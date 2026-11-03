Netflix suma a su temporada navideña una película con un narrador de cuatro patas y mucho corazón. Se trata de “La razón de estar contigo: Una Navidad perfecta” (en su idioma original: “A Dog’s Perfect Christmas”), un drama con toques de comedia que pone a un perrito de raza basset hound en el centro de la historia. ¿La razón? Pues, el inteligente can observa a su familia atravesar un momento complicado y, entonces, decide actuar para que todos vuelvan a sentarse a la misma mesa.

Vale precisar que el proyecto nace de la obra de W. Bruce Cameron, el autor detrás de la saga “La razón de estar contigo”, la cual incluye a la cinta homónima y a “La razón de estar contigo: Un nuevo viaje”.

Y, en este caso, la producción funciona como una historia independiente, dirigida por Cathryn Michon, quien también firma el guion junto a Cameron.

¿DE QUÉ TRATA “LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO: UNA NAVIDAD PERFECTA”?

“La razón de estar contigo: Una Navidad perfecta” narra la historia de la familia Goss, que enfrenta una grave emergencia médica.

Resulta que uno de sus integrantes entra en coma inducido y el resto de sus seres queridos, algunos de los cuales ya estaban distanciados, quedan en medio de la confusión.

Por ejemplo, Sander (Dennis Quaid), mantiene una relación tensa con su nieta Ello (Brooke Johnson).

Así, Winstead, un sabio perrito basset hound, narra lo que ocurre y se propone mantener unidos a sus humanos: su meta es lograrlo antes de Nochebuena.

Y, por si fuera poco, una cachorra de corgi llega a la casa... ayudando a acercar a los miembros de la familia en estas difíciles circunstancias.

MIRA EL TRÁILER DE “LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO: UNA NAVIDAD PERFECTA”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO: UNA NAVIDAD PERFECTA”?

“La razón de estar contigo: Una Navidad perfecta” llega a Netflix el miércoles 4 de noviembre del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar de la película de 99 minutos de metraje y una clasificación para mayores de 13 años, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO: UNA NAVIDAD PERFECTA”?

El elenco de “La razón de estar contigo: Una Navidad perfecta” está encabezado por Dennis Quaid, Milo Ventimiglia, Brooke Lena Johnson, Jennifer Tilly y Mary Steenburgen.

Completan la lista: Kathleen Rose Perkins, Ethan Ioomis, Marissa Jaret Winokur y Thomas Haden Church, quien le presta su voz a Winstead.

La película "A Dog's Perfect Christmas" sigue a la familia Goss mientras atraviesa una crisis justo antes de las fiestas (Foto: Fezziwig Studios / Netflix)

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