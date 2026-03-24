La nueva película española “53 domingos” (en inglés: “53 Sundays“) llega a Netflix con una de esas premisas que intentan tocar nuestra fibra más sensible: hermanos adultos que vuelven a sentarse alrededor de la mesa para hablar de uno de sus padres… y acaban charlando, en realidad, de todo lo que no se han dicho en años. Así, más que una gran producción llena de escenarios, aquí el foco está puesto en una casa, una reunión explosiva y un puñado de conversaciones incómodas que cualquiera con familia reconocerá de inmediato.

Vale precisar la cinta está escrita y dirigida por Cesc Gay, a partir de su propia obra de teatro “53 diumenges”, estrenada en el Teatre Romea de Barcelona en el año 2020.

Además, el filme cuenta con un reparto muy reconocible para el público hispanohablante, el cual incluye a figuras como Javier Cámara, Carmen Machi, Javier Gutiérrez y Alexandra Jiménez.

De esta manera, la ficción se presenta como una comedia dramática con mucho diálogo, ambientada casi íntegramente en una vivienda.

¿DE QUÉ TRATA “53 DOMINGOS”?

“53 domingos” narra la historia de tres hermanos adultos—Santiago, Natalia y Víctor—, quienes se reúnen para decidir qué hacer con su padre de 86 años, cuyo comportamiento se ha vuelto cada vez más extraño.

Sobre la mesa aparecen las opciones clásicas: ingresarlo en una residencia o que se vaya a vivir con alguno de ellos.

Sin embargo, lo que empieza como una charla formal acaba convirtiéndose en una disparatada “batalla” entre todos los involucrados.

MIRA EL TRÁILER DE “53 DOMINGOS”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “53 DOMINGOS”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “53 domingos”:

Carmen Machi como Natalia , una de las hermanas.

, una de las hermanas. Javier Cámara como Julián , otro de los hermanos.

, otro de los hermanos. Javier Gutiérrez como Víctor , el tercer hermano.

, el tercer hermano. Alexandra Jiménez como Carol, la esposa de Julián.

¿CÓMO VER “53 DOMINGOS”?

“53 domingos” se estrena de manera exclusiva en Netflix el viernes 27 de marzo del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar de los 99 minutos de metraje de la producción, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

FICHA TÉCNICA DE “53 DOMINGOS”

Año: 2026

2026 País: España

España Dirección: Cesc Gay

Cesc Gay Guion: Cesc Gay

Cesc Gay Música: Arnau Bataller

Arnau Bataller Fotografía: Andreu Rebés

Andreu Rebés Compañía: Imposible Films

Imposible Films Distribuidora: Netflix

El póster de "53 domingos", película de drama y comedia dirigida por Cesc Gay (Foto: Netflix)

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