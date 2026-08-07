“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, “Jujutsu Kaisen”, “Solo Leveling” y “My Hero Academia” (“Boku no Hīrō Akademia”) son los animes más populares y exitosos de los últimos años. Por lo tanto, están disponibles en Crunchyroll y otras plataformas de streaming. Si eres fan de este tipo de series, sin duda, ya viste cada uno de estos títulos. Pero si eres nuevo en el mundo del anime y buscas algo más ligero para empezar o alguna serie que no tenga tantas temporadas y episodios, está lista podría interesarte.

La historia de Tanjiro Kamado y el Cuerpo de Cazadores de Demonios aún no termina después de cuatro temporadas y cuatro películas. Después de “Demon Slayer: Infinity Castle I” (“Demon Slayer: Castillo Infinito I” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita I” en España), todavía restan dos entregas de la trilogía que adapta el arco final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge.

Mientras que los fans de “Jujutsu Kaisen” aún no conocen la fecha de estreno de la cuarta temporada, que adaptará la segunda parte del arco de The Culling Game del manga escrito e ilustrado por Gege Akutami, y los seguidores de “Solo Leveling” aún no obtienen novedades de la tercera temporada, pero esperan una película. Entonces, estos son los animes que tienen diez episodios o menos.

ESTOS SON LOS ANIMES QUE TIENEN 10 EPISODIOS O MENOS

1. Devilman Crybaby

Basado en el manga “Devilman” de Gō Nagai, “Devilman Crybaby” es un anime dirigido por Masaaki Yuasa y que sigue a Akira Fudo, quien fusiona con un demonio (Amon) para proteger a la humanidad de una invasión demoníaca resurgida. La serie oscura y violenta tiene diez episodios.

Sinopsis: “Los espíritus malignos deambulan por la Tierra y la humanidad se sumerge en el caos. Un niño demonio y Ryo, su amigo misterioso, en una guerra despiadada contra el mal.”

"Devilman Crybaby" está basada en el manga clásico de Go Nagai de los años 70 y tiene diez episodios (Foto: Netflix) / Netflix

2. Takopi’s Original Sin

Desde su estreno, el 28 de junio de 2025, “Takopi’s Original Sin” fue un éxito rotundo. La obra original escrita e ilustrada por Taizan 5 narra la historia de un alienígena llamado Takopi que llega a la Tierra para esparcir felicidad y tras conocer Shizuka, una niña triste víctima de acoso escolar, decide usar sus dispositivos mágicos para ayudarla. Tiene seis episodios.

Sinopsis: “Takopi, un alienígena procedente del planeta Feliz, aterriza en la Tierra con una misión: ¡propagar la felicidad! Cuando conoce a Shizuka, una chica solitaria de cuarto curso, promete devolverle la sonrisa usando sus Artefactos de la Felicidad. Pero mientras descubre el dolor que hay en su vida, Takopi aprende que para ser feliz quizás necesites algo más que artilugios.”

"Takopi's Original Sin" ("Takopi no Genzai") es un drama psicológico oscuro que contrasta un diseño infantil con una trama perturbadora (Foto: Enishiya) "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

3. Pluto

Basada en el manga de Naoki Urasawa y el universo de Astro Boy, “Pluto” es una anime que sigue al detective robot Gesicht mientras investiga una serie de asesinatos de robots avanzados y humanos, explorando temas profundos como la conciencia artificial, el odio, el existencialismo y la línea difusa entre humanos y máquinas. Tiene ocho episodios.

Sinopsis: “Cuando los siete robots más avanzados del mundo y sus aliados humanos son asesinados uno por uno, el inspector Gesicht descubre que él también está en peligro…”

"Pluto" es un anime que aborda las consecuencias de un conflicto bélico pasado, enfocado en el dolor y el odio (Foto: Studio M2)

4. Time of Eve

“Time of Eve” (“Eve no Jikan”) es una serie de anime de ciencia ficción sobre un futuro donde los androides son tratados como simples electrodomésticos. La obra de Yasuhiro Yoshiura cuenta con 6 episodios de 15 minutos que se lanzaron originalmente en 2008 y posteriormente se recopilaron en una película en 2011.

Sinopsis: “La historia nos traslada a un mundo donde los robots han llegado a ser tan humanos que es imposible diferenciarlos de no ser por un halo que llevan siempre activo sobre sus cabezas. La interacción con ellos ha hecho que los humanos se distancien entre sí, pero en una recóndita cafetería de la ciudad, robots y humanos pueden mezclarse y tratarse como iguales.”

En el establecimiento "Time of Eve", los androides apagan sus anillos y está prohibido discriminar entre hombres y máquinas (Foto: Studio Rikka)

5. Cyberpunk: Edgerunners

“Cyberpunk: Edgerunners” es un anime de acción y ciencia ficción ambientado en el universo de Cyberpunk 2077 y narra la historia de David Martínez, un joven de la calle que, tras perderlo todo en una distópica Night City, decide sobrevivir convirtiéndose en un edgerunner, un mercenario proscrito obsesionado con la tecnología y los implantes cibernéticos. Esta serie frenética e intensa tiene solo diez episodios. Tiene 10 episodios.

Sinopsis: “En una corrupta realidad distópica llena de implantes cibernéticos, un joven talentoso e impulsivo intenta convertirse en uno de los mercenarios conocidos como ‘edgerunners’.”

"Cyberpunk Edgerunners" explora la corrupción corporativa, la pérdida de humanidad por la tecnología (ciberpsicosis) y la desigualdad social (Foto: Studio Trigger)

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