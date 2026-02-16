“56 días” (en su idioma original: “56 Days”) es la serie que llega a Amazon Prime Video como la adaptación de la novela homónima de Catherine Ryan Howard. Así, con el protagónico de las estrellas Dove Cameron y Avan Jogia, el show televisivo se presenta como una interesante alternativa para los fans del misterio. Por eso, si quieres saber quién es quién en este thriller erótico, aquí te presento a los actores y los personajes de la producción. ¡Seguro encuentras varios rostros familiares en la lista!

Vale precisar que la ficción arranca cuando las autoridades hallan un cuerpo no identificado en un departamento lujoso relacionado con Oliver Kennedy y su novia, Ciara Wyse.

Entonces, a partir de ese momento, los detectives deberán reconstruir el romance mortal de la pareja a lo largo de 56 días.

Antes de continuar, mira el tráiler de la serie de Amazon Prime Video:

1. Dove Cameron como Ciara Wyse

Empiezo la guía del elenco con la protagonista femenina del relato: Ciara Wyse. Ella es una joven que inicia una relación intensa con un apuesto chico al que conoce en un supermercado.

La actriz que la interpreta es Dove Cameron, recordada por su trabajo previo en Disney Channel (en series como “Liv and Maddie” y en la franquicia “Descendants”).

Dove Cameron como Ciara Wyse en una escena de la serie "56 días" (Foto: Amazon MGM Studios)

2. Avan Jogia como Oliver Kennedy

Oliver Kennedy, por su parte, es el hombre que empieza un apasionado romance con Ciara... antes de que la historia avance hacia un misterioso crimen investigado 56 días después.

El artista que asume este rol es Avan Jogia, reconocido por el público juvenil gracias a su participación en el exitoso show “Victorious” de Nickelodeon, donde interpretó a Beck.

Avan Jogia como Oliver Kennedy en una escena de la serie "56 días" (Foto: Amazon MGM Studios)

3. Karla Souza como Lee Reardon

Lee Reardon es una de las detectives que investiga el caso principal de la serie.

La mexicana que le da vida al personaje es Karla Souza, también integrante de los elencos de la película “Nosotros los Nobles” y la serie “How to Get Away with Murder”.

Karla Souza como Lee Reardon en el póster individual del personaje de la serie "56 días" (Foto: Amazon MGM Studios)

4. Dorian Missick como Karl Connolly

Por otro lado, Karl Connolly es el compañero de Lee en la investigación del crimen.

El actor que lo interpreta es Dorian Missick. En su filmografía, destacan los títulos: “Deliver Us From Evil“, ”Six Degrees” y “Mama’s Boy“.

Dorian Missick como Karl Connolly en el póster individual del personaje de la serie "56 días" (Foto: Amazon MGM Studios)

Otros actores y personajes de “56 días”:

5. Megan Peta Hill como Shyla

como Shyla 6. Patch Darragh como Dan Troxler

como Dan Troxler 7. Kira Guloien como Jane Miller

como Jane Miller 8. Celeste Oliva como Camille Russo

como Camille Russo 9. Jesse James Keitel como Alison Meadows

como Alison Meadows 10. Matt Murray como Kevin Sullivan

como Kevin Sullivan 11. David Klein como Declan Kelly

como Declan Kelly 12. Alec Albert como Mitch

como Mitch 13. Jennifer Ferrin como Kristi

