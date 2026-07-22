Después de que lo agregan inadvertidamente a un chat grupal de veinteañeros, Joe (Kevin Hart), un ejecutivo de 40 años, se une a una alocada despedida de soltero de tres días en Miami para salvar su carrera en “72 horas” (“72 Hours” en su idioma original). Durante ese fin de semana, se enfrenta a todo tipo de desastres, incluyendo encuentros cómicos con la ley; un paseo en autobús de fiesta por South Beach que sale mal; drogas; el cártel; y un accidente con una medusa. ¿Quiénes conforman el reparto de la nueva película de Netflix? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.
En esta divertida comedia dirigida por Tim Story (“Barbershop”, “Think Like a Man”, “Ride Along”) a partir del guion de Matt Mider y Kevin Burrows (“The Pickup”, “Gentlemen Lobsters”), con la colaboración de Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg (“Cobra Kai”, “Obliterated”), el protagonistas redescubre la importancia de soltarse, disfrutar la vida y reconectar con su lado más auténtico.
“72 horas”, producida por Hart y Story, junto con John Davis, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg, Josh Heald, Luke Kelly-Clyne, Bryan Smiley y Will Packer, cuenta un elenco conformado por Kevin Hart, Marcello Hernández, Mason Gooding, Teyana Taylor, Michael Mando, Zach Cherry, Ben Marshall, Kam Patterson, Mike Epps, Anna Garcia y Kevin Dunn.
Story adelantó a Tudum que los espectadores pueden esperar “pasarlo realmente bien”. “Kevin y el equipo son un equipo dinámico que no se pueden perder”.
LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “72 HORAS”
1. Kevin Hart como Joe
Kevin Hart, que fue parte de “Paper Soldiers”, “Scary Movie 3”, “Soul Plane”, “Little Fockers”, “Think Like a Man”, “Ride Along”, “Get Hard”, “Central Intelligence”, “Captain Underpants: The First Epic Movie”, “Jumanji” y “Night School”, interpreta a Joe, un ejecutivo de 40 años que se une a la despedida de soltero de unos veinteañeros.
Aunque lo agregaron al grupo de chat por error, Joe decide viajar con sus “nuevos amigos” para vivir aventuras que lo hagan sentir joven otra vez.
- Instagram: @kevinhart4real
2. Marcello Hernández como Nick
Marcello Hernández, comediante y actor estadounidense que ha sido miembro del elenco de la serie de comedia de sketches de NBC “Saturday Night Live” desde la temporada 48, asume el papel de Nick, uno de los jóvenes que viaja a la despedida de soltero en Miami.
- Instagram: @marcellohdz
3. Mason Gooding como Mason
Mason Gooding, que participó en producciones como “Ballers”, “Love, Victor”, “Booksmart”, “Fall”, “Scream”, “Scream VI”, “Scream 7” y “Heart Eyes”, da vida a Mason en “72 horas”. Se trata de otro de los nuevos y alocados amigos de Joe. Al igual que el resto, viaja a Miami para una fiesta de descontrol.
4. Teyana Taylor como Jennifer
Teyana Taylor, que participó en películas como “Stomp the Yard: Homecoming”, “Madea’s Big Happy Family”, “Coming 2 America” y “The Rip”, se encarga de interpretar a Jennifer, la esposa de Joe con quien comparte sus planes de unirse a una despedida de tres días.
5. Michael Mando como Jaze
Michael Mando, que fue parte de producciones como “Better Call Saul”, “Orphan Black”, “Spider-Man: Homecoming” y “Spider-Man: Brand New Day”, asume el rol de Jaze, un jefe criminal que sospecha que Joe es policía.
Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “72 Hours”:
- Zach Cherry como Barry
- Ben Marshall como Hunter
- Kam Patterson como Freshman
- Mike Epps
- Anna Garcia
- Kevin Dunn
¿DE QUÉ TRATA “72 HORAS”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “72 horas”, “para salvar su carrera, un ejecutivo publicitario cuarentón se une a unos veinteañeros en una alocada despedida de soltero en Miami cuando lo agregan por error al chat grupal.”
¿CÓMO VER “72 HORAS”?
“72 horas” se estrenará el viernes 24 de julio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.
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