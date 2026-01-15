“28 Years Later: The Bone Temple” (en español: “Exterminio: El templo de huesos” o “28 años después: El templo de los huesos“) ya está disponible en las carteleras de varios países alrededor del mundo. Así, si llegaste a esta nota, seguro es porque te preguntas si la producción tiene alguna escena post-créditos que aclare dudas o prepare el terreno para la siguiente película de la saga de terror. Por ello, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes saber antes de decidir quedarte o no hasta el final de la proyección en la sala de cine. ¡Presta atención!

Vale precisar que la producción está dirigida por Nia DaCosta, mientras que el guion sigue siendo obra de Alex Garland, escritor responsable de mantener la continuidad narrativa de la franquicia que comenzó con “28 Days Later” en el 2002.

Además, la cinta se desarrolla a lo largo de 109 minutos de metraje, tiempo en el que estrellas como Ralph Fiennes, Jack O’Connell y Alfie Williams se lucen en escena.

Antes de continuar, mira el tráiler de “28 Years Later: The Bone Temple”:

¿DE QUÉ TRATA “28 YEARS LATER: THE BONE TEMPLE”?

Tal como te puedes imaginar, la película retoma la historia exactamente donde terminó “28 Years Later”.

Resulta que Spike (Williams), el joven sobreviviente que protagonizó la primera entrega, se adentra aún más en una Inglaterra postapocalíptica devastada por el virus de la Furia, donde los infectados ya no representan la única amenaza.

Así, exploraremos dos líneas narrativas paralelas: por un lado, el encuentro del chico con Sir Jimmy Crystal (O’Connell) y su banda de seguidores violentos; por otro, la sorprendente relación del Dr. Ian Kelson (Fiennes) con Samson (Chi Lewis-Parry), un Alpha infectado... la cual podría cambiar el mundo tal como lo conocen nuestros personajes.

“28 YEARS LATER: THE BONE TEMPLE”, ¿TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es NO . Según confirma diversos portales especializados, no hay ninguna escena adicional después de los créditos de “28 Years Later: The Bone Temple”.

Es decir, si te quedas hasta el final de la proyección en el cine, podrás conocer los nombres de todas las personas involucradas en la producción del largometraje y escuchar el icónico tema “In the House - In a Heartbeat” de John Murphy (compuesto para la cinta original del 2002). Sin embargo, no hallarás sorpresas ni adelantos de la continuación de la historia.

Por lo tanto, si requieres un descanso o tienes alguna urgencia, puedes retirarte de la sala de cine con tranquilidad una vez que comiencen los créditos.

¿HABRÁ UNA NUEVA PELÍCULA DE “28 YEARS LATER”?

Para alegría de los fans, las nuevas entregas de la saga fueron concebidas como tres películas distintas. O sea, sí habrá una continuación de “28 Years Later: The Bone Temple”.

Y si bien la producción del tercer filme aún está en fase de desarrollo, se sabe que el director Danny Boyle y el guionista Alex Garland están a bordo.

Asimismo, se ha reportado que Cillian Murphy está en conversaciones para asumir el rol protagonista.

Y a ti, ¿te emociona esta nueva cinta?

El póster de "28 Years Later: The Bone Temple", película de Nia DaCosta que explora géneros como el terror y el suspenso (Foto: Sony Pictures)

