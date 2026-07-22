Después de que lo agregan inadvertidamente a un chat grupal de veinteañeros, Joe (Kevin Hart), un ejecutivo de 40 años, se une a una alocada despedida de soltero de tres días en Miami para salvar su carrera en “72 horas” (“72 Hours” en su idioma original). Durante ese fin de semana, se enfrenta a todo tipo de desastres, incluyendo encuentros cómicos con la ley; un paseo en autobús de fiesta por South Beach que sale mal; drogas; el cártel; y un accidente con una medusa. ¿Quiénes conforman el reparto de la nueva película de Netflix? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

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En esta divertida comedia dirigida por Tim Story (“Barbershop”, “Think Like a Man”, “Ride Along”) a partir del guion de Matt Mider y Kevin Burrows (“The Pickup”, “Gentlemen Lobsters”), con la colaboración de Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg (“Cobra Kai”, “Obliterated”), el protagonistas redescubre la importancia de soltarse, disfrutar la vida y reconectar con su lado más auténtico.

“72 horas”, producida por Hart y Story, junto con John Davis, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg, Josh Heald, Luke Kelly-Clyne, Bryan Smiley y Will Packer, cuenta un elenco conformado por Kevin Hart, Marcello Hernández, Mason Gooding, Teyana Taylor, Michael Mando, Zach Cherry, Ben Marshall, Kam Patterson, Mike Epps, Anna Garcia y Kevin Dunn.

Story adelantó a Tudum que los espectadores pueden esperar “pasarlo realmente bien”. “Kevin y el equipo son un equipo dinámico que no se pueden perder”.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “72 HORAS”

1. Kevin Hart como Joe

Kevin Hart, que fue parte de “Paper Soldiers”, “Scary Movie 3”, “Soul Plane”, “Little Fockers”, “Think Like a Man”, “Ride Along”, “Get Hard”, “Central Intelligence”, “Captain Underpants: The First Epic Movie”, “Jumanji” y “Night School”, interpreta a Joe, un ejecutivo de 40 años que se une a la despedida de soltero de unos veinteañeros.

Aunque lo agregaron al grupo de chat por error, Joe decide viajar con sus “nuevos amigos” para vivir aventuras que lo hagan sentir joven otra vez.

En la película "72 Hours", el actor Kevin Hart interpreta a Joe, un ejecutivo que se ve incluido en una despedida de soltero desenfrenada en Miami (Foto: Netflix)

2. Marcello Hernández como Nick

Marcello Hernández, comediante y actor estadounidense que ha sido miembro del elenco de la serie de comedia de sketches de NBC “Saturday Night Live” desde la temporada 48, asume el papel de Nick, uno de los jóvenes que viaja a la despedida de soltero en Miami.

Marcello Hernández interpreta a Nick, Mason Gooding interpreta a Mason, Kam Patterson interpreta a Freshman, Kevin Hart interpreta a Joe y Ben Marshall interpreta a Hunter en la comedia "72 horas" (Foto: Netflix)

3. Mason Gooding como Mason

Mason Gooding, que participó en producciones como “Ballers”, “Love, Victor”, “Booksmart”, “Fall”, “Scream”, “Scream VI”, “Scream 7” y “Heart Eyes”, da vida a Mason en “72 horas”. Se trata de otro de los nuevos y alocados amigos de Joe. Al igual que el resto, viaja a Miami para una fiesta de descontrol.

Kam Patterson da vida a Freshman, Marcello Hernández da vida a Nick, Kevin Hart da vida a Joe y Ben Marshall da vida a Hunter en la comedia "72 horas" (Foto: Netflix)

4. Teyana Taylor como Jennifer

Teyana Taylor, que participó en películas como “Stomp the Yard: Homecoming”, “Madea’s Big Happy Family”, “Coming 2 America” y “The Rip”, se encarga de interpretar a Jennifer, la esposa de Joe con quien comparte sus planes de unirse a una despedida de tres días.

Teyana Taylor asume el papel de Jennifer, la esposa de Joe, en la película "72 horas", dirigida por Tim Story (Foto: Netflix)

5. Michael Mando como Jaze

Michael Mando, que fue parte de producciones como “Better Call Saul”, “Orphan Black”, “Spider-Man: Homecoming” y “Spider-Man: Brand New Day”, asume el rol de Jaze, un jefe criminal que sospecha que Joe es policía.

Michael Mando se encarga de interpretar a Jaze en la comedia "72 horas", que se estrena el 24 de julio (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “72 Hours”:

Zach Cherry como Barry

Ben Marshall como Hunter

Kam Patterson como Freshman

Mike Epps

Anna Garcia

Kevin Dunn

¿DE QUÉ TRATA “72 HORAS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “72 horas”, “para salvar su carrera, un ejecutivo publicitario cuarentón se une a unos veinteañeros en una alocada despedida de soltero en Miami cuando lo agregan por error al chat grupal.”

¿CÓMO VER “72 HORAS”?

“72 horas” se estrenará el viernes 24 de julio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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