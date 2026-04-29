La temporada de primavera 2026 ya empezó y tiene una larga lista de opciones para los fanáticos del anime. Por supuesto, la encabeza “One Piece”, que regresó con nuevos episodios tras unos meses de descanso y comenzó a adaptar el arco de Elbaph del longevo manga de Eiichirō Oda. Series como “Classroom of the Elite”, “Dr. Stone Science Future”, “Dorohedoro”, “The Beginning After the End”, “Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon”, “The Angel Next Door Spoils Me Rotten” y “Rent-a-Girlfriend” también vuelve con nuevas entregas. Pero ¿cuáles son los isekai que no te puedes perder?

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Solo por aclarar, el isekai es un subgénero de la fantasía japonesa donde el protagonista es transportado, reencarnado o atrapado en un universo paralelo o mágico, además, suele obtener habilidades especiales y enfocándose en la supervivencia. Por esta razón es tan popular en el anime moderno.

“Sword Art Online”, “KonoSuba: God’s Blessing on This Wonderful World!”, “The Rising of the Shield Hero” y “Overlord” son los clásicos y referentes imprescindibles del anime isekai. Mientras que “The Eminence in Shadow” y “Tsukimichi: Moonlit Fantasy” son ejemplos más recientes.

LOS ANIMES ISEKAI QUE NO TE PUEDES PERDER EN LA TEMPORADA DE PRIMAVERA 2026

1. Re:Zero - Starting Life in Another World (Temporada 4)

“Re:Zero - Starting Life in Another World”, basado en las novelas ligeras escritas por Tappei Nagatsuki e ilustradas por Shinichirou Otsuka, es considerado uno de los animes isekai modernos más importantes y aclamados. Este thriller psicológico y fantasía oscura narra la historia de Subaru Natsuki, quien es transportado a un mundo de fantasía donde desarrolla la habilidad de volver de la muerte para proteger a sus seres queridos. La cuarta temporada se estrenó el 8 de abril de 2026.

La cuarta temporada de "Re:Zero", basado en las novelas ligeras escritas por Tappei Nagatsuki e ilustradas por Shinichirou Otsuka, se estrenará el 8 de abril de 2026 (Foto: White Fox)

2. That Time I Got Reincarnated as a Slime (Temporada 4)

“That Time I Got Reincarnated as a Slime” (“Tensei Shitara Slime Datta Ken”) es un popular anime isekai que sigue a Satoru Mikami, un hombre de 37 años que, tras ser asesinado, reencarna en un mundo de fantasía como un limo (slime) con habilidades únicas, Rimuru Tempest . La cuarta temporada, que se estrenó el 3 de abril de 2026, el protagonista regresa con nuevas aventuras.

"That Time I Got Reincarnated as a Slime" se basa en la serie de novelas ligeras escritas por Fuse e ilustradas por Mitz Vah (Foto: 8-Bit)

3. Ascendance of a Bookworm (Temporada 4)

“Ascendance of a Bookworm” (“Honzuki no Gekokujō”) es un anime isekai que sigue a Urano Motosu, una amante de los libros que muere y reencarna en un mundo fantástico como Myne, una niña pequeña y enfermiza, manteniendo sus recuerdos de su vida pasada y centrando la historia en su búsqueda por crear libros en un entorno medieval. La cuarta temporada de la serie, basada en las novelas ligeras escritas por Miya Kazuki e ilustradas por Yō Shiina, se estrenó el 4 de abril de 2026.

En el anime "Ascendance of a Bookworm", la protagonista Urano Motosu se despertó en el cuerpo de una niña enfermiza y frágil de 5 años llamada Myne (Foto: Ajiado)

4. Witch Hat Atelier

“Witch Hat Atelier” (“Tongari Boushi no Atelier”), que se basa en el manga escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe, se centra en Coco, una niña que sueña con ser maga, pero al nacer sin aptitudes, cree que nunca lo logrará. No obstante, tras conocer al mago viajero Kiefley, descubre un mundo de magia fascinante pero también lleno de peligros ocultos. Se estrenó el 6 de abril de 2026.

En el anime "Witch Hat Atelier", Coco es una niña de origen humilde e hija de una costurera en una aldea ordinaria, que sueña con convertirse en una hechicera (Foto: Bug Films)

5. Reborn as a Vending Machine, Wander the Dungeon

“Reborn as a Vending Machine, Wander the Dungeon” (“Jidōhanbaiki ni Umarekawatta Ore wa Meikyū ni Samayō” en su idioma original), basado en las novelas ligeras escritas por Hirukuma e ilustradas por Itsuwa Kato, es un anime isekai narra la historia de un joven que reencarna como una máquina expendedora inteligente llamada Boxxo. La tercera temporada se estrenó el 1 de abril de 2026.

Lammis en la tercera temporada de "Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon", que se basa en las novelas ligeras escritas por Hirukuma e ilustradas por Itsuwa Kato (Foto: Gokumi & AXsiZ)

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