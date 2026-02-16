“56 días” (en su idioma original: “56 Days”) es la serie que llega a Amazon Prime Video con 8 episodios cargados de misterio y thriller erótico. Así, basándose en la novela homónima que la escritora irlandesa Catherine Ryan Howard publicó en el 2021, la producción busca conquistar a los espectadores con una historia que refleja cómo la atracción física y el peligro pueden ir de la mano. En ese sentido, ¿te gustaría sumar el show televisivo a tu lista de visualizaciones? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que esta es una ficción de Amazon MGM Studios y Atomic Monster, la compañía de James Wan, y fue desarrollada por Lisa Zwerling y Karyn Usher.

La música, por su parte, está compuesta por Nathan Barr, reconocido por su trabajo previo en “Hostel” (2005), “True Blood” (2008) y “The Hunt” (2020).

De esta manera, se anticipa un acompañamiento sonoro centrado en la tensión y el misterio.

¿DE QUÉ TRATA “56 DÍAS”?

La premisa de “56 días” arranca con un encuentro aparentemente casual en un supermercado entre Ciara Wyse (Dove Cameron) y Oliver Kennedy (Avan Jogia).

Este pronto se convierte en un romance intenso que tiene como locación principal el departamento de él, un lugar que permite que la relación avance en cuestión de semanas lo que a otros les tomaría meses.

Así, ocurre lo inesperado: cincuenta y seis días más tarde, la policía entra a ese mismo apartamento y encuentra un cadáver en avanzado estado de descomposición, lo que dispara una investigación que intenta reconstruir qué sucedió en ese breve pero explosivo lapso.

En este contexto, la narrativa alterna entre dos líneas temporales: por un lado, el presente policial, con detectives tratando de armar el rompecabezas alrededor del cuerpo hallado; por otro, los días de romance, secretos y tensiones que vivieron Ciara y Oliver desde que se conocieron hasta la jornada del crimen.

La serie, por lo tanto, juega con la duda sobre quién es realmente peligroso y qué parte de la historia está oculta, combinando elementos de drama romántico, thriller psicológico y erotismo.

MIRA EL TRÁILER DE “56 DÍAS”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “56 DÍAS”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “56 días”:

Dove Cameron como Ciara Wyse , la protagonista femenina de la producción.

, la protagonista femenina de la producción. Avan Jogia como Oliver Kennedy , el hombre con quien Ciara inicia la relación que vertebra toda la historia.

, el hombre con quien Ciara inicia la relación que vertebra toda la historia. Karla Souza como la investigadora Lee Reardon

como la investigadora Lee Reardon Dorian Missick como Karl Connolly

como Karl Connolly Megan Peta Hill como Shyla

como Shyla Patch Darragh como Dan Troxler

como Dan Troxler Alec Albert como Mitch

como Mitch Kira Guloien

Celeste Oliva

Jesse James Keitel

¿CÓMO VER “56 DÍAS”?

“56 días” se estrena el miércoles 18 de febrero del 2026 en Amazon Prime Video, con los 8 episodios de su primera temporada disponibles desde ese día.

De esta forma, la serie estará accesible en más de 240 países y territorios donde opera el servicio de streaming.

Por ende, para disfrutar de la producción, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma.

En territorio estadounidense, recuerda que están disponibles los siguientes planes:

Amazon Prime completo: US$14.99 al mes o US$139 al año

US$14.99 al mes o US$139 al año Solo Prime Video: US$8.99 al mes

El póster de "56 días", serie que desarrolla su historia a lo largo de 8 episodios (Foto: Amazon MGM Studios)

