potter” en el papel de Voldemort.

Ralph Fiennes como el Dr. Ian Kelson en una escena de la película “28 Years Later” (Foto: Sony Pictures)

4. Jack O’Connell como Jimmy Crystal

Jimmy Crystal es el líder de una secta con un oscuro pasado.

La estrella que se pone en la piel del personaje es Jack O’Connell, quien ha aparecido -previamente- en producciones como "300: Rise of an Empire“, ”Unbroken" y "Sinners“.

Jack O’Connell es una de las estrellas de la película “28 Years Later” (Foto: AFP)

5. Alfie Williams como Spike

Spike es el hijo de 12 años de Jamie e Isla.

El joven actor que lo interpreta es Alfie Williams, también acreditado en los títulos "His Dark Materials" y "A New Breed of Criminal“.

Alfie Williams como Spike en una escena de la película “28 Years Later” (Foto: Sony Pictures)

Otros actores y personajes de “28 Years Later”:

6. Erin Kellyman como Jimmy Ink , una miembro del culto de Crystal

, una miembro del culto de Crystal 7. Edvin Ryding como Erik Sundqvist , un soldado sueco de la OTAN

, un soldado sueco de la OTAN 8. Chi Lewis-Parry como “the Alpha” , un líder de los infectados

, un líder de los infectados 9. Emma Laird como Jimmima , otra miembro del culto de Crystal

, otra miembro del culto de Crystal 10. Christopher Fulford como Sam

11. Joe Blakemore como Dave

12. Gordon Alexander como Jonno

13. Maura Bird como Jimmy Jones

14. Ghazi Al Ruffai como Jimmy Snake

15. Geoffrey Austin Newland como Anthony

