La temporada navideña es el momento perfecto para disfrutar historias llenas de magia, esperanza y buenos recuerdos. Ya sea que busques una película para ver con niños, un clásico del cine o una comedia que mezcle humor y reflexión, esta lista reúne las cintas más queridas de todos los tiempos.
En esta selección encontrarás opciones para todos los gustos: aventuras llenas de fantasía, cuentos sobre la importancia de la familia y películas animadas que encantan tanto a grandes como a pequeños.
Todas son ideales para una maratón en casa, acompañados de chocolate caliente y el árbol encendido.
Aquí van 32 películas navideñas clásicas que no fallan y que harán que estas fiestas sean aún más especiales.
32 películas navideñas clásicas para disfrutar en familia
- Mi pobre angelito (Home Alone, 1990) – Kevin se queda solo en casa y debe defenderla de dos ladrones torpes.
- Mi pobre angelito 2 (Home Alone 2, 1992) – Kevin vuelve a perder a su familia, esta vez en Nueva York.
- El Grinch (How the Grinch Stole Christmas, 2000) – Jim Carrey da vida al gruñón que quiere arruinar la Navidad en Villaquién.
- Elf (2003) – Un humano criado entre elfos viaja a Nueva York para encontrar a su verdadero padre.
- Milagro en la calle 34 (1947) – Una niña y su madre descubren que quizá Santa Claus sí existe.
- Milagro en la calle 34 (1994) – Nueva versión del clásico, igual de emotiva y familiar.
- ¡Qué bello es vivir! (It’s a Wonderful Life, 1946) – Un hombre descubre el valor de su vida gracias a un ángel.
- El extraño mundo de Jack (1993) – Jack Skellington intenta llevar la Navidad a su mundo… con resultados inesperados.
- Santa Cláusula (The Santa Clause, 1994) – Un hombre común se convierte accidentalmente en Santa Claus.
- Santa Cláusula 2 (2002) – Ahora debe casarse antes de Navidad o perder su papel como Santa.
- El Expreso Polar (2004) – Un niño aborda un tren mágico rumbo al Polo Norte.
- Los fantasmas de Scrooge (A Christmas Carol, 2009) – Adaptación animada del clásico cuento de Charles Dickens.
- La Navidad de Charlie Brown (1965) – Charlie Brown intenta descubrir el verdadero significado de la Navidad.
- Rudolph, el reno de la nariz roja (1964) – El reno más famoso del mundo demuestra su valor.
- Frosty, el muñeco de nieve (1969) – Un muñeco cobra vida y vive una tierna aventura.
- El origen de los Guardianes (2012) – Santa Claus y otros guardianes protegen la inocencia de los niños.
- Navidad en 8 bits (8-Bit Christmas, 2021) – Un adulto recuerda la misión imposible de conseguir un videojuego en Navidad.
- Los Gremlins (1984) – Una adorable criatura trae caos navideño cuando aparecen los traviesos gremlins.
- Duro de matar (Die Hard, 1988) – Un clásico de acción ambientado en una fiesta de Navidad.
- El joven manos de tijera (1990) – Una historia romántica y melancólica con un inolvidable paisaje navideño.
- El regalo prometido (Jingle All the Way, 1996) – Un padre hace lo imposible por conseguir el juguete del momento.
- Un padre en apuros 2 (2014) – Nueva aventura con la misma lucha desesperada por un regalo.
- La Navidad de los Muppets (1992) – Los Muppets recrean el cuento de Scrooge con humor y música.
- Crónicas de Navidad (2018) – Dos hermanos ayudan a un Santa Claus moderno y carismático.
- Crónicas de Navidad 2 (2020) – Una nueva misión para salvar la magia navideña.
- Love Actually (2003) – Historias entrelazadas sobre el amor en época navideña.
- El descanso (The Holiday, 2006) – Dos mujeres intercambian casas y encuentran nuevos comienzos en Navidad.
- Klaus (2019) – Una hermosa historia animada sobre el origen de las cartas a Santa.
- Arthur Christmas (2011) – El hijo menor de Santa intenta entregar un regalo olvidado.
- Los fantasmas atacan al jefe (1988) – Bill Murray vive una versión moderna de “A Christmas Carol”.
- La joya de la familia (The Family Stone, 2005) – Una familia particular se reúne para las fiestas.
- El hombre que inventó la Navidad (2017) – Cómo Charles Dickens creó su obra navideña más famosa.
Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí