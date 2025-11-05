“31 Minutos” es aquella serie de títeres o muñecos que marcaron una generación y puedo decir que me incluyo en esto y, seguramente, a ti también te sucede igual. Sus personajes: Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana, Juanín, entre otros, se ganaron el corazón de miles por su humor, su irreverencia y su capacidad de hacer que personas de todas las edades se rían juntas.

Luego de tantos años de ver esos títeres chilenos irrumpir con gracia en nuestros hogares, es un gusto ver que siguen reinventándose para el público latino y más allá. Por ejemplo, estamos a poco de la llegada de “31 Minutos: Calurosa Navidad” y ahora que tenemos más detalles sobre la película es preciso que lo sepas todo.

¿DE QUÉ TRATA “31 MINUTOS: CALUROSA NAVIDAD”?

La película se desarrolla en el pueblo ficticio de Titirilquén, escenario recurrente de la serie, donde esta vez sucede algo singular: la Navidad desaparece. En medio de calor, caos y cierta ironía típica de “31 Minutos”, el reportero estrella Juan Carlos Bodoque recibe la misión de viajar al Polo Norte para recoger los regalos de todo el pueblo. Pero como buen Bodoque, su tentación por el juego se interpone, y la misión no es tan sencilla.

Paralelamente, otro de los personajes clásicos, Mario Hugo, intenta montar un show navideño en el estudio del noticiero y, como era de esperar, todo termina saliendo mal. En otras palabras: es una mezcla de aventura, sátira, música y nostalgia, que retoma lo mejor de la serie original y lo adapta a un formato de largometraje.

ACTORES DE DOBLAJE Y SUS PERSONAJES

Álvaro Díaz hace de Juan Carlos Bodoque

Pedro Peirano da vida a Tulio Triviño

Rodrigo Salinas como Mario Hugo y Juanín Juan Harris

Jani Dueñas como Patana Y Helga Szwazzenberg

Patricio Díaz como Guaripolo

Daniel Castro como Policarpo Avendaño y Huachimingo

FECHA DE ESTRENO Y PLATAFORMA DE LANZAMIENTO

La película se estrena el 21 de noviembre de 2025 y estará disponible en Amazon Prime Video, en más de 240 países y territorios, lo que significa que no importa en qué parte del mundo estés, podrás verla.

Imagen promocional de la película "31 Minutos: Calurosa Navidad" (Foto: Amazon Prime Video)

