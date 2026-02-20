¡Atención, fans de las adaptaciones televisivas del universo “A Song of Ice and Fire” de George R. R. Martin! La primera temporada de la aclamada serie “A Knight of the Seven Kingdoms” (en español: “El caballero de los siete reinos”) llega al gran final de su primera temporada con su episodio 6, titulado "The Morrow", el cual está dirigido por Sarah Adina Smith. Así, si no te lo quieres perder, esta nota es para ti: en la siguientes líneas, descubre cuál es su fecha de estreno, hora confirmada y link para verlo online en HBO Max.

Vale precisar que el capítulo se centra en Dunk (Peter Claffey), quien debe lidiar con la culpa y el desconcierto tras la muerte de Baelor Targaryen (Bertie Carvel) en el Juicio de los Siete.

Todo esto mientras el campamento del torneo de Ashford observa al caballero errante convertido, a su pesar, en el protagonista de una tragedia real.

En estas circunstancias, personajes como Lyonel Baratheon (Daniel Ings) le recuerdan que el sistema que permitió aquella muerte podría estar a las puertas de una nueva guerra.

Y, por si fuera poco, Dunk se encuentra en una encrucijada frente a su vínculo con Egg (Dexter Sol Ansell): si bien el niño insiste en seguir siendo su escudero y su padre Maekar Targaryen (Sam Spruell) acepta que continúe su entrenamiento, el caballero asegura que “ya ha terminado con los príncipes”, abriendo la posibilidad de una separación entre ambos.

Finalmente, seremos testigos del funeral de Baelor, la tristeza de su hijo Valarr (Oscar Morgan) y las decisiones que definirán—para siempre—el futuro del caballero errante.

Antes de continuar, mira el tráiler del episodio:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 6 DE “A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS”?

El sexto y último capítulo de la primera temporada de “A Knight of the Seven Kingdoms” se estrena el domingo 22 de febrero del 2026.

Así, se establece como una interesante alternativa para cerrar tu fin de semana con grandes dosis de fantasía, aventuras y drama.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 6 DE “A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS”?

El episodio 6 de la serie de HBO Max llega a las pantallas respetando el siguiente horario oficial a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 7:00 p.m. (PT) / 10:00 p.m. (ET) del domingo 22 de febrero México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 p.m. del domingo 22 de febrero Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:00 p.m. del domingo 22 de febrero Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:00 p.m. del domingo 22 de febrero Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:00 a.m. del lunes 23 de febrero España 4:00 a.m. del lunes 23 de febrero

¿CÓMO VER EL EPISODIO 6 DE “A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS”?

Tal como te puedes imaginar, el episodio 6 de “A Knight of the Seven Kingdoms” podrá verse a través de HBO (señal de cable o satélite) y vía HBO Max.

Por lo tanto, para disfrutar del final de temporada online, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Accede aquí a su LINK OFICIAL

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen estos planes:

Básico con anuncios: US$10.99 al mes o US$109.99 al año

US$10.99 al mes o US$109.99 al año Estándar: US$18.49 al mes o US$184.99 al año

US$18.49 al mes o US$184.99 al año Premium: US$22.99 al mes o US$229.99 al año

“A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS”, ¿TENDRÁ TEMPORADA 2?

Para alegría de los fans del show televisivo, la respuesta corta es SÍ. Y es que HBO confirmó la producción de la segunda temporada del spin-off de “Game of Thrones”.

Los planes preliminares apuntan a un regreso en el 2027, ampliando así las aventuras de Dunk y Egg más allá de la adaptación del libro “The Hedge Knight”.

Y tú, ¿ya quieres ver más episodios de la ficción?

El irlandés Peter Claffey interpreta a Ser Duncan "Dunk" El Alto a lo largo de la serie "A Knight of the Seven Kingdoms" (Foto: HBO)

