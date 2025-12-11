La temporada navideña es el momento perfecto para disfrutar historias llenas de magia, esperanza y buenos recuerdos. Ya sea que busques una película para ver con niños, un clásico del cine o una comedia que mezcle humor y reflexión, esta lista reúne las cintas más queridas de todos los tiempos.

En esta selección encontrarás opciones para todos los gustos: aventuras llenas de fantasía, cuentos sobre la importancia de la familia y películas animadas que encantan tanto a grandes como a pequeños.

Ver películas navideñas es una tradición anual que te ayuda a conectar con el espíritu de las fiestas. (Foto referencial: Freepik)

Todas son ideales para una maratón en casa, acompañados de chocolate caliente y el árbol encendido.

Aquí van 32 películas navideñas clásicas que no fallan y que harán que estas fiestas sean aún más especiales.

32 películas navideñas clásicas para disfrutar en familia

Mi pobre angelito (Home Alone, 1990) – Kevin se queda solo en casa y debe defenderla de dos ladrones torpes.

– Kevin se queda solo en casa y debe defenderla de dos ladrones torpes. Mi pobre angelito 2 (Home Alone 2, 1992) – Kevin vuelve a perder a su familia, esta vez en Nueva York.

– Kevin vuelve a perder a su familia, esta vez en Nueva York. El Grinch (How the Grinch Stole Christmas, 2000) – Jim Carrey da vida al gruñón que quiere arruinar la Navidad en Villaquién.

– Jim Carrey da vida al gruñón que quiere arruinar la Navidad en Villaquién. Elf (2003) – Un humano criado entre elfos viaja a Nueva York para encontrar a su verdadero padre.

– Un humano criado entre elfos viaja a Nueva York para encontrar a su verdadero padre. Milagro en la calle 34 (1947) – Una niña y su madre descubren que quizá Santa Claus sí existe.

– Una niña y su madre descubren que quizá Santa Claus sí existe. Milagro en la calle 34 (1994) – Nueva versión del clásico, igual de emotiva y familiar.

Elf trata sobre un hombre llamado Buddy, que fue criado como un elfo en el Polo Norte y viaja a Nueva York para encontrar a su padre biológico. (Foto: Warner Bros.)

¡Qué bello es vivir! (It’s a Wonderful Life, 1946) – Un hombre descubre el valor de su vida gracias a un ángel.

– Un hombre descubre el valor de su vida gracias a un ángel. El extraño mundo de Jack (1993) – Jack Skellington intenta llevar la Navidad a su mundo… con resultados inesperados.

– Jack Skellington intenta llevar la Navidad a su mundo… con resultados inesperados. Santa Cláusula (The Santa Clause, 1994) – Un hombre común se convierte accidentalmente en Santa Claus.

– Un hombre común se convierte accidentalmente en Santa Claus. Santa Cláusula 2 (2002) – Ahora debe casarse antes de Navidad o perder su papel como Santa.

– Ahora debe casarse antes de Navidad o perder su papel como Santa. El Expreso Polar (2004) – Un niño aborda un tren mágico rumbo al Polo Norte.

– Un niño aborda un tren mágico rumbo al Polo Norte. Los fantasmas de Scrooge (A Christmas Carol, 2009) – Adaptación animada del clásico cuento de Charles Dickens.

Santa Cláusula (1994) trata sobre un ejecutivo de ventas divorciado que accidentalmente provoca la caída de Santa Claus y, al ponerse su traje, se ve obligado a convertirse en él. (Foto: Walt Disney Pictures)

La Navidad de Charlie Brown (1965) – Charlie Brown intenta descubrir el verdadero significado de la Navidad.

– Charlie Brown intenta descubrir el verdadero significado de la Navidad. Rudolph, el reno de la nariz roja (1964) – El reno más famoso del mundo demuestra su valor.

– El reno más famoso del mundo demuestra su valor. Frosty, el muñeco de nieve (1969) – Un muñeco cobra vida y vive una tierna aventura.

– Un muñeco cobra vida y vive una tierna aventura. El origen de los Guardianes (2012) – Santa Claus y otros guardianes protegen la inocencia de los niños.

– Santa Claus y otros guardianes protegen la inocencia de los niños. Navidad en 8 bits (8-Bit Christmas, 2021) – Un adulto recuerda la misión imposible de conseguir un videojuego en Navidad.

– Un adulto recuerda la misión imposible de conseguir un videojuego en Navidad. Los Gremlins (1984) – Una adorable criatura trae caos navideño cuando aparecen los traviesos gremlins.

Frosty, el Muñeco de Nieve (1969) es un especial animado en el que un muñeco de nieve de los niños cobra vida mágicamente gracias a un sombrero de copa y debe viajar rápidamente al Polo Norte para evitar derretirse. (Foto: NBC)

Duro de matar (Die Hard, 1988) – Un clásico de acción ambientado en una fiesta de Navidad.

– Un clásico de acción ambientado en una fiesta de Navidad. El joven manos de tijera (1990) – Una historia romántica y melancólica con un inolvidable paisaje navideño.

– Una historia romántica y melancólica con un inolvidable paisaje navideño. El regalo prometido (Jingle All the Way, 1996) – Un padre hace lo imposible por conseguir el juguete del momento.

– Un padre hace lo imposible por conseguir el juguete del momento. Un padre en apuros 2 (2014) – Nueva aventura con la misma lucha desesperada por un regalo.

– Nueva aventura con la misma lucha desesperada por un regalo. La Navidad de los Muppets (1992) – Los Muppets recrean el cuento de Scrooge con humor y música.

– Los Muppets recrean el cuento de Scrooge con humor y música. Crónicas de Navidad (2018) – Dos hermanos ayudan a un Santa Claus moderno y carismático.

Duro de Matar (1988) trata sobre el policía de Nueva York, John McClane, que intenta frustrar una toma de rehenes por terroristas durante una fiesta de Navidad en un rascacielos de Los Ángeles. (Foto: 20th Century Fox)

Crónicas de Navidad 2 (2020) – Una nueva misión para salvar la magia navideña.

– Una nueva misión para salvar la magia navideña. Love Actually (2003) – Historias entrelazadas sobre el amor en época navideña.

– Historias entrelazadas sobre el amor en época navideña. El descanso (The Holiday, 2006) – Dos mujeres intercambian casas y encuentran nuevos comienzos en Navidad.

– Dos mujeres intercambian casas y encuentran nuevos comienzos en Navidad. Klaus (2019) – Una hermosa historia animada sobre el origen de las cartas a Santa.

– Una hermosa historia animada sobre el origen de las cartas a Santa. Arthur Christmas (2011) – El hijo menor de Santa intenta entregar un regalo olvidado.

– El hijo menor de Santa intenta entregar un regalo olvidado. Los fantasmas atacan al jefe (1988) – Bill Murray vive una versión moderna de “A Christmas Carol”.

– Bill Murray vive una versión moderna de “A Christmas Carol”. La joya de la familia (The Family Stone, 2005) – Una familia particular se reúne para las fiestas.

– Una familia particular se reúne para las fiestas. El hombre que inventó la Navidad (2017) – Cómo Charles Dickens creó su obra navideña más famosa.

El Hombre que Inventó la Navidad (2017) detalla cómo el escritor Charles Dickens concibió y escribió su inmortal obra Cuento de Navidad en solo seis semanas. (Foto: Elevation Pictures)

